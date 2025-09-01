Perú

Escándalo en el Congreso: Kelly Portalatino tilda de “incapaz” a Rafael López Aliaga y desata trifulca con Norma Yarrow

Durante la sesión sobre el proyecto del tren Lima-Chosica, se generó un fuerte enfrentamiento entre congresistas de Renovación Popular y Perú Libre. El presidente de la comisión intentó mediar sin éxito

Por Luis Paucar

Fuente: Canal N

Una acalorada trifulca ocurrió este lunes en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, durante la sesión dedicada a discutir el proyecto del tren Lima-Chosica, en la que participó el ministro César Sandoval, titular del sector.

El conflicto inició cuando la congresista Noelia Herrera, de Renovación Popular —partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, promotor de la iniciativa—, lanzó duras críticas contra Sandoval, quien ha cuestionado la viabilidad del proyecto por razones técnicas.

“Me es difícil no preocuparme cuando se da una información. La Contraloría está recopilando información (sobre la entrega del material rodante a la Municipalidad Metropolitana de Lima). Entiendo que algunos colegas no dominan el tema económico, pero cuando se presenta información como si fuera cierta, eso genera indignación. Puedes tener una postura política y querer engañar a la población, pero lo que no es perdonable es mentir desde el desconocimiento”, afirmó Herrera, visiblemente molesta.

Posteriormente, cuestionó el manejo mediático del asunto: “Esto es un juego de quién informa o desinforma a la población. Pregunto: ¿Qué gestiones excelentes tiene el señor Vladimir Cerrón? Tuitear”, atacó en alusión al prófugo líder de Perú Libre, cuya bancada también se opone a la ejecución del proyecto.

El ministro César Sandoval cuestionó
El ministro César Sandoval cuestionó aspectos técnicos del plan impulsado por el alcalde Rafael López Aliaga

En ese momento, la congresista perulibrista Kelly Portalatino pidió la palabra y lanzó una enérgica observación de orden. “Lamentablemente, cuando quieren blindar a un alcalde incapaz que quiere traer trenes, se debe respetar”, afirmó.

Luego, se dirigió a la legisladora Norma Yarrow, también de Renovación Popular, quien gritaba desde su asiento que López Aliaga “no es organización criminal como su jefe”, en referencia a Cerrón. “Acá no es su mercado, colega Yarrow, respete para que le respeten”, le reprochó mientras tenía el micrófono abierto.

El presidente de la comisión, Juan Carlos Mori, intentó calmar la situación y aclaró que el objetivo no es defender a personas, sino evaluar la viabilidad del proyecto. Solicitó a Portalatino que retire sus palabras, pero ella se negó: “¿Qué voy a retirar, presidente? Que primero retire la palabra quien está hablando. Aquí hay equidad para todos. Que también retire la palabra, si no, no la retiraré. Usted no puede tener afinidad con un solo grupo”, replicó.

Propuesta del Ejecutivo

Sandoval anunció la semana pasada una iniciativa del Ejecutivo para implementar el tren de cercanías Lima–Chosica, descartando así el proyecto propuesto por López Aliaga.

Fuente: Exitosa

En diálogo con Radio Exitosa, el titular del portafolio señaló que coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para viabilizar esta propuesta, junto con las rutas Lima–Ica, Lima–Barranca y Lima–Abancay.

“Te doy la noticia. (...) Vamos a poner en marcha nuestro proyecto de tren de cercanías que incluye Lima–Chosica”, declaró al periodista Nicolás Lúcar antes de señalar que este plan no contempla “esos trenes de 40 años que han sido descartados en EE.UU.”, en referencia al material rodante entregado por la firma estadounidense Caltrain a la MML.

“Estamos empezando y ya se estructuran las coordinaciones de país a país, de gobierno a gobierno, con los proyectos de Lima–Ica, Lima–Abancay, Lima–Barranca. Tuve hace tres días una reunión con el MEF y ya estamos listos para iniciar los estudios”, añadió antes de precisar que el modelo de ejecución será una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés).

