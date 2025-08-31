Perú

CAPECO: austeridad fiscal y parálisis en la ANIN presionan excesivamente al sector construcción hacia fines del 2025

¿La calma antes de la tormenta? El sector enfrenta su peor perspectiva desde noviembre de 2024 debido al freno de proyectos clave desde el MEF y la política de mayor control del gasto público, según el gremio constructor

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
Para CAPECO, el crecimiento récord
Para CAPECO, el crecimiento récord de la construcción en 2025 se ve amenazado por recortes presupuestales y política de austeridad fiscal.

El sector construcción en Perú anticipa dificultades para sostener el dinamismo mostrado durante el primer semestre de 2025 ante la próxima escasez de recursos y la paralización de proyectos clave, particularmente los de la Autoridad Nacional de la Infraestructura (ANIN), en un escenario marcado por la política de austeridad fiscal impulsada por el gobierno.

Así lo detalla el Informe Económico de la Construcción N° 92 de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), el cual detalla que la obra pública experimentaría su peor resultado desde noviembre de 2024, situación que anticipa problemas adicionales para la industria en el cierre de este año.

CAPECO alerta sobre crisis en infraestructura por restricciones fiscales

En los primeros siete meses, el avance de la construcción superó el desempeño de la economía nacional, con una expansión de 13,2% en junio, el mejor resultado mensual desde enero de 2024. De acuerdo con el reporte de CAPECO, la actividad del sector creció el doble que el PBI nacional, impulsada principalmente por la inversión habitacional y minera.

El consumo de cemento mantiene una tendencia al alza, sumando tres meses consecutivos de incrementos, mientras que la ejecución de inversión pública aumentó 6,4% al cierre de julio. El empleo adecuado en el sector también avanzó, con una variación de 8,5% en el trimestre móvil mayo-julio.

El sector construcción en Perú
El sector construcción en Perú enfrenta incertidumbre por escasez de recursos y paralización de proyectos clave, según CAPECO.

No obstante, el informe advierte que mantener la expansión será difícil en la segunda mitad de 2025. Las alertas se encendieron tras el recorte del presupuesto de la ANIN, entidad responsable de gestionar inversiones públicas por 42.000 millones de soles y encargada de ejecutar más de 170 obras –especialmente proyectos de drenaje y manejo de cuencas para la prevención de desastres–.

Para este año, la ANIN recibió asignaciones 40% menores a las del año anterior, agotando casi la totalidad de su presupuesto en el primer semestre y viéndose obligada a paralizar obras en pleno avance. Esta situación “no responde a problemas de programación, sino a una severa restricción en la asignación de recursos por parte del gobierno central”.

Paralización de obras públicas pone en jaque al sector construcción

CAPECO remarcó que la falta de fondos afecta no solo a contratistas y proveedores, sino también a trabajadores y ciudadanos beneficiarios de los proyectos. En anteriores ocasiones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó ampliaciones presupuestales que permitieron continuar las obras.

La diferencia este año radica en la política de reducción del déficit fiscal, que limita esos recursos adicionales y ralentiza la ejecución de infraestructuras críticas. El gremio advirtió: “Se castiga la eficiencia y se premia indirectamente a aquellos pliegos que presentan debilidades para dinamizar la ejecución de las obras”.

MEF. El monto de obras
MEF. El monto de obras paralizadas supera los 44.000 millones de soles, mientras la adjudicación de Obras por Impuestos crece.

El informe también subraya que la problemática de la ANIN refleja una tendencia estructural en la administración pública peruana, donde la calidad en la gestión de inversiones queda comprometida no solo por falta de financiamiento, sino además por debilidades en la selección de contratistas, supervisión, y operación y mantenimiento (O&M).

Sin embargo, la sostenibilidad de las obras finalizadas tampoco está garantizada, ya que los esquemas actuales no establecen mecanismos claros de financiamiento ni tarifas diferenciales para la operación.

