Perú

La Biblioteca Nacional del Perú celebra su 204° aniversario en medio de cuestionamientos

En sus más de dos siglos de vida, la BNP ha estado bajo la conducción de notables personalidades de la cultura y la intelectualidad nacional

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Ricardo Palma lideró en 1884
Ricardo Palma lideró en 1884 la reapertura de la Biblioteca Nacional del Perú, que fue reinaugurada con 27,984 ejemplares, marcando un nuevo inicio para la institución. (Andina)

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) celebra hoy su 204° aniversario como la institución bibliográfica más antigua del país y una de las más relevantes de América Latina. Fundada el 28 de agosto de 1821 por el general José de San Martín pocos días después de proclamar la independencia, la BNP fue creada con el objetivo de preservar, organizar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental del Perú.

En sus más de dos siglos de vida, la BNP ha estado bajo la conducción de notables personalidades de la cultura y la intelectualidad nacional. Sus directores más emblemáticos incluyen a Ricardo Palma (1883-1912), quien reorganizó la biblioteca tras la devastación provocada por la Guerra del Pacífico y sentó las bases del sistema bibliotecario moderno en el país; Manuel González Prada, quien ocupó el cargo entre 1912 y 1914, impulsó la modernización del acervo bibliográfico y promovió el acceso público al conocimiento; y Jorge Basadre, historiador que condujo la biblioteca entre 1943 y 1945, periodo en el que se emprendieron tareas de reconstrucción y expansión de colecciones.

A lo largo de su historia, la BNP ha enfrentado serios desafíos, entre ellos incendios devastadores. El primero, ocurrido en mayo de 1943, destruyó parte importante de su colección histórica y patrimonial. Las tragedias marcaron a la institución, que gracias al esfuerzo de directores, trabajadores y la sociedad, logró reconstruir y ampliar su acervo.

Fabiola Vergara Rodríguez, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, conversó con Infobae a propósito del Día del Libro 2023. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

En la actualidad, la Biblioteca Nacional del Perú enfrenta retos asociados a la preservación y digitalización de su vasto fondo documental, la modernización de sus servicios y la ampliación del acceso público y gratuito a la información y la cultura. El impulso a la digitalización, el fortalecimiento de la red de bibliotecas y la promoción de la lectura siguen siendo tareas prioritarias, sobre todo en un contexto donde la tecnología y la conectividad abren nuevas posibilidades y también plantean desafíos para la gestión y protección del patrimonio.

Cuestionada designación

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) inicia una nueva etapa institucional tras la designación de Juan Yangali Quintanilla como jefe, coincidiendo con el 204° aniversario de su fundación. La decisión fue oficializada a través de una resolución suprema firmada por la presidenta Dina Boluarte y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León Chempén, quien actualmente está encargada del despacho del Ministerio de Cultura.

Yangali llega a la BNP luego de su polémico paso por la Casa de la Literatura Peruana (CASLIT), donde fue director entre mayo y octubre de 2024. Durante su gestión, la institución anunció la entrega del Premio CASLIT 2024 al historietista Juan Acevedo, conocido por su obra crítica sobre las fuerzas del orden durante las protestas sociales. Sin embargo, días más tarde se anuló el galardón, aduciendo falta de aval legal al no existir una resolución ministerial previa.

Juan Acevedo es autor de
Juan Acevedo es autor de la historieta donde se cuestiona el accionar de las fuerzas del orden durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte.

Según El Comercio, Yangali sostuvo que la orden para cancelar el premio provino de María Esther Cuadros, viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Esta decisión provocó cuestionamientos sobre la autonomía de las instituciones culturales y generó críticas en el entorno literario y artístico.

En diálogo con Infobae Perú, Acevedo relató que Yangali “parecía sufrir por el encargo de censurarlo”, pero que actuó para conservar su posición de confianza y acató las órdenes superiores. El autor también opinó que la salida de Yangali de CASLIT fue una forma de apartarlo de la institución y que su llegada a la BNP representa una recompensa en medio de este contexto. “La Biblioteca Nacional del Perú estuvo dirigida en otros tiempos por Ricardo Palma, Manuel González Prada o Jorge Basadre. Juzgue la gente cómo está el país y piense bien su voto”, afirmó el historietista.

Fuentes consultadas por Infobae Perú señalan que el desempeño de Yangali en CASLIT estuvo marcado por la búsqueda de visibilidad política, sin priorizar la misión cultural del organismo. También remarcan su cercanía con Morgan Quero y su rol previo como asesor en el Ministerio de Cultura.

Temas Relacionados

Biblioteca Nacional del PerúBNPperu-noticias

Últimas Noticias

¿Cuándo inicia la fase de liga de la Champions League 2025/2026?

La etapa más esperada de la Liga de Campeones está cerca de comenzar y contará con la participación de los mejores equipos de Europa. Un peruano también competirá en esta instancia

¿Cuándo inicia la fase de

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026: días, horarios y canales TV de todos los partidos

Se viene la penúltima jornada de las Clasificatorias: Argentina vivirá el última partido de Lionel Messi ante Venezuela, Perú buscará la hazaña con Uruguay, y mucho más

Programación de la fecha 17

Congestión total en la Vía de Evitamiento: conductores atrapados por cierres policiales

Lima Expresa informó que los cierres aplicados por la Policía en la Vía de Evitamiento fueron levantados tras el paso de comitivas oficiales

Congestión total en la Vía

Universitario exige a la FPF sanciones contra Carlos Zambrano y otros integrantes de Alianza Lima tras el clásico

El club de Ate presentó sus descargos ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) y pidió que dos jugadores y dos trabajadores del staff ‘blanquiazul’ sean castigados por conductas inapropiadas en el Monumental

Universitario exige a la FPF

UNI implementa WiFi gratuito en su campus para la comunidad universitaria

Gracias a un convenio con una empresa, los alumnos también contarán con un descuento en el precio para tener internet en sus celulares

UNI implementa WiFi gratuito en
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia reconstruye el origen

La Justicia reconstruye el origen de los audios de Diego Spagnuolo: declaró el periodista que los reveló

Condenaron a 19 años de prisión al acusado del crimen de Mariano Barbieri en Palermo

Quién es la argentina que integra el ranking de las 100 personalidades más influyentes en IA de la revista TIME

Milei habló del ataque en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”

Por qué se triplicaron en un año los trabajadores y jubilados que pagan Ganancias

INFOBAE AMÉRICA
Cuánto tarda un bosque en

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

Cuarenta fundaciones alertaron por la aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador

Taiwán ante la historia: la soberanía no puede ser distorsionada

Cuba volverá a sufrir apagones simultáneos en casi la mitad de su territorio este jueves

La disputa con Venezuela se metió en la campaña electoral de Guyana

TELESHOW
La ironía de Pampita a

La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”

Fotos y anécdotas de la cena que reunió a los galanes de la televisión argentina en homenaje a Alberto Martín

La fuerte respuesta de Carmen Barbieri tras el nuevo escándalo que sacude a Ayelén Paleo: “Justicia divina”

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa