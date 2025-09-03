Pamela López revela el impacto que ha causado en sus hijos los escándalos de Christian Cueva: “Han venido llorando”

Pamela López relata el impacto de los escándalos de Christian Cueva en sus hijos.

Durante una entrevista en vivo en Magaly TV La Firme con la periodista Magaly Medina, Pamela López ofreció detalles inéditos sobre el impacto que los escándalos públicos de Christian Cueva han tenido en sus hijos después de la separación. La figura mediática relató que, en etapas iniciales tras la ruptura, los menores solían llegar llorando a casa al enterarse de lo que ocurría con su padre. Esta revelación marcó uno de los momentos más tensos de la conversación televisiva en la cual la expareja del futbolista buscó aclarar el entorno emocional de sus hijos.

La entrevista comenzó con una consulta directa de Medina sobre la presencia de los niños en redes sociales. “Tus hijos ven redes sociales, he visto que tu hija está haciendo un canal en YouTube”, preguntó la conductora. López respondió de inmediato: “Quiero aclarar. Ellos no tienen celular, no miran redes sociales”.

Pamela López insistió en que, pese a la notoriedad mediática de Christian Cueva, procura mantener a sus hijos alejados de la sobreexposición digital, evitando que accedan a plataformas como Instagram o TikTok.

La periodista no tardó en volver sobre el tema, asegurando que una de las hijas de la pareja mantiene actividad en YouTube y que incluso ha sido vista entrevistando a Paul Michael, actual pareja de López, en esa plataforma. Ante esa precisión, la popular ‘KityPam’ aclaró frente a las cámaras que sus hijos únicamente graban contenido para YouTube por diversión, pero no administran cuentas ni revisan comentarios ni noticias relacionadas a su vida familiar.

Pamela López habla de la exposición de sus hijos ante la polémica que enfrenta con Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly TV LA Firme mostró imágenes de una entrevista en la que la menor aparece junto al nuevo novio de su madre, aunque López insistió que la finalidad de esas grabaciones no va más allá del entretenimiento en el hogar.

Pese a estos controles, Pamela López admitió que la información y los rumores sobre Christian Cueva han llegado a los menores por vías externas. “No me lo han contado, pero sí hubo incidentes de que le han contado cosas del papá y han venido llorando, pero eso fue al principio. Hoy por hoy, no ha pasado eso, todavía”, remarcó durante la charla.

Durante la emisión televisiva, Magaly Medina insistió en la posibilidad de que los propios compañeros de los menores sean una vía de acceso a la información sobre la familia Cueva-López. “¿Sus amiguitas del colegio no le dicen: ‘Oye, te vi en el canal’? Porque YouTube, todo el mundo tiene acceso”, preguntó la periodista. Frente a esa cuestión, Pamela López enfatizó que, si bien hay contacto con otros niños y una exposición mínima por entretenimiento, se establecen límites claros con el objetivo de proteger la privacidad y tranquilidad de sus hijos.

La conciliación con Christian Cueva

En otro momento, Pamela López habló sobre la conciliación legal alcanzada con Cueva luego de meses de conflictos. Aclaró que ambos “decidieron ponerse de acuerdo como adultos” y que las conversaciones giraron en torno a establecer un régimen de visitas y un marco económico estable para los tres hijos. La madre confirmó que recibe una pensión anticipada de 12 mil soles mensuales por parte de Cueva, cantidad que se destina a la educación privada, alimentación y salud de los menores, lo que garantiza la continuidad en el nivel de vida que ya conocían antes de la separación.

Además, Pamela López reconoció que las visitas paternas han comenzado a darse en un ambiente más controlado, siempre priorizando la estabilidad emocional de los niños. La expareja mantiene una relación estrictamente formal y el contacto ocurre únicamente para temas relacionados con sus hijos. “Nos referimos como Sra. López y Sr. Cueva, obviamente no son sus palabras, no hay forma que él las redacte”, relató López, destacando la presencia de límites claros en la comunicación actual.

Pamela López deja en shock al contar cómo se refiere a Christian Cueva: “Sr. Cueva”.

La participación de Pamela López en el espacio televisivo también sirvió para enviar un mensaje de respeto a la privacidad de los menores, apelando a la comprensión de la audiencia ante la notoriedad pública de Christian Cueva. La madre de los niños pidió que se enfoque la cobertura de los hechos exclusivamente en los adultos, evitando que la atención mediática recaiga sobre los hijos.

Christian Cueva llegó al Perú para poder reencontrarse con sus hijos tras acuerdo con Pamela López | América Espectáculos