Más de 44.000 millones de soles en obras paralizadas en Perú

Las expectativas empresariales para 2025 coinciden ahora con el desempeño acumulado hasta julio y marcan un crecimiento sectorial de 4,8%. Sin embargo, CAPECO señala que “las mejores proyecciones no bastan” para asegurar la sostenibilidad al cierre del año. El monto de obras paralizadas ya supera los 44.000 millones de soles, mientras la adjudicación de proyectos bajo Obras por Impuestos ha crecido, pero no compensa las restricciones fiscales generalizadas.

En el contexto de la próxima campaña presidencial, que genera incertidumbre adicional, la Cámara Peruana de la Construcción sostiene que hace falta un nuevo mecanismo de asignación presupuestal por eficiencia y capacidad, acompañado por reformas en el modelo de gestión de infraestructura pública y evaluación continua de obras para evitar paralizaciones. La política fiscal restrictiva amenaza con ralentizar el cierre de brechas sociales y limitar la capacidad del sector para responder ante futuras emergencias climáticas y demandas de competitividad.

Temas Relacionados

CAPECOdeficit fiscalMEFconstruccionANINperu-economia

Últimas Noticias

Exportaciones de Perú se encaminan a nuevo récord histórico de US$80.000 millones en 2025 por altos precios internacionales

En los ojos del mundo. El comercio exterior de Perú superará largamente las previsiones de inicios de año, impulsado por el alto precio de las materias primas y la diversificación de mercados y productos, según Mincetur

Exportaciones de Perú se encaminan

Visas para México: usuarios en Perú reportan demoras y escasez de turnos para el trámite en la Embajada

Los ciudadanos peruanos necesitan este documento para viajar a México desde abril del año 2024. El requerimiento fue impuesto de forma “temporal”, pero sigue vigente más de un año después

Visas para México: usuarios en

Carlos Galván lanzó ‘misil’ contra Piero Quispe por su salida de Pumas rumbo a Australia: “No lo quería ni su mamá”

El exzaguero de Universitario tuvo duros comentarios contra el volante peruano, que dejará el club mexicano para asumir un nuevo reto en el fútbol de Oceanía

Carlos Galván lanzó ‘misil’ contra

¿Dónde se encuentran los asesinos del caso Saweto?: Condenados por el crimen permanecen en libertad

Las familias de los líderes ashéninkas asesinados denuncian que, pese a la sentencia de 28 años de cárcel, los responsables siguen fuera del alcance de las autoridades

¿Dónde se encuentran los asesinos

Perú fija límite de captura para la pesca de merluza durante 2025-2026 y modifica requisitos satelitales para flota artesanal

El límite máximo de captura total de merluza se fija en 20.364 toneladas. Mientras, embarcaciones de hasta 10 metros cúbicos de bodega quedan exceptuadas de instalar SISESAT, bajo ciertas condiciones

Perú fija límite de captura
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Corrientes 2025, en vivo:

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: votó el gobernador Gustavo Valdés y dijo que las expectativas “son muy buenas”

En medio del escándalo de la ANDIS y a días de las elecciones en PBA, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios

Los 10 autos 0km más vendidos de agosto: un mercado fragmentado y $43 millones de precio promedio

La industria de videojuegos generará USD 1.780 millones este año en Argentina

Presunto asesino serial: qué se sabe a un mes del hallazgo de la casa del horror en Jujuy

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania llora a Andriy Parubiy

Ucrania llora a Andriy Parubiy y culpa al Kremlin por su asesinato: “Está claro que fue ordenado por Rusia”

El contenido y el contexto influyen más que el tiempo de pantalla en el desarrollo infantil

Macron tensa las relaciones con Israel y Estados Unidos con su decisión de reconocer al Estado palestino

El papa León XIV rezó por las víctimas del tiroteo en una escuela católica de EEUU y pidió terminar con la “pandemia de armas”

Xi Jinping y Modi prometieron resolver las diferencias fronterizas en un histórico encuentro en Tianjin: “Socios, no rivales”

TELESHOW
Gustavo Conti recordó con tristeza

Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”

Fredy Villarreal contó el motivo de su rivalidad con Mario Pergolini: “Estaba enemistado conmigo porque lo imitaba”

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”