El mundial de desayunos no tiene sentido, según Ibai: el pan con chicharrón de Perú se enfrenta al bolón verde ecuatoriano

El streamer Ibai Llanos, figura influyente en la comunidad digital de América Latina, ha mostrado su sorpresa por la magnitud que ha alcanzado la competencia entre Perú y Ecuador en el denominado “Mundial de Desayunos”, un concurso virtual que enfrenta a países por la popularidad y tradición de sus desayunos típicos. El evento, que coordinó a través de sus plataformas, se ha convertido en un fenómeno que trasciende redes sociales y despierta reacciones a nivel institucional y político.

Ibai comentó en un video publicado en TikTok que nunca imaginó que la contienda culinaria generaría tal respuesta: “Esta locura ha llegado a otro nivel”, afirmó, tras observar cómo medios de comunicación y autoridades de ambos países han alentado a sus ciudadanos a participar activamente en las votaciones. El streamer puso como ejemplo la aparición de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, en un video degustando un pan con chicharrón, símbolo de la gastronomía peruana, además de la actuación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien se grabó disfrutando un bolón verde, plato representativo de su país.

La intervención masiva ha ido más allá de personajes públicos. Ibai mencionó el protagonismo del Ministerio de Turismo de Ecuador, que incluso creó una versión animada del bolón verde, “modo muñeco”, que solicita el voto a favor de la propuesta ecuatoriana con mensajes personalizados. También resaltó el seguimiento en tiempo real por parte de la televisión ecuatoriana, que ha tratado el enfrentamiento contra Perú con la intensidad de un clásico futbolístico.

Ibai Llanos reconoció la pasión de los peruanos y, entre risas, aseguró que la intensidad de su apoyo fue “una locura máxima”. (Tik Tok: Ibai)

Ibai describió, en tono de humor, la cobertura periodística de Perú. “La televisión peruana hace un reportaje de cinco minutos hablando con expertos en desayunos para analizar la situación, para analizar el pan con chicharrón”, comentó en su intervención, subrayando que el fervor mediático “se está analizando más que el mundial de fútbol. Locura absoluta, de verdad, con el mundial de desayunos”.

El streamer concluyó su mensaje destacando el carácter lúdico y cultural del certamen. Animó a su audiencia global a disfrutar el descubrimiento de nuevas culturas y platos típicos, enfatizando que más allá de la rivalidad, el evento representa una oportunidad para difundir la riqueza gastronómica de la región. Anunció, además, que el lunes se publicarán los resultados oficiales del enfrentamiento virtual entre Perú y Ecuador, una vez que se complete el recuento de votos.

Perú vs. Ecuador

Perú y Ecuador disputan los cuartos de final del Mundial de desayunos, competencia organizada en redes sociales donde cada país presenta su plato típico más representativo. Por el lado peruano, el emblemático pan con chicharrón busca avanzar en el torneo digital, mientras que Ecuador apuesta por el tradicional bolón verde.

TikTokers ecuatorianos piden votos para el Mundial de Desayunos y recuerdan guerra con Perú. (Crédito: TikTok/@biografiasanime)

La definición se realiza mediante votaciones abiertas en TikTok e Instagram, donde la participación del público ha sido masiva. Al cierre de esta nota, la plataforma de TikTok sumaba 4,4 millones de votos para el pan con chicharrón, mientras que el bolón verde de Ecuador alcanzaba 4,1 millones de respaldos, reflejando la intensa rivalidad en este certamen virtual.

En Instagram, la competencia también se mantenía muy pareja, con ventaja para Perú, cuyos usuarios registraban 51% del apoyo frente al 49% obtenido por el bolón verde. La reñida disputa ha despertado el entusiasmo de medios, autoridades y ciudadanos de ambos países, quienes animan a votar y posicionar sus tradiciones culinarias a nivel internacional.

El certamen, impulsado por el streamer Ibai Llanos, ha convertido la gastronomía local en motivo de orgullo y debate, ampliando la visibilidad de los desayunos emblemáticos de la región sudamericana ante una audiencia global.