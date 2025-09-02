Perú

Asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia en Lince: los disparos, la fuga en moto y todo lo que se sabe hasta el momento

Zetro Leonardo Purba vivía en Perú junto a su esposa y sus tres menores hijo desde hace 5 meses

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Sicarios asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú |TV Perú

¿Ajuste de cuentas? El asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la embajada de Indonesia, a manos de delincuentes ha puesto al Perú en el ojo del mundo por la grave crisis de inseguridad que atraviesa y que ya ha desbordado a las autoridades.

El canciller Elmer Schialer se comprometió con su homólogo indonesio a dar celeridad a las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen. Esto es lo que las autoridades han informado hasta el momento.

Zetro Leonardo Purba estaba llegando a su domicilio, ubicado en la cuadra 3 de la avenida César Vallejo, en Lince, cuando fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta, quienes dispararon al menos tres veces. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza y pudo haber sido el disparo que le causó la muerte.

Lince: funcionario de la embajada
Lince: funcionario de la embajada de Indonesia asesinado por sicarios en moto, todo lo que se sabe del caso

Aún con vida, el funcionario indonesio fue trasladado a la Clínica Javier Prado, donde, debido a la gravedad de sus heridas, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento. El comandante Guivar, de la comisaría de Lince, declaró que se desconocen las causas del crimen, pero no descartó que se trate de un ajuste de cuentas.

La División de Homicidios y el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Jesús María realizaron las primeras diligencias y quedaron a cargo del caso.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, los dos atacantes serían de nacionalidad extranjera y habrían hecho un cuidadoso seguimiento previo. Cuando el funcionario llegó a su vivienda desde la avenida Arequipa en bicicleta, uno de los delincuentes descendió de la moto y le disparó.

Funcionario de embajada de Indonesia asesinado en Lince: “Puede haber una reacción”, advierte excanciller

“Al parecer, por lo que vimos en las cámaras de videovigilancia, son ciudadanos extranjeros. (...) La motocicleta lo ha ido reglando y lo estaba esperando”, declaró el comandante PNP.

Zetro Leonardo Purba había llegado hace cinco meses al Perú y vivía con su esposa y sus tres hijos menores, quienes se encontraban dentro del inmueble cuando ocurrió el ataque.

Exitosa conversó con uno de sus allegados, quien llegó hasta el lugar y aseguró que Zetro no estaba recibiendo amenazas y que ni siquiera hablaba español. Además, pidió a las autoridades que den pronto con los responsables, advirtiendo que el Perú quedaría con una mala imagen internacional.

Excanciller alerta tras asesinato de
Excanciller alerta tras asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia en Lince: “Puede haber una reacción”

Acciones de la Cancillería y el Ministerio Público

El asesinato de Zetro Leonardo Purba provocó una reacción inmediata tanto de la Cancillería como del Ministerio Público, que activaron sus protocolos para esclarecer el crimen y brindar apoyo a la representación diplomática indonesia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó profundamente el crimen y expresó sus condolencias a los familiares y al Gobierno de Indonesia. De acuerdo con el comunicado oficial, “apenas conocido el atentado, dispuso que se tomarán las medidas correspondientes para asistir al embajador de Indonesia en el Perú en todas las diligencias de este caso”.

El canciller Elmer Schialer informó a la presidenta Dina Boluarte sobre lo ocurrido y, posteriormente, se comunicó con su homólogo indonesio, Sugiono, a quien transmitió las condolencias a nombre del Gobierno peruano. Durante ese diálogo, Schialer aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido y anunció que se reforzará la seguridad policial tanto del personal como de las instalaciones de la Embajada de Indonesia en Lima.

Elmer Schialer se pronuncia por crimen en Lince

Paralelamente, la Fiscalía dispuso una investigación preliminar para determinar las circunstancias en las que se produjo el atentado. El caso está a cargo del fiscal provincial Pedro Nicho Suyón, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince (Primer Despacho).

El magistrado confirmó que se realizaron el levantamiento del cadáver en la clínica local y la inspección técnico criminalística en la escena del crimen. También ordenó a la División de Homicidios de la Policía Nacional recabar la declaración de la esposa del funcionario asesinado, además de disponer otras diligencias urgentes consideradas inaplazables para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Temas Relacionados

Crimen en LinceIndonesiaPNPSicariosZetro Leonardo Purbaperu-noticias

Últimas Noticias

Congreso recolecta firmas para presentar moción de censura contra el ministro Juan José Santiváñez

Parlamentarios cuestionan permanencia del titular de Justicia por investigaciones fiscales, reuniones extraoficiales y falta de garantías para el sector. Renovación Popular, el Bloque Democrático Popular y otros grupos evalúan su respaldo

Congreso recolecta firmas para presentar

Claudio Pizarro, nominado como carta héroe del Bayern Múnich en FC26 junto a míticos Stefan Effenberg y Giovane Élber

El ‘Bombardero de los ‘Andes’ está a un solo paso de convertirse en el primer peruano que aparece con esa distinción en el afamado videojuego

Claudio Pizarro, nominado como carta

Censo 2025: omisión de autoidentificación étnica amenaza derechos de pueblos originarios en Perú

Siete organizaciones indígenas exigen al INEI y al Ministerio de Cultura medidas correctivas urgentes y respeto al enfoque intercultural

Censo 2025: omisión de autoidentificación

Piden 18 meses de prisión preventiva contra 9 policías investigados por falsos operativos en Lima Sur

La Fiscalía presentó audios que revelarían cómo los agentes sembraban drogas, armas y municiones en intervenciones para luego exigir dinero a cambio de la libertad de sus víctimas

Piden 18 meses de prisión

Rafael López Aliaga no se reunió con Dina Boluarte para ver el tema del tren Lima-Chosica: “Hasta ahora no me llaman”

El alcalde de Lima aseguró que sigue esperando la convocatoria de la mandataria para tratar proyectos como el tren Lima–Chosica y medidas de seguridad ciudadana

Rafael López Aliaga no se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vogue anunció quién será la

Vogue anunció quién será la sucesora de Anna Wintour en la dirección de contenidos

Ramiro Marra intervino y ayudó a detener a un ladrón que intentaba robar autos en el centro porteño

Una jueza de Entre Ríos no podrá hablar directamente con sus empleados por recomendación de la Corte

La fundación Poder Ciudadano pidió ser querellante en la causa de los audios de Spagnuolo

Liberaron al hombre acusado de secuestrar y abusar de su esposa argentina en México: “Lo hago responsable de cualquier cosa que nos pase”

INFOBAE AMÉRICA
La economía brasileña sufrió una

La economía brasileña sufrió una fuerte desaceleración en el segundo trimestre

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

Alemania examina la compra del gigante alemán Ceconomy por parte de una firma china por riesgos de seguridad nacional

Burkina Faso prohibió la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

TELESHOW
Belu Lucius contó el inesperado

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo

Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección