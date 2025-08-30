Perú

Peruanos necesitan certificado digital vigente para ejercer voto electrónico en las próximas elecciones 2026: ¿cómo renovarlo?

Se trata de una herramienta electrónica que vincula a la persona con una clave única, asegurando su identidad digital y el uso seguro del DNI electrónico

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
JNE recuerda que es necesario contar con certificado digital vigente para ejercer voto digital en las próximas elecciones 2026. (Crédito: TV Perú)

Para las elecciones generales de 2026, los peruanos que deseen ejercer su derecho al voto de manera digital deberán cumplir dos requisitos fundamentales: contar con el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) en sus versiones 2.0 o 3.0, y tener un certificado digital vigente. Así lo recordó Willy Ramírez, miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien precisó que ambos elementos son indispensables para validar la identidad del elector en el proceso.

El representante del JNE explicó que el DNIe 3.0 es la versión más moderna y segura de este documento, que permite realizar trámites electrónicos de manera confiable y rápida. Sin embargo, aclaró que no basta con portar el documento: el certificado digital, asociado al DNIe, es el que otorga la validez de la firma digital y garantiza la autenticidad del voto en línea.

JNE recuerda a los peruanos
JNE recuerda a los peruanos que necesitan certificado para ejercer voto digital en las elecciones 2026. (Foto: Agencia Andina)

¿Quiénes pueden ejercer voto digital?

De acuerdo con la normativa vigente, el voto digital estará disponible en 2026 para determinados grupos priorizados. Entre ellos se encuentran los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los peruanos residentes en el extranjero y profesionales que cumplen labores esenciales, como bomberos y personal de salud. La medida busca facilitar la participación de ciudadanos que, por su labor o ubicación, enfrentan mayores dificultades para acudir presencialmente a las urnas.

Ramírez destacó que el uso del voto electrónico será un paso importante hacia la modernización del sistema electoral peruano, aunque se implementará de manera gradual. “La finalidad es que esta modalidad se amplíe progresivamente en los siguientes comicios, pero antes debemos garantizar que los grupos priorizados cumplan con todos los requisitos”, sostuvo.

Así podrás votar sin salir
Así podrás votar sin salir de casa. (Foto: Infobae Perú / Andina)

Vigencia del certificado digital

El integrante del JNE recordó que, a diferencia del DNIe, el certificado digital no es permanente y solo tiene una vigencia de cuatro años. Esto obedece a lo dispuesto en la Ley de Firmas y Certificados Digitales, y no a una decisión de la Reniec, que es la entidad encargada de emitirlo. Una vez vencido, el ciudadano deberá renovarlo en las oficinas correspondientes para poder ejercer el voto electrónico.

En esa línea, Ramírez invocó a los electores incluidos en los grupos habilitados a verificar con anticipación el estado de su certificado digital. “Muchas veces nos olvidamos de la clave con la que recibimos el certificado. Si no la recordamos, o si ya venció, hay que acercarse a la oficina de Reniec más cercana y actualizarlo. De lo contrario, no podrán votar digitalmente”, advirtió.

¿Qué es y cómo solicitar o renovar el certificado digital?

El certificado digital es un documento electrónico emitido por una entidad autorizada que valida la identidad de una persona mediante un sistema de claves privadas y públicas. En el Perú, el RENIEC es la institución encargada de otorgar estos certificados a personas naturales y jurídicas, permitiendo el uso seguro de la firma digital y la autenticación en plataformas electrónicas con plena validez legal. Este mecanismo es clave para trámites en línea y, en el caso de los próximos comicios, para ejercer el voto electrónico.

Elecciones 2026: se requiere certificado
Elecciones 2026: se requiere certificado digital vigente para ejercer el voto digital. (Foto: Agencia Andina)

Los certificados digitales asociados al DNI electrónico (DNIe) tienen una vigencia de cuatro años, por lo que es indispensable renovarlos antes de su vencimiento. Cada vez que se solicita un nuevo DNIe, ya sea por duplicado o rectificación, también se genera un nuevo certificado. El trámite de renovación solo puede realizarse de manera presencial y se requiere lo siguiente:

  • Presentar tu DNI electrónico vigente.
    • Banco de la Nación.
    • Agentes autorizados.
    • Plataforma Pagalo.pe.

El ciudadano debe acudir a un centro de atención del RENIEC habilitado para la emisión del DNIe, presentar su documento y el comprobante de pago, y registrar una clave secreta de entre seis y ocho dígitos. Luego, el sistema emitirá de inmediato la constancia de renovación, la cual se inyecta en el chip del DNI electrónico.

Proceso en fase piloto

El JNE recordó que los comicios generales de 2026 serán el primer escenario en el que se pondrá a prueba el voto digital de manera oficial en el país. La implementación se desarrollará como una fase piloto, que permitirá evaluar el nivel de participación, la seguridad tecnológica y la aceptación ciudadana.

La Oficina Nacional de Procesos
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha recalcado que el voto digital será voluntario, progresivo y enfocado a determinados públicos.

La meta, según Ramírez, es que esta modalidad se convierta en una herramienta cada vez más accesible y confiable para la población, lo que contribuiría a modernizar el sistema electoral y facilitar la participación ciudadana, especialmente para quienes se encuentran fuera del país o cumplen funciones esenciales.

Temas Relacionados

Elecciones 2026JNEDNI 3.0Voto digitalONPEperu-noticias

Últimas Noticias

Números ganadores del Gana Diario este 29 de agosto

¿Se rompió el pozo millonario este viernes? Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

Números ganadores del Gana Diario

Jefferson Farfán habría puesto en venta su mansión de La Planicie por más de 2,6 millones de dólares

Inmobiliaria mostró una exclusiva residencia que coincide con imágenes compartidas por la ‘Foquita’. Su valor superaría los 2,5 millones de dólares.

Jefferson Farfán habría puesto en

Perú enfrenta reñida votación contra Ecuador en el ‘Mundial de Desayunos’ y ecuatorianos recuerdan guerra: “Es el Cenepa 2.0”

Hasta el momento, el pan con chicharrón acumula más de 4.1 millones de votos en TikTok, frente a los 3.9 millones del bolón verde ecuatoriano

Perú enfrenta reñida votación contra

Fallece Álvaro Vidal Rivadeneyra, exministro de Salud y expresidente de EsSalud, a los 82 años

El Ministerio de Salud confirmó el deceso del médico, académico y figura clave en la gestión de políticas sanitarias en el Perú. Fue ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo

Fallece Álvaro Vidal Rivadeneyra, exministro

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Netflix: Así quedo el top
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chocó una familia que volvía

Chocó una familia que volvía de ver a River en Mendoza: murieron un abuelo y su nieto de 12 años

El juicio por el crimen de León Aquino: la fiscalía pidió perpetua para la madre y su pareja

Disminuyó un 80% el robo de cables feroviarios y aumentaron las detenciones por delitos en los trenes

Fuerte caída de las ventas de autos 0 km en agosto: los patentamientos cayeron un 13%

Robaron 15.000 dólares en una vivienda de Mar del Plata y hallaron a los sospechosos en una lujosa propiedad de Miramar

INFOBAE AMÉRICA
Francia, Alemania y el Reino

Francia, Alemania y el Reino Unido presionaron a Irán en la ONU para evitar la reimposición de sanciones por su programa nuclear

El régimen de Maduro activó la segunda etapa del alistamiento de milicianos para “defender” al país

Rusia amenazó a Japón ante sus planes de desplegar misiles estadounidenses Typhon: “Tendremos que tomar las medidas”

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

TELESHOW
La Tana de Gran Hermano

La Tana de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en su moto: “Esperando en el hospital”

La palabra de Juana Repetto tras confirmar su embarazo con Sebastián Graviotto: “Estamos asimilando la noticia”

Tras las disculpas de Mirtha Legrand, Nico Vázquez contó cómo fue su charla con ella luego de su exabrupto

La reacción de Nazarena Vélez al ver la escena hot de Santiago Caamaño en “En el Barro”

Axel contó que planea ser sacerdote a los 60 años: “Siempre quise ser franciscano”