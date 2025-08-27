Perú

Perú vs Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: ‘Pan con chicharrón’ pasó a cuartos de final

Durante este torneo mundial organizado por el youtuber Ibai Llanos, Perú tuvo que competir contra México, y sus chilaquiles, en la primera ronda

Por Ricardo Mc Cubbin

Perú vs Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos - cuartos de final | Instagram

El pan con chicharrón rompió récord de votos al clasificar a cuartos de final del Mundial de los Desayunos, el evento organizado por el youtuber Ibai Llanos, y ahora enfrentará a Ecuador. El influencer precisó en un video publicado en esa red social que “Perú, que viene de ganar su enfrentamiento a México haciendo récord de votos: dos punto cinco millones de votos que tuvo el desayuno peruano, uno punto dos millones que tuvo el mexicano”. Además, el streamer español detalló que el rival ecuatoriano también tuvo una clasificación reñida.

Ibai analizó la victoria de Ecuador como una de las más ajustadas de la fase, al obtener “uno punto nueve millones Ecuador, uno punto ocho Guatemala, que ha estado rozando los cuartos de final”. La comunidad digital siguió minuto a minuto esta fase del certamen, y el propio Ibai declaró que ambos países presentarán nuevas variantes en sus platos típicos para el siguiente duelo. “Y ahora, en estos cuartos de final, tenemos al mítico pan con chicharrón peruano. He leído todo vuestro feedback y he añadido tamal, me lo habíais pedido mucho. Buen desayuno contundente por parte de Perú”, aseguró Llanos.

Sobre Ecuador, Ibai Llanos informó que sumará ingredientes emblemáticos tras los comentarios recibidos por los seguidores del certamen. “Por parte de Ecuador, también hemos leído vuestro feedback y he añadido el encebollado, que al parecer es muy mítico en los desayunos ecuatorianos y, por supuesto, el bolón de verde. Receta mejorada de confianza total de un ecuatoriano, que hemos añadido también el huevo. La salsa, bueno, la salsa es un jugo de carne también para acompañar el bolón de verde, que me lo habíais dicho, que el bolón de verde se podía mejorar”, explicó Ibai.

La clasificación de Perú se dio tras superar a México con más de dos millones y medio de votos, el registro más alto de la competencia hasta el momento. La victoria permite a la gastronomía peruana posicionarse como una de las favoritas entre los usuarios de TikTok. Ecuador llega tras vencer a Guatemala por tan solo setenta y cinco mil votos, lo que refleja la intensidad y el alcance del evento.

Las votaciones de cuartos de final decidirán cuál de estas naciones continuará en el torneo. Ibai Llanos recalcó en el video publicado a través de TikTok: “Vosotros decidís quién pasa a semifinales: Perú o Ecuador”, dejando abierta la competencia y anticipando una movilización digital aún mayor dentro de este Mundial de los Desayunos.

Locura en Perú por el Mundial de Desayunos

El streamer español desató una auténtica fiebre en redes sociales gracias a su concurso viral ‘El Mundial de los Desayunos’, que enfrenta a dieciséis países en busca del mejor desayuno del planeta. El evento, que replica una Copa del Mundo gastronómica con votaciones en redes, ha convertido a los platos típicos en emblema nacional y ha movilizado a millones de internautas.

El representante peruano en esta competencia es el tradicional pan con chicharrón, acompañado de camote frito y salsa criolla, que derrotó en octavos de final a los chilaquiles mexicanos, en un duelo que superó los dos millones y medio de interacciones virtuales. La intensidad del apoyo quedó reflejada en la reacción de Llanos, quien bromeó: “Los peruanos están mal de la cabeza”, destacando la pasión demostrada en cada voto y el impacto del evento en medios locales, donde varios programas dedicaron segmentos a la contienda.

El certamen no solo ha involucrado a figuras del entretenimiento; autoridades, chefs, artistas y deportistas peruanos han animado a votar y celebrar la gastronomía nacional en redes. La ola de comentarios, memes y mensajes de orgullo impulsó a Perú hacia los cuartos de final, donde enfrenta el desayuno ecuatoriano con la expectativa de mantener su racha ganadora.

El formato, que incluye rondas eliminatorias y votaciones multitudinarias en Instagram y TikTok, ha revalorizado los desayunos típicos y despertado fuerte identidad nacional entre los participantes. Frases como “Perú tiene la mejor gastronomía del mundo” o “Sacamos las garras por el pan con chicharrón” han inundado las cuentas del popular streamer.

El éxito del ‘Mundial de los Desayunos’ demuestra cómo la gastronomía puede unir a un país y proyectar su cultura al mundo, mientras la competencia continúa y Perú mantiene viva la ilusión de alzarse con el título digital al mejor desayuno, de la mano de su inconfundible pan con chicharrón.

¿Cómo votar?

Para apoyar a Perú en el torneo de desayunos, y que de esta manera el ‘pan con chicharrón’ sea reconocido a nivel internacional, se debe seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a las redes sociales de Ibai Llanos, como Instagram o Tiktok.
  • Hacer clic en el botón ‘Me gusta’ y compartir los videos y publicaciones para que más personas puedan participar

