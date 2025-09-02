Perú

Terror en Lince: Asesinan a balazos a diplomático de la Embajada de Indonesia en Perú en frontis de su departamento

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en la zona investigando el crimen. Sospechan de un ajuste de cuentas

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
El ciudadano extranjero fue identificado
El ciudadano extranjero fue identificado como Leonardo Zetro Purba (40).

Un diplomático de la Embajada de Indonesia en Perú fue asesinado la noche de este lunes 1 de septiembre, cuando regresaba junto a su esposa a su hogar, ubicado en un edificio multifamiliar en la avenida César Vallejo, en el distrito de Lince.

El ciudadano extranjero, identificado como Leonardo Zetro Purba (40), fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon hasta en tres oportunidades en su contra.

El funcionario fue trasladado rápidamente a la clínica Javier Prado, sin embargo, trascendió que los médicos no lograron salvarle la vida por la gravedad de sus heridas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en la zona investigando lo ocurrido. “Es el primer crimen de sicariato que tenemos este año en el distrito de Lince. Se desconocen cuales hayan sido los hechos y los móviles que hayan propiciado a la victimización de esta persona”, declaró el comisario Guivar a Tv Perú Noticias.

“No se descarta que haya sido un ajuste de cuentas. Estamos realizando las investigaciones y las diligencias propias que tiene la Policía Nacional para poder determinar la identificación de los atacantes. Según vimos en las cámaras de seguridad, se tratarían de ciudadanos extranjeros”, agregó la autoridad.

En medio de estas diligencias, se activó el Plan Cerco para que otras jurisdicciones puedan colaborar en la detención de los delincuentes. Mientras tanto, personal de la comisaría de Lince junto a la Sección de Investigación Criminal (SEINCRI) de la PNP examinan el lugar del crimen.

Gráfico realizado por la Embajada
Gráfico realizado por la Embajada de Indonesia.

Llegó al Perú hace 5 meses

Según informaron vecinos de la zona, Zetro Purba arribó al país hace cinco meses. Desde entonces, se hospedaba junto a su esposa y sus dos menores hijos en uno de los departamentos ubicados en la cuadra 3 de la avenida César Vallejo.

Revelaron que se encontraba manejando su bicicleta cuando fue asesinado. Esta acción formaba parte de su itinerario diario, ya que utilizaba este vehículo menor para trasladarse entre su sede diplomática, ubicada en San Isidro, y su hogar.

NOTICIA EN DESARROLLO

Temas Relacionados

LinceIndonesiaPNPperu-noticias

Últimas Noticias

Dictan 36 meses de prisión preventiva para Liseth Ruiz Cruz, pareja de ‘El Monstruo’: “Mi único error es no haberlo denunciado”

El juez Roberth Rimachi dictó la medida cautelar tres meses después de que la imputada fuera arrestada en Bolivia, país desde donde fue extraditada

Dictan 36 meses de prisión

Rodrigo Ureña y Renzo Garcés corren el riesgo de recibir fuertes sanciones: incluidos en reporte arbitral del clásico de Liga 1 2025

Dos pilares fundamentales de los ‘compadres’ fueron consignados en el informe tanto del juez de la contienda como del delegado. Probablemente sean sancionados con suma dureza

Rodrigo Ureña y Renzo Garcés

Gana Diario del 1 de septiembre: descubre los números ganadores del último sorteo

Como cada lunes, La Tinka comparte los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4326

Gana Diario del 1 de

Le exigieron S/ 3.000: Tres policías sentenciados por cobrar coima vía Yape a chofer que trasladaba extranjeros

Los efectivos policiales fueron condenados a cinco años de cárcel. La pena también contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil de S/19.500

Le exigieron S/ 3.000: Tres

Alondra García Miró mostró feliz su nuevo depa en Lima: “Es un hogar para estar conectada a mi familia”

La modelo celebró uno de sus más grandes sueños y adelantó que compartirá la evolución de la decoración de su nuevo hogar

Alondra García Miró mostró feliz
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un simple cambio en la

Un simple cambio en la rutina alimentaria podría estar detrás de un mayor riesgo de fracturas

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

Analizan si una región europea podría sumarse a las “Zonas Azules”, reconocidas por su longevidad saludable

Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos Aires tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

El jefe de la barrabrava de Rosario Central fue acusado como organizador de la banda narco Los Menores

INFOBAE AMÉRICA
Catástrofe en Sudán: un deslizamiento

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó más de mil muertos

Bélgica reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU

Persecución en Cuba: la UNPACU repudió su inclusión en la lista de organizaciones “terroristas” impuesta por la dictadura

Comienza la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro en el Tribunal Supremo de Brasil

Crisis en Irán: el rial alcanzó un nuevo mínimo ante la amenaza de sanciones por parte de la ONU

TELESHOW
La Voz Argentina estrenó Los

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país

Erika de Sautu Riestra de En el barro defendió a la China Suárez: “Es bullying lo que le hacen”

Mauricio D’Alessandro puso en dudas el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “No va a haber firma”

Luis Ventura habló del supuesto romance de Diego Maradona y Silvina Luna: “Fue un gran amor”

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita