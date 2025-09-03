¿Quién mató al funcionario de la embajada de Indonesia en Perú? Teorías y declaraciones alrededor de su asesinato por sicarios

Momento que sicarios asesinan a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince | Latina TV

A bordo de su bicicleta, como lo hacía casi a diario, Zetro Leonardo Purba llegó al frontis del edificio donde residía en Lince, alrededor de las 7 de la noche del lunes 1 de septiembre.

Todos —familiares, vecinos o incluso quien pudiera haber estado vigilándolo— conocían su rutina. Tras finalizar sus labores en la Embajada de Indonesia en Perú, solía desplazarse en aquel vehículo desde la sede diplomática en San Isidro, aprovechando el recorrido como ejercicio.

Según testigos, cuando se encontraba cerca del departamento que había convertido en su hogar y el de su familia desde su llegada al país, hacía cinco meses, su esposa bajó hasta el lobby para recibirlo.

Sin embargo, no logró acercarse a él. Apenas Zetro se detuvo, un sicario se aproximó y le disparó en tres ocasiones: una bala le destrozó el cráneo y las otras dos comprometieron órganos vitales.

Las cámaras de seguridad revelaron posteriormente a las autoridades que el asesinato fue ejecutado por dos sujetos, quienes esperaron a la víctima durante más de media hora frente al edificio de la cuadra 3 de la avenida César Vallejo.

Al divisarlo, uno de los delincuentes descendió de la motocicleta en la que se encontraban y disparó a matar. Con el diplomático tendido en el suelo, el agresor regresó al vehículo y su cómplice emprendió la huida.

A más de un día del crimen, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía continúan con las investigaciones. No obstante, ya circulan diversas teorías sobre el móvil, que van desde la participación de mafias internacionales hasta eventuales conflictos geopolíticos.

Pronunciamiento del Ejecutivo

Por ahora, lo único confirmado son las medidas anunciadas por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte para capturar a los responsables y reforzar la seguridad de la familia del diplomático.

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, indicó que, tras conocerse el hecho, se acudió de inmediato a la clínica donde fue trasladada la víctima, siguiendo los protocolos de la Cancillería.

También se comunicó con su homólogo indonesio, Sugiono Menlu, para transmitirle las condolencias del Estado y del pueblo peruano, además de solicitarle que las hiciera llegar a su presidente Prabowo Subianto.

“Le garantizamos que llegaremos hasta el fondo para esclarecer qué ha pasado y por qué sucedió esto”, señaló Schialer, quien lamentó que Purba deje en orfandad a su esposa y a tres hijos menores de edad.

Por su parte, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Málaver, sostuvo que las primeras indagaciones confirman que se trató de un asesinato planificado. “La trayectoria de los proyectiles demuestra que el objetivo era eliminarlo”, declaró en conferencia de prensa.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia expresó en un video su profundo pesar por la pérdida. Señaló que ya se comunicó con la esposa de la víctima y con el embajador indonesio en Lima, y destacó que conversó directamente con la presidenta Boluarte, quien se comprometió a garantizar una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares contra los responsables.

“Uno de los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Zetro Leonardo Purba, falleció porque fue asesinado a tiros por una persona desconocida. Yo, en calidad de canciller, siento un dolor muy profundo”, expresó Sugiono Menlu.