Ecuatorianos se burlan de Perú en el ‘Mundial de Desayunos’ de Ibai: “No puede ser que nos elimine un ‘pan con cuero’ y tamal”

El pan con chicharrón y el tamal criollo suman 4.5 millones de votos, superando al bolón verde y al encebollado, que alcanzan 4.2 millones en TikTok

Por Marlon Carrasco Freitas

El conductor de un programa deportivo ecuatoriano minimizó al pan con chicharrón y al tamal en el enfrentamiento contra el bolón verde de Ecuador en el Mundial de Desayunos. (Crédito: TikTok/@elcanaldfutbol)

El enfrentamiento entre el pan con chicharrón de Perú y el bolón verde de Ecuador sigue generando gran expectación. Ambos países compiten por un lugar en las semifinales del Mundial de Desayunos, organizado por el streamer español Ibai Llanos, quien reconoció en un reciente video en su cuenta oficial de TikTok su sorpresa por la repercusión que ha tenido este duelo en redes sociales. La contienda ha captado la atención de miles de usuarios, convirtiéndose en un fenómeno viral que trasciende lo meramente gastronómico.

La competencia ha movilizado a artistas, creadores de contenido, influencers e incluso políticos de ambos países, quienes han pedido activamente el apoyo de sus seguidores para sus platos representativos. Sin embargo, también ha generado comentarios críticos y burlas; un comentarista de un programa de fútbol ecuatoriano se pronunció despectivamente sobre el pan con chicharrón y el tamal criollo, provocando reacciones de humor y polémica entre los internautas, que han convertido el duelo en un debate divertido y competitivo en las redes.

El mundial de desayunos no tiene sentido, según Ibai: el pan con chicharrón de Perú se enfrenta al bolón verde ecuatoriano

Ecuatorianos se burlan del pan con chicharrón

El video compartido por la cuenta de TikTok @elcanaldfutbol mostró un clip en el que su presentador expresó de manera explícita su apoyo al bolón verde y al encebollado ecuatoriano, destacando estos platillos como representantes emblemáticos de la gastronomía de su país. “El bolón, que es tan sabroso y contundente, acompañado de un huevo y bistec, se combina en este caso con el encebollado, que es realmente descomunal. Cualquier que te guste, siempre será excelente.”

No obstante, también se refirió al pan con chicharrón en la contienda, restando importancia al desayuno peruano y señalando que no lo considera un verdadero contendiente

“Ecuatorianos, no puede ser que al bolón con bistec y encebollado lo elimine un pan con cuero y tamal. ¡Aún con pan, tamal y cuero, no podemos quedar eliminados! No podemos quedar eliminados."
Ecuatorianos se burlan con pan con chicharrón y el tamal criollo. (Fotocomposición Infobae Perú/TikTok/@elcanaldfutbol/Difusión)

Aunque el conductor reconoció su aprecio por la gastronomía peruana, fue enfático al señalar que el desayuno peruano no supera al bolón verde y al encebollado en la competencia. “La comida peruana me encanta, la amo, es riquísima, pero un pan con cuero no. Un tamal no nos puede eliminar. Dime que era otra cosa y te diré que me asustaría, pero ¿perder así? no", concluyó.

“Se quedaron con el territorio”

En Ecuador, algunos creadores de contenido se mostraron más directos al respaldar sus platillos típicos en la competencia contra Perú. La tiktoker @byllyvy señaló en uno de sus recientes videos que la cantidad de reproducciones de este “versus gastronómico” supera a la de otros enfrentamientos debido al trasfondo histórico entre ambos países. Asimismo, afirmó que esta disputa no se limita únicamente a los desayunos y sostuvo que el pan con chicharrón y el tamal criollo “no representan una competencia real” frente al bolón verde.

“Oigan, no sé si se han dado cuenta de este pequeño gran detalle, pero de todos los videos de Ibai, el deEcuador vs. Perúes el que más reproducciones tiene, tanto en Instagram como en TikTok. Y es que esta competencia no trata solo de desayunos: va mucho más allá, es historia y es orgullo. Porque no, no nos vamos a dejar. Un pan todo flojo y un tamal navideño jamás le van a ganar al bolón y al encebollado (...)Y, sobre todo, vamos a recuperar el honor y el orgullo, porque esta gente se quedó con nuestro territorio. Así que en estas últimas horas, vayan y voten con todo.”

Tiktoker ecuatoriana pide votar por Ecuador en el mundial de desayunos y recuerda pérdida de territorios por Perú. (Crédito: Tiktok/@byllyvy)

Perú vs Ecuador: ¿Quién lidera la votación?

La competencia aún no llega a su fin, pero hasta el momento Perú lidera en TikTok con su pan con chicharrón y el tamal criollo, que ya acumulan más de 4.5 millones de votos. Sin embargo, Ecuador no se queda atrás: su dupla gastronómica, el bolón verde y el encebollado, suma 4.2 millones de votos. La diferencia es mínima y ambas cifras siguen en aumento, por lo que la gastronomía peruana no puede confiarse.

Perú alcanza los 4.5 millones de votos para el pan con chicharrón en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai. (Foto: TikTok/Video captura @Ibai)

Otro aspecto llamativo es la participación activa de diversas figuras públicas y privadas en esta contienda digital. Empresas, influencers, actrices, grupos musicales e incluso políticos peruanos han expresado abiertamente su respaldo al pan con chicharrón, transformando este reto culinario en una auténtica campaña nacional de apoyo.

