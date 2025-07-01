Perú

Voto digital en las Elecciones 2026: Estos son los requisitos para acceder al nuevo sistema de votación

La ONPE ha definido las condiciones técnicas y los grupos prioritarios que podrán acceder al nuevo sistema digital de votación en los comicios generales de de abril de 2026

Equipos tecnológicos con NFC o
Equipos tecnológicos con NFC o lector de DNIe necesarios para ejercer el voto digital desde casa. (Andina Noticias)

A menos de un año de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa afinando los detalles para implementar nuevas modalidades de votación que garanticen una mayor participación y accesibilidad. Uno de los avances más significativos será la introducción del voto digital remoto, una herramienta que permitirá sufragar desde un dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de acudir físicamente a un local de votación.

Esta opción estará disponible únicamente para ciertos grupos y bajo el cumplimiento de condiciones técnicas específicas. Según detalló la ONPE a través de sus redes sociales, el proceso de inscripción para acceder al voto digital ya ha comenzado, y los ciudadanos que califiquen deberán registrarse y verificar que cumplen con los requisitos establecidos para garantizar la seguridad y validez del sufragio.

La jornada electoral se realizará el próximo 12 de abril de 2026, en una primera vuelta presidencial y congresal. En caso sea necesaria una segunda vuelta, esta está prevista para el 7 de junio del mismo año. La inclusión del voto digital representa un hito para el sistema electoral peruano.

El voto digital será posible
El voto digital será posible a través de dispositivos electrónicos, permitiendo a los ciudadanos ejercer su derecho de manera remota. (Gob.pe)

Estos son los grupos prioritarios que podrán usar el voto digital

La ONPE ha determinado que este mecanismo estará disponible de forma piloto para 11 grupos poblacionales que, debido a su labor o condición, enfrentan mayores barreras para acudir a los centros de votación el día de la elección.

El voto será obligatorio para ciudadanos desplazados pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

Entre los otros beneficiarios se encuentran los miembros en actividad de las F.F.A.A. y de la PNP, que no estén desplazados fuera del domicilio que figura en su DNI. También se contempla a los ciudadanos peruanos que residen en el extranjero, así como al personal administrativo y asistencial de centros de salud públicos y privados, incluidos los hospitales policiales y militares.

La lista también incluye al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, así como a trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Reniec y la propia ONPE. Del mismo modo, los ciudadanos con discapacidad inscritos en el registro del Conadis o identificados como tales en el padrón electoral podrán solicitar este tipo de voto.

Otros beneficiados son los ciudadanos cuyo domicilio registrado en Reniec se encuentra en el distrito de Cercado de Lima, el personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La inclusión de estos grupos se basa en lo dispuesto en dos resoluciones firmadas por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, entre abril y junio de 2025. Según detalla el documento, estos sectores han sido priorizados por presentar limitaciones de movilidad en el día electoral, ya sea por funciones operativas, turnos laborales o condiciones personales como la discapacidad.

Estos son los requisitos técnicos para votar desde casa

Los peruanos y peruanas regresarán
Los peruanos y peruanas regresarán a las urnas en abril de 2026 para las elecciones generales. (Foto: Onpe)

Formar parte de un grupo priorizado no garantiza automáticamente el acceso al voto digital. Para ser habilitado, el ciudadano deberá cumplir con condiciones técnicas fundamentales:

  1. Primero, debe contar con un Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) que tenga certificados digitales vigentes hasta al menos el 8 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta presidencial.
  2. Además, es indispensable que el votante recuerde la clave personal (PIN) del DNIe. La ONPE recomienda no compartir este dato bajo ninguna circunstancia para proteger la identidad del elector.
  3. En cuanto a los dispositivos, se requiere tener acceso a un lector de DNIe o a un equipo tecnológico con interfaz NFC, como ciertos modelos de celulares o laptops. Dichos equipos deben contar con conexión a internet estable, ya sea por red wifi o datos móviles.
  4. Asimismo, el ciudadano deberá proporcionar un correo electrónico activo y otros datos necesarios durante el proceso de registro. Finalmente, será obligatorio aceptar los términos y condiciones de uso, así como la política de privacidad de la ONPE.

La entidad también sugiere que el proceso de votación se realice en un dispositivo de uso personal, como medida adicional de seguridad para proteger la confidencialidad de la información.

Con estas condiciones, la ONPE busca garantizar que el voto digital no solo sea accesible, sino también seguro, transparente y confiable, dando un paso clave hacia la modernización del sistema electoral peruano.

