Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

Gino Zamora destacó que su clienta mantiene disposición positiva para que el futbolista ejerza su régimen de visitas y resaltó que el objetivo principal es asegurar la estabilidad emocional de los hijos durante la transición legal

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace advertencia. América TV

El abogado Gino Zamora, recientemente designado como nuevo representante legal de Pamela López, rompió su silencio en declaraciones para el programa América Hoy, luego de la salida de Rosario Sasieta, quien hasta finales de agosto se encargó de la defensa en el proceso familiar que enfrenta la exesposa de Christian Cueva. La designación de Zamora se dio en medio de la reconfiguración legal tras el acuerdo alcanzado entre López y el futbolista por el régimen de visitas de sus tres hijos.

Pamela López confió a Gino Zamora la defensa de sus intereses personales y los de sus hijos tras un ciclo de negociaciones intensas con Cueva. Ante la consulta sobre el reciente acuerdo, el abogado confirmó que su defendida está “predispuesta a que el señor Christian Cueva pueda visitar a sus hijos“.

Según Zamora, el compromiso de su cliente se orienta al cumplimiento total de los acuerdos, evitando recaídas en disputas públicas: “Hay un acuerdo conciliatorio, si hay esos acuerdos tiene que cumplirlos, no puede estar negándose tampoco”. Aclaró también que, hasta donde le consta, nunca existió una restricción formal que impidiera a Cueva ver a sus hijos antes del acuerdo. “Creo que no había ninguna restricción para visitar a sus hijos, desconozco en todo caso, pero hasta donde tengo entendido, no existía restricción”, señaló.

Pamela López ya tiene nuevo abogado y se pronuncia por priemra vez.

tos de S/12.000 mensuales y la regularización del régimen de visitas. Zamora confirmó que preparará la nueva estrategia judicial para enfrentar los pendientes como el proceso de divorcio y la determinación definitiva de la pensión alimenticia. Explicó que el objetivo es “asegurar la estabilidad emocional de los hijos y garantizar que las relaciones familiares evolucionen en un marco de respeto y cooperación”.

Christian Cueva se reencontró con sus hijos

La reciente conciliación permitió que Christian Cueva pudiera reencontrarse con sus hijos en Lima, luego de pasar varios meses sin contacto directo. “Bueno, ahí conversé con el club, pudieron darme unos días para poder ver a mis hijos”, declaró en diálogo directo con reporteros.

Al ser consultado sobre las condiciones que rigen las visitas a sus hijos tras la conciliación, el futbolista respondió: “No (hay ninguna negativa), la verdad que ese tema ya lo están viendo mis abogados, así que por ese lado estoy muy tranquilo. Por ambas partes las cosas se están llevando de la mejor manera, ¿no?”.

Respecto a su presente deportivo en Ecuador, donde busca retomar su mejor nivel en el Emelec, indicó que está contento con el equipo que lo está acogiendo. “Estoy contento con mi desempeño en el club. La idea es seguir trabajando fuerte y estar preparado para lo que venga”, declaró Christian Cueva.

Christian Cueva llegó a Lima para ver a sus hijos. América TV

El programa de espectáculos Amor y Fuego y Magaly TV La Firme difundieron imágenes exclusivas del “emotivo reencuentro” entre el futbolista y los menores en un reconocido restaurante de comida rápida. En las tomas se observan gestos de alegría y cercanía entre padre e hijos.

La seguridad en torno al encuentro de Cueva y sus hijos ha sido notoria. El deportista fue captado saliendo del local en compañía de personal de seguridad presuntamente designado por el Estudio de Abogados Villaverde, encargado de cuidar su integridad personal y garantizar que la situación transcurra con normalidad.

Christian Cueva reaparece en Lima con fuerte seguridad y Magaly se burla: “Ni Messi anda con tantos gorilones”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La defensa de Pamela López, encabezada hasta el cierre de agosto por la abogada Rosario Sasieta, logró hitos relevantes, como la firma del acuerdo conciliatorio sobre visitas y el adelantamiento del pago de alimentos. Con el cambio de patrocinio hacia Gino Zamora, la estrategia apunta a fortalecer el frente legal de López ante los pendientes judiciales restantes.

