Isabela Merced, actriz peruana de The Last of Us, presenta tema con Tony Succar y comparte admiración por Eva Ayllón

El regreso de Isabela Merced a la música marca una nueva etapa en la carrera de la joven artista peruano-estadounidense, reconocida tanto por su trabajo en la pantalla grande como por su voz. Tras sus participaciones en películas como “Dora, la exploradora”, “Transformers: El último caballero”, “The Last of Us” y la reciente “Superman”, la actriz retoma su primer amor: el canto, impulsada ahora por una colaboración de alto impacto junto al productor nacional Tony Succar.

Según relató en entrevista con El Comercio, Merced llegó a Lima recién el día anterior al encuentro, acompañada de su madre peruana. En un contexto marcado por sismos, la artista confesó su familiaridad con los temblores tras haber comprado casa en Los Ángeles, pero también bromeó sobre lo distinto que se siente un “terremoto musical”. El temblor en cuestión tiene nombre propio: “Apocalipsis”, su primera incursión en la salsa, grabada con Tony Succar y disponible ya en plataformas digitales.

Isabela Merced regresa a la música junto a Tony Succar. YouTube/ Isabela Merced

La relación entre ambos artistas se forjó hace algunos años, cuando una tía de Succar, admiradora de Merced, acercó a los dos músicos. “Tony es muy amable, muy cariñoso, ama a su familia y amigos, y tiene una energía cálida”, explicó Merced.

Desde ese primer contacto, surgió una conexión instantánea y la promesa de crear juntos. “Apocalipsis” nació originalmente como una canción de pop urbano y reguetón, grabada en 2019 con la producción de su hermano Gyovanni Moner. Durante la pandemia, la pieza ocupó el primer lugar del EP “La mejor mitad de mí”. Sin embargo, al escucharla, Succar propuso una reinterpretación en salsa, que transformó por completo el tema y le infundió nueva vitalidad.

“Me inspiró mucho la visión de Tony. Yo amo la salsa pero nunca imaginé que esta canción personal pudiera convertirse en una salsera. Tony me dio confianza y fue un reto bailar y grabar el videoclip”, detalló Merced.

Isabela Merced cuenta detalles de su acercamiento con Tony Succar y admiración por la música peruana. YouTube/ Isabela Merced

El reto

La filmación de la pieza supuso para ella aprender coreografías y pasos de salsa en tiempo récord. “No soy bailarina profesional, pero el baile me divierte; la coreografía la aprendí tan rápido como pude”, señaló.

El itinerario artístico de Isabela Merced, nacida en Cleveland en 2001, inició en los escenarios cuando participó en musicales como “Evita” en Broadway junto a Ricky Martin, aún en su infancia. “Esa era mi meta: brillar en Broadway. Pero crecí y tuve que buscar otros horizontes. Fue gracias a mi mánager que terminé en Hollywood”, relató. Desde entonces, ha construido una carrera diversa y reconocida por la industria y el público, aunque su prioridad sigue siendo la música.

Isabela Merced en The Last of Us.

Conexión con interpretes peruanos

La conexión con sus raíces peruanas es uno de los motores de Merced para explorar más géneros y repertorios. Su gusto por la música criolla y tradicional es parte vital de su identidad. A través de playlists familiares, la artista reconoció la influencia de íconos como Eva Ayllón y Los Kipus, y manifestó su profunda admiración por Chabuca Granda. “Su manera de cantar, su estilo, era una reina. Chabuca tenía esa presencia y fortaleza que yo estoy aprendiendo”, confesó, reconociendo que aspira a alcanzar la seguridad y el carisma de artistas como Granda y Ayllón tienen sobre el escenario.

Ante el estreno de nuevos proyectos como “Superman” y el lanzamiento de su música en español, afirma haber conquistado mayor control y confianza en sí misma. “La gente ha sido muy cariñosa, me ha apoyado mucho, y solo espero poder seguir en esta carrera”, afirma la artista, agradecida por la recepción del público y de los fans, especialmente por el impacto de su papel en “The Last of Us”.

El lanzamiento de “Apocalipsis” junto a Tony Succar inaugura una fase más personal e internacional para Isabela Merced, que mediante la salsa combina su herencia latina con la búsqueda de nuevas formas expresivas.

Tony Succar, ganador del Grammy, lanzó proyecto musical en conjunto con Isabela Meced.