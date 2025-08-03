Perú

Elecciones 2026: Así queda la lista de partidos inscritos luego del registro de alianzas electorales

El Jurado Nacional de Elecciones dio por concluido el periodo de inscripción de alianzas electorales y un total de 5 fueron presentadas conforme al cronograma establecido



Desde la paridad obligatoria hasta los filtros de afiliación política, el nuevo reglamento transforma el proceso de inscripción. Composición: JNE / Infobae Perú

Se van definiendo finalmente cuántas serán las opciones que los peruanos tendrán disponibles para elegir al próximo presidente o presidenta del Perú en las Elecciones Generales del año 2026. Luego de varios meses en los que la lista superó los 40 partidos políticos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la conformación de alianzas electorales redujo el número a 37.

Aunque la reducción no parece significativa, cinco alianzas electorales agruparán a un total de 11 partidos políticos, que ahora deberán superar un proceso de evaluación para confirmar que podrán participar en conjunto.

Con el registro inicial de las alianzas, la lista final de partidos inscritos y que podrán presentar candidaturas a la Presidencia, senadores, diputados, y parlamentarios andinos, queda de la siguiente forma:

  1. Acción Popular
  2. Alianza para el Progreso (APP)
  3. Ahora Nación: Partido Ahora Nación, Salvemos al Perú
  4. Avanza País Partido de Integración Social
  5. Fe en el Perú
  6. Frente de los Trabajadores y Emprendedores: Primero la Gente Comunidad Ecología Libertad y Progreso, Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE Perú)
  7. Frente Popular Agrícola FIA del Perú
  8. Fuerza Popular
  9. Fuerza y Libertad: Partido Político Fuerza Moderna, Batalla Perú
  10. Juntos por el Perú
  11. Libertad Popular
  12. Partido Aprista Peruano
  13. Partido Ciudadanos por el Perú
  14. Partido Cívico Obras
  15. Partido del Buen Gobierno
  16. Partido Demócrata Unido Perú
  17. Partido Demócrata Verde
  18. Partido Democrático Federal
  19. Partido Democrático Somos Perú
  20. Partido Frente de la Esperanza 2021
  21. Partido Morado
  22. Partido País para Todos
  23. Partido Patriótico del Perú
  24. Partido Político Cooperación Popular
  25. Partido Político Integridad Democrática
  26. Partido Político Nacional Perú Libre
  27. Partido Político Perú Acción
  28. Partido Político Perú Primero
  29. Partido Político PRIN
  30. Partido Político Sí Creo
  31. Perú Moderno
  32. Podemos Perú
  33. Progresemos
  34. Renovación Popular
  35. Un Camino Diferente
  36. Unidad Nacional: Partido Popular Cristiano, Partido Unidad y Paz, Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!
  37. Venceremos: Partido Político Popular Voces del Pueblo, Nuevo Perú por el Buen Vivir

Lista de partidos aún no está definida

Aunque las alianzas electorales ya se hayan presentado ante el JNE en el plazo establecido, eso no significa que su proceso haya finalizado y ya se encuentren habilitadas para participar de las Elecciones 2026.

Alianzas electorales para las Elecciones
Alianzas electorales para las Elecciones 2026 tienen hasta el 5 de agosto para resolver las observaciones del JNE

De hecho, en el caso de la alianza Ahora Nación, integrada por los partidos Ahora Nación, y Salvemos al Perú, la solicitud de inscripción fue observada por el JNE debido a la falta de ciertos documentos obligatorios con respecto a la designación del cargo de tesorero.

De acuerdo con el JNE, los partidos tienen hasta el martes 5 de agosto para corregir los errores señalados, relacionados con la formalización interna de la alianza y otros documentos detallados por el personero Carlo Magno Salcedo.

Temas Relacionados

Elecciones 2026JNEJurado Nacional de Eleccionesperu-politicaElecciones Perú 2026

