Falleció Waldemar Espinoza Soriano, historiador y maestro de la historia andina, a los 89 años

El historiador Waldemar Espinoza, nacido en 1936, falleció a los 89 años. (Andina)

El Perú despide a uno de sus más ilustres historiadores. Waldemar Espinoza Soriano falleció a los 89 años, según confirmaron sus familiares. Hace unos días, a través de su cuenta oficial en Facebook, habían informado que se encontraba en estado de salud crítico y hospitalizado.

Etnólogo, investigador y docente por más de cuatro décadas, Espinoza Soriano dedicó su vida al estudio de la historia andina prehispánica y colonial, produciendo una vasta obra que se ha convertido en referencia obligatoria para las nuevas generaciones.

Un sanmarquino ejemplar

Nacido en Cajamarca el 6 de julio de 1936, cursó estudios secundarios en el histórico Colegio San Ramón, donde comenzó a escribir sobre mitos y leyendas locales. En 1953 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), compartiendo aulas con Mario Vargas Llosa, José María Arguedas, Pablo Macera y Luis Guillermo Lumbreras.

Waldemar Espinoza, reconocido historiador sanmarquino, falleció el 31 de agosto del 2025. Foto: UNMSM

Fue alumno de Raúl Porras Barrenechea y Luis E. Valcárcel, referentes de la historiografía peruana. En San Marcos obtuvo su bachillerato con la tesis Rebeliones indígenas y mestizos en la sierra septentrional del Perú (1756-1821) y luego alcanzó el grado de Doctor en Humanidades con especialidad en Historia.

En 2018, la Decana de América le otorgó el grado honorífico de profesor emérito, reconociendo su contribución académica y su amor inquebrantable por la institución.

