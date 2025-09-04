Pamela López revela el incómodo momento que vivió su hija menor durante una visita con Christian Cueva: “No hizo las cosas bien”.

Pamela López revela el incómodo momento que vivió su hija menor durante una visita con Christian Cueva. Video: Magaly TV La Firme

Pamela López, en entrevista con Magaly Medina en ‘Magaly TV La Firme’, relató una situación ocurrida durante una visita entre el futbolista y sus hijos: su hija menor, de solo seis años, habría sido dejada al cuidado de un extraño mientras Cueva se retiraba a almorzar.

Pamela López y el mediático deportista lograron, tras mediaciones legales, una conciliación que permitió reanudar los encuentros entre Cueva y sus hijos. López, quien priorizó el bienestar de los niños durante la negociación, enfatizó que siempre facilitó el acercamiento entre ellos, aunque exigió ciertos parámetros de seguridad.

El punto de quiebre llegó cuando López, visiblemente incómoda, relató a Magaly Medina los detalles de la última salida de Cueva con los menores. La influencer afirmó: “Hoy día sí me incomodó, porque no hizo las cosas bien, no se coordinó bien”.

Explicó que, a pesar de haber permitido una nueva salida que no correspondía según el acuerdo, quedó notablemente consternada por el descuido del futbolista.

Según el testimonio de López, al recoger a la hija menor del colegio, Cueva habría salido a almorzar dejando a la niña bajo la supervisión de una persona desconocida.

“Mis hijos salen en horarios distintos. Recogió a la más chiquitita, se fue a almorzar, la dejó con un desconocido mientras recogía al segundo. Eso es lo que me cuenta mi hija”, relató, añadiendo: “Está chiquita, tiene 6 años, pero gracias a Dios me cuenta todo. Me dijo que estaba con un desconocido y que papá le dijo que la espere con él porque estaba almorzando”.

Este hecho refuerza la postura de López respecto a la importancia de que una nana de confianza supervise cualquier contacto entre los pequeños y su padre. “Claro, son pequeños”, insistió la influencer.

El debate sobre la pensión otorgada por Christian Cueva

Paralelamente al tema de la custodia, la pensión de 12 000 soles que Cueva otorga para la manutención de sus hijos sigue generando opinión pública. López, en entrevistas recientes, reiteró que ese dinero se destina completamente a cubrir gastos esenciales para sus tres menores. “La que es mamá va a entender eso, ¿no? Todo el tiempo estoy comprando cosas a mis hijos y no es que yo me dé la gran vida o que pretenda tener la vida de antes, porque soy realista”, sostuvo ante Medina

Desglosando los gastos, señaló que 8000 soles son absorbidos solo por el colegio de los niños, mientras que el resto debe repartirlo entre alimentación, transporte, ropa, salud y recreación. La situación se complica aún más desde marzo, cuando los menores dejaron de contar con seguro de salud: “Contamos con un seguro anual que era cerca de 15 000 soles que yo lo cubrí el año pasado y que él me lo devolvió, pero acabó el contrato en marzo”, explicó la empresaria.

Frente a quienes opinan que el monto es excesivo, López reiteró la presión económica que implica triplicar cada compra. “Si le compras a uno, tengo que comprar a los tres”, insistió, puntualizando que la vida cotidiana de niños en edad escolar requiere constantes renovaciones de ropa y calzado.

El nuevo abogado de López, Gino Zamora, aclaró recientemente que, en el Perú, la pensión podría llegar también hasta el 60% de los ingresos del progenitor, dependiendo del nivel de vida previo al divorcio y lo que dictan las normas de alimentos. Sobre el monto exacto solicitado, Zamora prefirió no revelarlo, explicando que “la idea es llegar a un acuerdo conciliatorio”.

El desbloqueo de Pamela López a Christian Cueva

Rosario Sasieta, exabogada de Pamela López, relató que fue Christian Cueva quien tomó la iniciativa tras la conciliación, enviando un mensaje por WhatsApp para coordinar las visitas.

Esto propició el desbloqueo del futbolista en WhatsApp y el establecimiento de un canal cordial de diálogo. “Cuando Pamela recibe el mensaje de texto de Christian, me dice: ‘Doctora, me ha llegado un mensaje. ¿Lo desbloqueo?’ Y le dije: ‘Hija, desbloquéalo’. Entonces ella lo desbloquea de WhatsApp y esa ha sido la victoria”, narró Sasieta.

A nivel legal, el nuevo representante de López se comprometió a cubrir todos los temas en proceso con Cueva, exceptuando el régimen de visitas, ya cerrado por conciliación. El letrado enfatizó que el enfoque principal seguirá siendo conciliador, aunque no adelantará la estrategia a seguir ante los medios.

Pamela López recalcó que nunca ha prohibido el contacto entre padre e hijos y que busca, sobre todo, garantizar equilibrio y bienestar. “Me gustaría sentarme con él, poder conversar y llegar a ese acuerdo de alimentación. Lastimosamente hay cosas que no nos ponemos todavía de acuerdo”, concluyó.