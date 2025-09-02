Terror en Lince: Asesinan a balazos a diplomático de la Embajada de Indonesia en Perú en frontis de su departamento

El ciudadano extranjero fue identificado como Leonardo Zetro Purba (40).

Un diplomático de la Embajada de Indonesia en Perú fue asesinado la noche de este lunes 1 de septiembre, cuando regresaba junto a su esposa a su hogar, ubicado en un edificio multifamiliar en la avenida César Vallejo, en el distrito de Lince.

El ciudadano extranjero, identificado como Leonardo Zetro Purba (40), fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon hasta en tres oportunidades en su contra.

El funcionario fue trasladado rápidamente a la clínica Javier Prado, sin embargo, trascendió que los médicos no lograron salvarle la vida por la gravedad de sus heridas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en la zona investigando lo ocurrido. “Es el primer crimen de sicariato que tenemos este año en el distrito de Lince. Se desconocen cuales hayan sido los hechos y los móviles que hayan propiciado a la victimización de esta persona”, declaró el comisario Guivar a Tv Perú Noticias.

“No se descarta que haya sido un ajuste de cuentas. Estamos realizando las investigaciones y las diligencias propias que tiene la Policía Nacional para poder determinar la identificación de los atacantes. Según vimos en las cámaras de seguridad, se tratarían de ciudadanos extranjeros”, agregó la autoridad.

En medio de estas diligencias, se activó el Plan Cerco para que otras jurisdicciones puedan colaborar en la detención de los delincuentes. Mientras tanto, personal de la comisaría de Lince junto a la Sección de Investigación Criminal (SEINCRI) de la PNP examinan el lugar del crimen.

Gráfico realizado por la Embajada de Indonesia.

Llegó al Perú hace 5 meses

Según informaron vecinos de la zona, Zetro Purba arribó al país hace cinco meses. Desde entonces, se hospedaba junto a su esposa y sus dos menores hijos en uno de los departamentos ubicados en la cuadra 3 de la avenida César Vallejo.

Revelaron que se encontraba manejando su bicicleta cuando fue asesinado. Esta acción formaba parte de su itinerario diario, ya que utilizaba este vehículo menor para trasladarse entre su sede diplomática, ubicada en San Isidro, y su hogar.

NOTICIA EN DESARROLLO