Perú enfrenta reñida votación contra Ecuador en el ‘Mundial de Desayunos’ y ecuatorianos recuerdan guerra: “Es el Cenepa 2.0”

El tradicional pan con chicharrón de Perú logró avanzar a los cuartos de final del “Mundial de Desayunos”, torneo virtual organizado por el streamer español Ibai Llanos, tras imponerse con contundencia a los chilaquiles de México. En esta nueva fase, el plato peruano enfrenta a Ecuador, que compite con dos de sus más representativos desayunos: el bolón verde y el encebollado, lo que ha convertido el duelo en uno de los más disputados de la competencia.

Desde que el enfrentamiento fue anunciado en la cuenta de TikTok de Ibai, las votaciones entre ambas naciones han estado prácticamente igualadas. Para esta ronda, el pan con chicharrón no compite solo, ya que cuenta con el tamal criollo como refuerzo, mientras que la gastronomía ecuatoriana se presenta en dupla con sus dos platos típicos. El resultado ha sido una competencia intensa en la que la diferencia de votos se mide por márgenes mínimos y cambia constantemente de líder.

La rivalidad también se ha trasladado a las demás plataformas donde se desarrolla el concurso, como Instagram y YouTube, donde las votaciones ya suman millones. Además, usuarios de ambos países han impulsado campañas en redes sociales para pedir apoyo a sus desayunos emblemáticos, generando una ola de contenido viral. En el caso de Ecuador, algunos creadores de contenido incluso han llevado la disputa a un terreno más polémico, recordando antiguos conflictos políticos y territoriales con Perú, lo que ha encendido aún más contienda digital.

TikTokers ecuatorianos reclaman territorios

Diversos creadores de contenido ecuatorianos han mostrado su apoyo al bolón verde y al encebollado, destacándolos como dos de los platos más representativos y deliciosos de su gastronomía. En el marco del “Mundial de Desayunos” de Ibai Llanos, varios de ellos aseguraron que no permitirán que el pan con chicharrón peruano se imponga en la votación, afirmando que no existe punto de comparación frente a sus representantes culinarios.

Uno de los más comentados fue el tiktoker “Biografíasdelanime”, quien calificó el duelo entre Perú y Ecuador como “un clásico” y, en tono humorístico, hizo alusión al conflicto bélico del Cenepa de 1995. “El Cenepa 2.0. A recuperar las tierras, carajo”, expresó, entre risas, dejando en claro que su comentario tenía un carácter animoso y bromista, en medio de la efervescencia digital que ha generado la competencia gastronómica.

“Llegamos a los cuartos de final del ‘Mundial de Desayunos de Ibai’ con nuestro poderosísimo, arrechísimo y suculento bolón. ¡Esto sí es un bolón, carajo! Así se come de verdad. Y no solo eso: ahora pasamos a la fase dos cargados con el encebollado, un verdadero manjar de dioses.”, expresó.

Además señaló que si Ecuador supera a Perú en esta competencia los habrán superando en fútbol y gastronomía. “Todo bien con los hermanos peruanos, pero no podemos perder. Esto ya es cuestión de honor. Así apoyen y dejen su like. Con eso no recuperamos la tierra, pero al menos los sacamos del Mundial de Fútbol y ahora también del Mundial de Desayunos.”, concluyó.

“Esta gente nos quitó territorio”

Por otro lado, algunas creadoras de contenido fueron más directas al respaldar sus platillos típicos en la competencia contra Perú. La tiktoker @byllyvy señaló en uno de sus recientes videos que la cantidad de reproducciones en este “versus gastronómico” supera a la de otros enfrentamientos debido al trasfondo histórico entre ambos países. Además, sostuvo que esta contienda no se trata únicamente de desayunos, y afirmó que el pan con chicharrón y el tamal criollo “no son una competencia real” frente al bolón verde.

“Oigan, no sé si se han dado cuenta de este pequeño gran detalle, pero de todos los videos de Ibai, el de Ecuador vs. Perú es el que más reproducciones tiene, tanto en Instagram como en TikTok. Y es que esta competencia no trata solo de desayunos: va mucho más allá, es historia y es orgullo. Porque no, no nos vamos a dejar. Un pan todo flojo y un tamal navideño jamás le van a ganar al bolón y al encebollado.”

En esa misma línea, la creadora de contenido manifestó su confianza en que Ecuador logrará imponerse en la competencia y, en tono jocoso, recordó los conflictos pasados entre ambos países por el territorio amazónico. “Y, sobre todo, vamos a recuperar el honor y el orgullo, porque esta gente se quedó con nuestro territorio. Así que en estas últimas horas, vayan y voten con todo.”

Perú lidera por mínima en TikTok

La competencia aún no llega a su fin, pero hasta el momento Perú lidera en TikTok con su pan con chicharrón y el tamal criollo, acumulando más de 4.1 millones de votos. Sin embargo, Ecuador no se queda atrás: su dupla gastronómica, el bolón verde y el encebollado, suma ya 3.9 millones de votos. La diferencia es mínima y ambas cifras continúan en aumento, por lo que la gastronomía peruana no puede confiarse.

Un aspecto que también llama la atención es la participación activa de diversas figuras públicas y privadas en esta contienda digital. Empresas, influencers, actrices, grupos musicales e incluso políticos peruanos han expresado abiertamente su respaldo al pan con chicharrón, convirtiendo este reto culinario en una auténtica campaña nacional de apoyo.