La Biblioteca Nacional del Perú celebra su 204° aniversario en medio de cuestionamientos

Ricardo Palma lideró en 1884 la reapertura de la Biblioteca Nacional del Perú, que fue reinaugurada con 27,984 ejemplares, marcando un nuevo inicio para la institución. (Andina)

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) celebra hoy su 204° aniversario como la institución bibliográfica más antigua del país y una de las más relevantes de América Latina. Fundada el 28 de agosto de 1821 por el general José de San Martín pocos días después de proclamar la independencia, la BNP fue creada con el objetivo de preservar, organizar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental del Perú.

En sus más de dos siglos de vida, la BNP ha estado bajo la conducción de notables personalidades de la cultura y la intelectualidad nacional. Sus directores más emblemáticos incluyen a Ricardo Palma (1883-1912), quien reorganizó la biblioteca tras la devastación provocada por la Guerra del Pacífico y sentó las bases del sistema bibliotecario moderno en el país; Manuel González Prada, quien ocupó el cargo entre 1912 y 1914, impulsó la modernización del acervo bibliográfico y promovió el acceso público al conocimiento; y Jorge Basadre, historiador que condujo la biblioteca entre 1943 y 1945, periodo en el que se emprendieron tareas de reconstrucción y expansión de colecciones.

A lo largo de su historia, la BNP ha enfrentado serios desafíos, entre ellos incendios devastadores. El primero, ocurrido en mayo de 1943, destruyó parte importante de su colección histórica y patrimonial. Las tragedias marcaron a la institución, que gracias al esfuerzo de directores, trabajadores y la sociedad, logró reconstruir y ampliar su acervo.

Fabiola Vergara Rodríguez, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, conversó con Infobae a propósito del Día del Libro 2023. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

En la actualidad, la Biblioteca Nacional del Perú enfrenta retos asociados a la preservación y digitalización de su vasto fondo documental, la modernización de sus servicios y la ampliación del acceso público y gratuito a la información y la cultura. El impulso a la digitalización, el fortalecimiento de la red de bibliotecas y la promoción de la lectura siguen siendo tareas prioritarias, sobre todo en un contexto donde la tecnología y la conectividad abren nuevas posibilidades y también plantean desafíos para la gestión y protección del patrimonio.

Cuestionada designación

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) inicia una nueva etapa institucional tras la designación de Juan Yangali Quintanilla como jefe, coincidiendo con el 204° aniversario de su fundación. La decisión fue oficializada a través de una resolución suprema firmada por la presidenta Dina Boluarte y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León Chempén, quien actualmente está encargada del despacho del Ministerio de Cultura.

Yangali llega a la BNP luego de su polémico paso por la Casa de la Literatura Peruana (CASLIT), donde fue director entre mayo y octubre de 2024. Durante su gestión, la institución anunció la entrega del Premio CASLIT 2024 al historietista Juan Acevedo, conocido por su obra crítica sobre las fuerzas del orden durante las protestas sociales. Sin embargo, días más tarde se anuló el galardón, aduciendo falta de aval legal al no existir una resolución ministerial previa.

Juan Acevedo es autor de la historieta donde se cuestiona el accionar de las fuerzas del orden durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte.

Según El Comercio, Yangali sostuvo que la orden para cancelar el premio provino de María Esther Cuadros, viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Esta decisión provocó cuestionamientos sobre la autonomía de las instituciones culturales y generó críticas en el entorno literario y artístico.

En diálogo con Infobae Perú, Acevedo relató que Yangali “parecía sufrir por el encargo de censurarlo”, pero que actuó para conservar su posición de confianza y acató las órdenes superiores. El autor también opinó que la salida de Yangali de CASLIT fue una forma de apartarlo de la institución y que su llegada a la BNP representa una recompensa en medio de este contexto. “La Biblioteca Nacional del Perú estuvo dirigida en otros tiempos por Ricardo Palma, Manuel González Prada o Jorge Basadre. Juzgue la gente cómo está el país y piense bien su voto”, afirmó el historietista.

Fuentes consultadas por Infobae Perú señalan que el desempeño de Yangali en CASLIT estuvo marcado por la búsqueda de visibilidad política, sin priorizar la misión cultural del organismo. También remarcan su cercanía con Morgan Quero y su rol previo como asesor en el Ministerio de Cultura.