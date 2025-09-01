Perú

Rafael López Aliaga celebra triunfo del pan con chicharrón en Mundial de Desayunos de Ibai: “Perú está de moda”

El alcalde de Lima defendió su participación en la votación del certamen organizado por el reconocido streamer, donde el pan con chicharrón superó al bolón ecuatoriano con más de 8 millones de votos

Por Luis Paucar

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, celebró este lunes la clasificación del pan con chicharrón, representante del Perú, a las semifinales del denominado Mundial de Desayunos, certamen digital impulsado por el streamer español Ibai Llanos.

Durante un acto oficial en el centro de la capital, el burgomaestre señaló que este triunfo coloca al país en una importante vitrina a nivel global. “Hoy día hemos ganado, estoy contento. El pan con chicharrón le ha ganado a Ecuador. Un abrazo a mis hermanos ecuatorianos, pero la comida peruana es la primera del mundo. En el desayuno le hemos dado de alma”, declaró.

“Hay mucha gente que dice por qué se mete el alcalde a promocionar un desayuno peruano. Porque te está viendo todo el mundo, cientos de millones de personas. Perú está de moda ahorita. Nos van a exterminar”, agregó entre risas, en referencia a su conocido apodo, ‘Porky’.

El alcalde también destacó el potencial turístico detrás de la promoción de la gastronomía nacional. “Es interesante cómo con redes sociales se va llegando y 8 millones de votos ha tenido Perú. Muchos votos peruanos, pero también de otros países que nos apoyan y reconocen la calidad de Perú”, dijo.

Rafael López Aliaga destacó el
Rafael López Aliaga destacó el triunfo como una gran vitrina internacional para Perú

“Estamos top 3 en el mundo. El desayuno es una muestrita de lo que tiene el Perú para traer turismo, que es una prioridad absoluta en lo que estamos trabajando como plan de gobierno, para lo que sea el futuro gobierno”, continuó antes de señalar que su eventual plan de gobierno se enfocaría en la industria sin humo.

El pan con chicharrón superó al bolón ecuatoriano al obtener más de 8.1 millones de votos frente a los 7.8 millones de su rival. Según cifras oficiales de Ibai, Perú acumuló 4.9 millones en TikTok, 3 millones en Instagram y 261 mil en YouTube. Ahora, el tradicional desayuno peruano enfrentará en semifinales a la marraqueta con palta de Chile, cuya votación comenzará el 3 de septiembre.

Mensaje presidencial

Al igual que López Aliaga, el despacho de la presidenta Dina Boluarte destacó el triunfo. “¡Setiembre con ‘s’ de somos semifinalistas! Perú avanza en el Mundial de Desayunos, porque, para los peruanos, la comida no son solo alimentos, sino cultura y tradición”, se lee en la publicación.

De acuerdo con cifras oficiales de TikTok, los contenidos asociados al #MundialDeDesayunos alcanzaron más de 64 millones de vistas en la última semana, mientras que el hashtag #Ibai superó las 187 millones de visualizaciones en el mismo período.

El despacho presidencial también celebró
El despacho presidencial también celebró la clasificación, enfatizando que la comida peruana representa cultura y tradición

Perú también lidera la competencia en popularidad, superando a Chile, España, México y Colombia, con más de 5,000 videos creados por usuarios en la última semana.

De acuerdo con el Ministerio de la Producción, las chicharronerías generan ventas anuales superiores a S/ 244 millones y ofrecen empleo formal a más de 8,900 personas. Actualmente, existen más de 730 restaurantes dedicados a esta especialidad, con presencia destacada en Lima, Cusco y Puno.

El portafolio también indicó que se comercializan más de 3,000 toneladas de chicharrón cada mes, lo que equivale al 0.7% del sector Restaurantes y al 0.02% del PBI nacional. En 2024, el consumo per cápita alcanzó 5.3 kg, con mayor demanda en las regiones de Ucayali, Tacna y Ayacucho. El gasto mensual promedio por hogar llegó a S/ 33, con cifras superiores en los estratos socioeconómicos altos y en zonas como Ucayali.

