Plaza Vea, multada ante Indecopi por cliente atrapado en ascensor: Intercorp sigue acumulando sanciones por deficiencias en retail

Plaza Vea. La reciente multa a la cadena de supermercados se suma a otras medidas aplicadas a empresas del grupo Intercorp por incumplimientos en seguridad y calidad de servicios en los últimos meses.

El Indecopi, a través de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2), impuso una multa de 5 UIT, equivalente a S/26.750, a la cadena de supermercados Plaza Vea, propiedad de Intercorp e integrada como parte de su brazo retail InRetail.

La sanción se relaciona con un incidente ocurrido en septiembre de 2024, cuando un consumidor quedó atrapado cerca de tres horas en un ascensor defectuoso en uno de sus establecimientos del Cercado de Lima.

Indecopi multa a Plaza Vea por incidente de cliente en ascensor

El incidente se produjo el 12 de septiembre de 2024 en la tienda ubicada en la intersección de la avenida Alfonso Ugarte y Uruguay. El usuario informó que, tras ingresar al ascensor, el sistema presentó fallas y quedó encerrado. Al intentar utilizar el botón de emergencia y los números telefónicos de contacto, no recibió respuesta.

Solo la intervención de una amiga, que alertó a los empleados, generó la actuación del personal y el llamado a bomberos. Los bomberos llegaron pasados los quince minutos, pero fue necesaria la llegada de un técnico especializado, ocurrida dos horas más tarde, para realizar el rescate final. Durante el proceso, el cliente permaneció sin aire ni luz en el interior del ascensor.

Indecopi.La resolución que impone la multa aún no es definitiva y podría ser revisada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor si la empresa decide presentar un recurso.

Según la resolución de Indecopi, la cadena incumplió su deber de garantizar la seguridad e idoneidad del servicio, al exponer al usuario a un riesgo injustificado. La decisión consideró que, pese a que la empresa presentó un certificado de operatividad emitido semanas antes, esto no demostró la existencia de todas las medidas exigidas para evitar fallas o responder de manera eficaz ante emergencias.

Los argumentos legales de la sanción se sustentaron en presuntas infracciones a los artículos 18 y 19 (idoneidad y calidad del servicio) y al artículo 25 (deber de seguridad) del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Grupo Intercorp acumula sanciones por deficiencias en retail

Durante el procedimiento administrativo, el local de la avenida Alfonso Ugarte presentó sus descargos correspondientes y un escrito adicional, pero la comisión especializada igual consideró acreditadas las deficiencias, que ahora se suman al historial de sanciones que la cadena ha acumulado solo este año.

La resolución N° 2097-2025/CC2 aún puede ser apelada y, de ocurrir, el caso se trasladaría a la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi, que evaluaría en segunda instancia. En meses recientes, otras sanciones recayeron sobre empresas del grupo Intercorp por situaciones similares.

El Real Plaza Trujillo continúa cerrado, aunque la cadena ha mostrado interés en reaperturar este mall. Foto: Semana Económica

Hace dos semanas, la Comisión de la Oficina Regional de Indecopi en La Libertad determinó una multa coercitiva de 100 UIT (S/535.000) contra una empresa de centros comerciales, también vinculada a InRetail, por no cumplir con medidas cautelares tras el colapso del techo en un local en Trujillo.

Val recordar que, en abril, la misma cadena de supermercados fue sancionada con más de S/287.000 por retener productos y difundir la imagen de una clienta sin autorización. Plaza Vea también se mostró en contra de la sanción.De esta manera, el Indecopi asegura continuar con la supervisión de las condiciones en los servicios esenciales brindados al público y la aplicación de sanciones ante infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.