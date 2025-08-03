Elecciones 2026: Así queda la lista de partidos inscritos luego del registro de alianzas electorales

Desde la paridad obligatoria hasta los filtros de afiliación política, el nuevo reglamento transforma el proceso de inscripción. Composición: JNE / Infobae Perú

Se van definiendo finalmente cuántas serán las opciones que los peruanos tendrán disponibles para elegir al próximo presidente o presidenta del Perú en las Elecciones Generales del año 2026. Luego de varios meses en los que la lista superó los 40 partidos políticos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la conformación de alianzas electorales redujo el número a 37.

Aunque la reducción no parece significativa, cinco alianzas electorales agruparán a un total de 11 partidos políticos, que ahora deberán superar un proceso de evaluación para confirmar que podrán participar en conjunto.

Con el registro inicial de las alianzas, la lista final de partidos inscritos y que podrán presentar candidaturas a la Presidencia, senadores, diputados, y parlamentarios andinos, queda de la siguiente forma:

Acción Popular Alianza para el Progreso (APP) Ahora Nación: Partido Ahora Nación, Salvemos al Perú Avanza País Partido de Integración Social Fe en el Perú Frente de los Trabajadores y Emprendedores: Primero la Gente Comunidad Ecología Libertad y Progreso, Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE Perú) Frente Popular Agrícola FIA del Perú Fuerza Popular Fuerza y Libertad: Partido Político Fuerza Moderna, Batalla Perú Juntos por el Perú Libertad Popular Partido Aprista Peruano Partido Ciudadanos por el Perú Partido Cívico Obras Partido del Buen Gobierno Partido Demócrata Unido Perú Partido Demócrata Verde Partido Democrático Federal Partido Democrático Somos Perú Partido Frente de la Esperanza 2021 Partido Morado Partido País para Todos Partido Patriótico del Perú Partido Político Cooperación Popular Partido Político Integridad Democrática Partido Político Nacional Perú Libre Partido Político Perú Acción Partido Político Perú Primero Partido Político PRIN Partido Político Sí Creo Perú Moderno Podemos Perú Progresemos Renovación Popular Un Camino Diferente Unidad Nacional: Partido Popular Cristiano, Partido Unidad y Paz, Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! Venceremos: Partido Político Popular Voces del Pueblo, Nuevo Perú por el Buen Vivir

Lista de partidos aún no está definida

Aunque las alianzas electorales ya se hayan presentado ante el JNE en el plazo establecido, eso no significa que su proceso haya finalizado y ya se encuentren habilitadas para participar de las Elecciones 2026.

Alianzas electorales para las Elecciones 2026 tienen hasta el 5 de agosto para resolver las observaciones del JNE

De hecho, en el caso de la alianza Ahora Nación, integrada por los partidos Ahora Nación, y Salvemos al Perú, la solicitud de inscripción fue observada por el JNE debido a la falta de ciertos documentos obligatorios con respecto a la designación del cargo de tesorero.

De acuerdo con el JNE, los partidos tienen hasta el martes 5 de agosto para corregir los errores señalados, relacionados con la formalización interna de la alianza y otros documentos detallados por el personero Carlo Magno Salcedo.