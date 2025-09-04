Perú

Censos Nacionales 2025: Barranco, La Molina y Chaclacayo lideran el empadronamiento en Lima

El INEI informó que, a nivel nacional, se han censado cerca de 5 millones de viviendas, lo que representa el 35,8 % del total programado

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Censos 2025. (Foto: Andina)
A un mes del inicio de los Censos Nacionales 2025, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó el balance del primer tramo de trabajo. En Lima Metropolitana, los distritos que muestran mayor avance en el empadronamiento son Barranco (44,3 %), La Molina (43,1 %) y Chaclacayo (41,5 %).

Otros distritos que se suman a la lista con cifras significativas son Breña (40,8 %), Lince (40,5 %), Villa El Salvador (40,5 %), Ancón (40,3 %), San Luis (40,3 %), Jesús María (40,2 %) y Magdalena del Mar (40,0 %).

Este progreso refleja el despliegue de miles de censistas que han recorrido las viviendas urbanas, urbanas marginales y rurales, recogiendo información clave para la planificación de políticas públicas. El INEI destacó la disposición de los ciudadanos, quienes vienen recibiendo en sus hogares a los empadronadores debidamente acreditados.

En cifras generales, se han censado 4 millones 972.037 viviendas en todo el país, lo que representa un 35,8 % del total programado, equivalente a 13 millones 902.910 viviendas.

Avance a nivel nacional

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, detalló que 11 distritos ya completaron el 100 % del empadronamiento, lo que los coloca como pioneros en esta primera etapa de los Censos Nacionales 2025.

Los distritos que culminaron al 100 % son: Churuja, Milpuc y Totora (Amazonas); Aco, Musga, Cajamarquilla y Santiago de Chilcas (Áncash); Masma Chicche (Junín); Curibaya y Estique (Tacna); y San Buenaventura (Canta, Lima).

Por departamentos, el avance más destacado se observa en Amazonas (42,2 %), Huánuco (41,6 %), Tumbes (39,9 %), Junín (39,7 %), Piura (39,4 %), San Martín-Moyobamba (39,3 %), Loreto (39,1 %), Apurímac (38,5 %), Huancavelica (38,0 %) y Cusco (37,6 %).

Morán subrayó que estas cifras demuestran el compromiso de los censistas y la población en brindar información precisa que servirá para diseñar estrategias en educación, salud, vivienda, transporte y empleo.

Monitoreo en tiempo real y seguridad de censistas

Durante la presentación del Centro de Monitoreo de los Censos 2025, el jefe del INEI explicó que esta plataforma permite realizar un seguimiento en tiempo real del empadronamiento a nivel distrital y departamental.

“Con este sistema se puede visualizar el avance diario de las viviendas censadas y atender incidencias en campo de manera inmediata”, afirmó.

Además, Morán remarcó que la seguridad de los censistas es una prioridad. En ese sentido, se han establecido coordinaciones con la Policía Nacional del Perú (PNP), serenazgo distrital y autoridades locales para resguardar la integridad de quienes realizan el trabajo puerta a puerta.

Para reforzar la protección, se han instalado Mesas de Articulación Regional en Lima, La Libertad, Moquegua, Tacna y Lambayeque, enfocadas en zonas consideradas de mayor riesgo.

Recomendaciones para la población

El INEI recordó que el informante calificado debe ser una persona mayor de 18 años, residente habitual de la vivienda, y que se solicitará el DNI de cada integrante del hogar para el registro oficial.

Asimismo, se exhorta a los ciudadanos a brindar información veraz y completa, pues los datos recolectados serán la base para conocer cuántos somos, dónde vivimos y cómo vivimos, información esencial para las decisiones del Estado.

En cuanto a la seguridad, se precisó que los censistas están plenamente identificados con credenciales y chalecos oficiales, por lo que se recomienda a la ciudadanía verificar estos elementos antes de permitir el ingreso.

Pese a algunas incidencias aisladas, el INEI aseguró que los Censos Nacionales 2025 se desarrollan con normalidad en todo el país.

