Visa a Estados Unidos: todos los cambios y requisitos que entrarán en vigencia desde este 2 de septiembre

La embajada de EE. UU. sugiere verificar con atención los requisitos antes de programar una cita, pues la decisión final dependerá del análisis particular de cada solicitud realizado por los funcionarios consulares

Por Alejandro Aguilar

La Embajada de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos estableció nuevas medidas en la solicitud de visas - Créditos: Andina.

La Embajada de Estados Unidos en el Perú anunció que, a partir del 2 de septiembre de 2025, entrarán en vigor nuevas exigencias sobre entrevistas presenciales para solicitudes de visas de no inmigrante.

El ajuste afecta de forma directa a solicitantes de todas las edades, incluidos menores de 14 años y adultos mayores de 79 años, quienes ahora deberán presentarse ante personal consular como parte indispensable del proceso.

La disposición establece que las únicas exenciones vigentes corresponderán a solicitantes de visas diplomáticas y oficiales —A-1, A-2, C-3 (con algunas excepciones), G-1 a G-4, NATO 1-6 y TECRO E-1— y a quienes gestionen la renovación de una visa B-1/B-2 hasta 12 meses después de su vencimiento, siempre que la anterior se haya tramitado con más de 18 años y cuente con validez completa.

Embajada de Estados Unidos en
Embajada de Estados Unidos en Perú indicó que algunos ciudadanos pueden ser exonerados de la entrevista para la obtención de una visa. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)

La embajada detalló que la medida incluye por igual a menores y mayores de las edades señaladas. Ambos deberán asistir en persona a la sede diplomática en Lima para responder preguntas relacionadas con la solicitud, ya sea de turismo, negocios, educación u otras actividades de corta estancia.

A pesar de estas exoneraciones puntuales, se mantendrá la facultad de que un oficial consular requiera en cualquier caso una entrevista presencial si lo considera necesario. Por tanto, incluso quienes cumplan uno de los criterios de excepción podrán ser convocados.

Según el anuncio, este cambio busca reforzar la seguridad y brindar uniformidad al proceso de emisión de visas de no inmigrante. El trámite inicia con el llenado digital del formulario DS-160, un paso obligatorio para todos los solicitantes.

El ajuste afecta de forma
El ajuste afecta de forma directa a solicitantes de todas las edades, incluidos menores de 14 años y adultos mayores de 79 años - Créditos: Composición - Infobae/Renato Silva.

La actualización de los requisitos impactará de manera significativa en las familias con menores y quienes gestionan viajes de personas mayores, sectores antes exceptuados de este paso presencial.

La embajada recomienda revisar cuidadosamente las condiciones previas antes de agendar citas, ya que la evaluación individual por parte de los funcionarios consulares seguirá siendo determinante para cada caso.

Perfil público en redes sociales

Desde junio de 2025, la presencia digital se añadió como requisito indispensable. La Embajada de Estados Unidos indicó que los perfiles en redes sociales como Instagram, Facebook, X (antes Twitter), TikTok, YouTube y LinkedIn deben estar habilitados para acceso público durante la entrevista.

Estados Unidos establece nuevas exigencias
Estados Unidos establece nuevas exigencias para quienes saquen visa - Créditos: Andina.

El Departamento de Estado busca detectar publicaciones, interacciones o comentarios que expongan hostilidad hacia el país norteamericano, fomenten discursos de odio, contengan mensajes violentos o denoten afiliaciones consideradas sospechosas. No revelar esta información, configurar perfiles como privados o eliminarlos puede interpretarse como falta de transparencia y resultar en una negativa automática de la visa.

Directrices internas, divulgadas por la agencia AP, establecen que los oficiales consulares recibieron capacitación para reconocer manifestaciones contrarias a los valores democráticos estadounidenses, incluidas publicaciones ofensivas o expresiones peyorativas hacia símbolos nacionales.

La evaluación también abarca las cuentas con las que interactúa el solicitante, los grupos a los que pertenece y el tipo de contenido que difunde.Turistas peruanos deberán pagar más del doble para viajar a Estados Unidos.

Por otro lado, en relación con el programa Integrity Visa Fee y el aumento en el costo de las visas, no se ha definido una fecha precisa para su entrada en vigor. Infobae Perú consultó a la Embajada de Estados Unidos, que indicó estar coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para definir la implementación, el cronograma y los detalles finales.

Convocan marcha por el retiro

Magaly Medina confiesa que invitó

Leslie Shaw arremete contra Marisol

Callao superó la cantidad de

Caso Azul Rojas: El Estado
