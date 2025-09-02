Perú

Asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia y las consecuencias para Perú: “Puede haber una reacción”, advierte excanciller

Miguel Ángel Rodríguez Mackay consideró que la Cancillería debe aclarar rápidamente las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Zetro Leonardo Purba

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Excanciller alerta tras asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia en Lince: "Puede haber una reacción"

El asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la embajada de Indonesia en Perú, a manos de sicarios en moto en Lince, traerá consecuencias para la imagen del país a nivel internacional.

Así lo advirtió el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien consideró que la Cancillería debe manejar el tema con cautela y acelerar las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.

En entrevista con Exitosa, el excanciller señaló que este hecho desnuda ante el mundo la grave situación de inseguridad que atraviesa el Perú.

“El asesinato de un miembro de la misión diplomática desnuda al mundo entero. Comprenderás que es un diplomático de un país importante del Asia y la manera cómo ha muerto. Entonces, puede haber una reacción de, de, de Indonesia. Hay que tener mucho cuidado y aquí la Cancillería tiene que manejar, yo no digo con pinzas, sino más bien con mucha precisión el tracto para que primero se aclare exactamente los móviles de su muerte”, declaró.

En esa línea, remarcó que el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores es de suma importancia, pues debe brindar apoyo a la misión diplomática de Indonesia y evitar que el caso genere mayores repercusiones.

El Ministerio Público ya inició la investigación preliminar para determinar las circunstancias en las que fue asesinado Zetro Leonardo Purba. El fiscal provincial a cargo del caso anunció que, tras el levantamiento del cuerpo en la clínica, se reunirá con la esposa de la víctima y solicitó a la PNP que inicie la recolección de imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para avanzar en el proceso.

Canciller se pronuncia por crimen en Lince

El canciller Elmer Schialer confirmó que la Cancillería activó los protocolos diplomáticos correspondientes y ofreció su respaldo a la representación indonesia en el país.

“Lamentablemente no pudo ser salvada su vida y, por supuesto, la Cancillería, apenas conocido el hecho, minutos más tarde se apersonó a través del director del Ceremonial del Estado, como corresponde y dictan los reglamentos, para ver todos los detalles en una clínica local donde estaba internado el ya fallecido señor Purba”, explicó.

Schialer precisó que informó de manera inmediata a la presidenta Dina Boluarte y se comunicó con su homólogo indonesio, para transmitir las condolencias del Gobierno peruano al presidente de Indonesia. “Le garanticé que vamos a ir hasta el fondo para ver qué cosa ha sucedido, qué tipo de acto es este que ha generado una orfandad de tres niños pequeños y una esposa que se queda viuda”, indicó.

El canciller también aseguró que la Cancillería brinda asistencia directa al embajador de Indonesia en Lima para acompañar las gestiones necesarias tras el crimen.

Respecto a las consecuencias que afrontará la imagen del país a nivel internacional, Schialer comentó que el asesinato del funcionario es un llamado de atención sobre la criminalidad que vive el Perú y advirtió que habrá una repercusión internacional, aunque aseguró que el país saldrá adelante “con la frente en alto” y con la “verdad en la mano”.

