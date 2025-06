Portabilidad: Claro ganó más clientes en mayo, pero ya no podrá usar canción para captar usuarios en llamadas

Clientes que llegaron por portabilidad de Claro fueron altos, pero la denuncia de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios afectaría a la estrategia de Claro para captar clientes. - Crédito Andina

En mayo la portabilidad numérica en telefonía móvil alcanzó las 595 mil 480 líneas, lo que significó un 13,1 % más portaciones que lo registrado en mayo de 2024, tal como informó el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Los datos de Osiptel revelan también cómo se movieron los usuarios de una línea a otra, optando por cambiar de operador por alguna oferta, mayor beneficios en planes, o menores precios.

Así, no es sorpresa que Claro vengan ganando captando más clientes de otras empresas (lleva siendo el que lidera en marzo), pero en mayo ha llegado a su pico de mayor captación desde julio del 2024. Pero detrás de esta estrategia para conseguir usuarios por portabilidad, está el uso de una canción publicitaria que suena en llamadas hacia número Claro, una que ya no podrá usar la empresa dada la sanción de Indecopi porque se trataría de “publicidad no deseada”.

Así estuvieron los datos de portabilidad en mayo 2025. - Crédito Captura de Osiptel

Claro lidera en ‘portabilidad’, con un pero

“La competencia por atraer usuarios y fidelizar a los actuales clientes generó un gran movimiento de líneas entre empresas operadoras móviles. De esta forma, las compañías que consiguieron más portaciones netas (es decir, la diferencia entre líneas ganadas y perdidas) positivas mensuales fueron Claro y Entel. Claro consiguió 18 mil 232 líneas netas portadas, mientras que Entel obtuvo 622 líneas netas portadas”, detalla Osiptel.

Así, los clientes que no pudo captar Entel, los conquistó Claro, dado que el resultado de la primera fue mayor el mes anterior (7 mil 948 líneas). Estos fueron los resultados netos en mayo 2025 de las cuatro grandes empresas:

Claro logró captar 18 mil 232 clientes en mayo de 2025

Entel logró conseguir que solo 622 clientes se cambiarán a su operadora

Bitel peridó 5 mil 186 clientes, mucho menos de la mitad de los que perdió el mes de abril, pero con un resultado negativo igual

Movistar continua su pérdida sostenida e incluso empeora en mayo con 13 mil 636 perdidos. Como se sabe, Telefónica del Perú (ahora Integratel Perú) está en proceso de restructuración económica con un PCO en Indecopi

Indecopi sancionó a Claro en primera instancia. - Crédito Indecopi

Sin duda, Claro se ha mantenido como el líder en los últimos meses (luego de cerrar con pérdidas de clientes a fin del 2024 e inicios de este año). Pero parte de su estrategia de captacion de usuarios ha sido el uso de un jingle (canción publicitaria) que sonaba poco antes de que se efectuara la conexión de una llamada, cuando se llamaba de un número de otra operadora a un número Claro.

“Cámbiate a Claro, 0800 00200”, sonaba esta canción. Pero la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) consideró que esto se trataba de una publicidad invasiva, y lo denunció como tal ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Ante esto, el Indecopi decidió “admitir a trámite la denuncia mediante la Resolución n°1299-2025/CC2, señalando que los hechos podrían representar una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor (literal e) del artículo 58°) que prohíbe el uso de sistemas de llamado telefónico para promover productos o servicios sin el consentimiento expreso del consumidor".

Claro lideró la portabilidad en mayo 2025, por tres meses consecutivos - Crédito Osiptel

“En consecuencia, la Comisión ordenó como medida cautelar a Claro el cese inmediato de la difusión del mencionado mensaje grabado cuando los usuarios de otros operadores realicen llamadas a la red Claro, con el fin de salvaguardar que los consumidores no sean expuestos a prácticas comerciales agresivas”, agregó la entidad. Así, la decisión del Indecopi se encuentra en plazo de apelación.

Movistar tuvieron salgo negativo

Mientras, las operadoras Movistar, Bitel, Guinea Mobile y Flash obtuvieron un saldo negativo como resultado del mayor número de líneas móviles perdidas. “A consecuencia del ejercicio de portabilidad, dichas empresas registraron un resultado negativo de 13 mil 636, 5 mil 186, 19 y 13 líneas netas perdidas, cada una, respectivamente”, afirmó Osiptel.

Por el lado de la telefonía fija, la portabilidad alcanzó 1 mil 683 líneas en mayo 2025, un 7,2 % menos en comparación a mayo de 2024 (1 mil 813 líneas). “Las empresas Claro, GTD Perú, Entel y Win Empresas fueron las que más líneas captaron en el mes de análisis con 471, 153, 87 y 71 líneas netas portadas, respectivamente. La empresa Movistar tuvo el mayor saldo neto negativo con 689 líneas fijas, seguida de Convergia con 145″, agregó la entidad.