Asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia en Lince: los disparos, la fuga en moto y todo lo que se sabe hasta el momento

Sicarios asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú |TV Perú

¿Ajuste de cuentas? El asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la embajada de Indonesia, a manos de delincuentes ha puesto al Perú en el ojo del mundo por la grave crisis de inseguridad que atraviesa y que ya ha desbordado a las autoridades.

El canciller Elmer Schialer se comprometió con su homólogo indonesio a dar celeridad a las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen. Esto es lo que las autoridades han informado hasta el momento.

Zetro Leonardo Purba estaba llegando a su domicilio, ubicado en la cuadra 3 de la avenida César Vallejo, en Lince, cuando fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta, quienes dispararon al menos tres veces. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza y pudo haber sido el disparo que le causó la muerte.

Aún con vida, el funcionario indonesio fue trasladado a la Clínica Javier Prado, donde, debido a la gravedad de sus heridas, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento. El comandante Guivar, de la comisaría de Lince, declaró que se desconocen las causas del crimen, pero no descartó que se trate de un ajuste de cuentas.

La División de Homicidios y el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Jesús María realizaron las primeras diligencias y quedaron a cargo del caso.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, los dos atacantes serían de nacionalidad extranjera y habrían hecho un cuidadoso seguimiento previo. Cuando el funcionario llegó a su vivienda desde la avenida Arequipa en bicicleta, uno de los delincuentes descendió de la moto y le disparó.

“Al parecer, por lo que vimos en las cámaras de videovigilancia, son ciudadanos extranjeros. (...) La motocicleta lo ha ido reglando y lo estaba esperando”, declaró el comandante PNP.

Zetro Leonardo Purba había llegado hace cinco meses al Perú y vivía con su esposa y sus tres hijos menores, quienes se encontraban dentro del inmueble cuando ocurrió el ataque.

Exitosa conversó con uno de sus allegados, quien llegó hasta el lugar y aseguró que Zetro no estaba recibiendo amenazas y que ni siquiera hablaba español. Además, pidió a las autoridades que den pronto con los responsables, advirtiendo que el Perú quedaría con una mala imagen internacional.

Acciones de la Cancillería y el Ministerio Público

El asesinato de Zetro Leonardo Purba provocó una reacción inmediata tanto de la Cancillería como del Ministerio Público, que activaron sus protocolos para esclarecer el crimen y brindar apoyo a la representación diplomática indonesia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó profundamente el crimen y expresó sus condolencias a los familiares y al Gobierno de Indonesia. De acuerdo con el comunicado oficial, “apenas conocido el atentado, dispuso que se tomarán las medidas correspondientes para asistir al embajador de Indonesia en el Perú en todas las diligencias de este caso”.

El canciller Elmer Schialer informó a la presidenta Dina Boluarte sobre lo ocurrido y, posteriormente, se comunicó con su homólogo indonesio, Sugiono, a quien transmitió las condolencias a nombre del Gobierno peruano. Durante ese diálogo, Schialer aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido y anunció que se reforzará la seguridad policial tanto del personal como de las instalaciones de la Embajada de Indonesia en Lima.

Paralelamente, la Fiscalía dispuso una investigación preliminar para determinar las circunstancias en las que se produjo el atentado. El caso está a cargo del fiscal provincial Pedro Nicho Suyón, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince (Primer Despacho).

El magistrado confirmó que se realizaron el levantamiento del cadáver en la clínica local y la inspección técnico criminalística en la escena del crimen. También ordenó a la División de Homicidios de la Policía Nacional recabar la declaración de la esposa del funcionario asesinado, además de disponer otras diligencias urgentes consideradas inaplazables para avanzar en el esclarecimiento del caso.