Perú pasa a la semifinal del Mundial de desayunos de Ibai Llanos y se enfrentará a Chile

El tradicional pan con chicharrón inicia su tercera ronda de competición, pero esta vez contra la marraqueta con palta

Carlos Oré Arroyo

Carlos Oré Arroyo

Perú derrotó a Ecuador y clasificó a semifinales del Mundial de los desayunos

El streamer español Ibai Llanos anunció los resultados de los cuartos de final del denominado “Mundial de desayunos”, certamen virtual que se desarrolla en sus redes sociales y en el que compiten emblemáticos platos matutinos de distintos países. En esta ocasión, Perú se impuso sobre Ecuador y avanzó a las semifinales del torneo gastronómico, consolidando así el reconocimiento internacional de uno de sus sabores más representativos.

La votación se realizó a través de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, acumulando una masiva participación global. Según precisó Ibai en sus cuentas oficiales, el tradicional pan con chicharrón peruano superó al bolón ecuatoriano con un total de 8.161.000 votos, mientras que Ecuador alcanzó 7.858.000 respaldos. En detalle, Perú obtuvo 4.9 millones de votos en TikTok, 3 millones en Instagram y 261 mil en YouTube, cifras que reflejan el entusiasmo de los seguidores y el alcance del concurso.

Perú pasa la semifinal del Mundial de desayunos de Ibai Llanos y se enfrentará a Chile

Tras este triunfo, el representante peruano disputará las semifinales frente a la marraqueta con palta de Chile, en un duelo que vuelve a poner a la gastronomía nacional en el centro de la conversación digital. La dinámica del torneo consiste en enfrentar a platos típicos de desayuno mediante votaciones abiertas al público, lo que estimula la participación y refuerza el sentido de identidad culinaria de cada país.

El avance de Perú en el Mundial de desayunos ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios y figuras públicas manifestaron su apoyo y orgullo por el resultado obtenido por el pan con chicharrón. Las semifinales prometen una nueva jornada de competencia y expectativa entre las comunidades virtuales de Latinoamérica.

Perú pasa la semifinal del Mundial de desayunos de Ibai Llanos y se enfrentará a Chile

El competidor peruano

El pan con chicharrón es uno de los desayunos más tradicionales y representativos de Perú, especialmente en Lima y la costa. Este plato consiste en un pan francés relleno con trozos de chicharrón de cerdo, acompañado habitualmente por camote frito y salsa criolla, una mezcla de cebolla roja, limón, ají y cilantro.

El chicharrón se prepara a partir de carne de cerdo, que puede incluir trozos de costillar o panceta. Estos se cocinan en su propia grasa hasta que adquieren una textura crocante por fuera y jugosa por dentro. El pan, generalmente tipo francés o ciabatta, se abre y se rellena generosamente con la carne recién preparada. La combinación de la grasa y el sabor del cerdo con la frescura y acidez de la salsa criolla crea un equilibrio característico de la cocina peruana.

Pan con chicharrón, gastronomía peruana,
Pan con chicharrón, gastronomía peruana, desayuno

Uno de los elementos más distintivos del pan con chicharrón es la inclusión de camote frito. Estas rodajas doradas aportan dulzura y suavidad al conjunto, contrastando con el sabor intenso del chicharrón y el toque picante de la salsa criolla. El resultado es un bocadillo lleno de matices, muy apreciado tanto por locales como por visitantes.

Este preparado se ofrece en panaderías, mercados y locales informales, y suele disfrutarse como desayuno, especialmente los fines de semana. El pan con chicharrón también se consume en celebraciones familiares, ferias gastronómicas y ocasiones especiales, consolidándose como un ícono de la cultura culinaria peruana. Su popularidad trasciende las fronteras, convirtiéndose en embajador de los sabores nacionales en diferentes partes del mundo gracias a la diáspora peruana y la promoción global de la cocina del país.

