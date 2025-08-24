Perú

Visas a Estados Unidos: Peruanos podrán ser exonerados de una entrevista en la Embajada si cumplen estas condiciones

La Embajada de Estados Unidos en Perú permitirá que algunos ciudadanos del proceso de entrevista presencial consular

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar

La Embajada de Estados Unidos en Perú anunció un cambio en el proceso de solicitud de visas que beneficiará a los ciudadanos peruanos a partir del 2 de septiembre de 2025. Según el comunicado oficial, algunos solicitantes podrán ser exonerados de la entrevista presencial consular si cumplen condiciones específicas establecidas por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la información difundida, la exoneración aplicará a los ciudadanos peruanos que gestionen visas diplomáticas u oficiales, incluidas las categorías A-1 y A-2, dirigidas a jefes de misión, diplomáticos, funcionarios consulares y sus familiares, así como la visa C-3, para funcionarios gubernamentales y sus acompañantes que transiten por Estados Unidos, y las visas G-1 a G-4, destinadas a representantes y empleados de organismos internacionales.

Esta medida también alcanza a los ciudadanos peruanos que soliciten una renovación de visa B-1/B-2, orientada a turistas y personas que viajan por negocios, hasta 12 meses después del vencimiento del documento anterior, siempre que la última visa haya tenido validez completa y la renovación se realice luego de haber cumplido los 18 años.

La exoneración depende del criterio de los oficiales consulares, quienes podrán solicitar una entrevista presencial si lo consideran necesario para completar el trámite.

Embajada de Estados Unidos en
Embajada de Estados Unidos en Perú indicó que algunos ciudadanos pueden ser exonerados de la entrevista para la obtención de una visa. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)

Entrevistas para menores de 14 y mayores de 79 años

Así como se han oficializado algunas exoneraciones, las autoridades estadounidenses también han establecido como parte de sus exigencias las entrevistas presenciales para menores de 14 años y mayores de 79 en el proceso de solicitud de visa también desde el 2 de septiembre.

Algunos ciudadanos peruanos se han mostrado incómodos por esta medida, que endurece los procedimientos para acceder a visas estadounidenses y elimina la exención previa que tenían los ciudadanos en este rango de edad.

Tanto niños como adultos mayores deberán presentarse en persona en la sede diplomática para responder preguntas relacionadas con su solicitud.

Embajada de los Estados Unidos
Embajada de los Estados Unidos en Perú requerirá que algunos aplicantes a visas configuren la privacidad de sus redes sociales. (Foto: Difusión)

Turistas peruanos deberán pagar más del doble para viajar a Estados Unidos

La aprobación de la ley llamada ‘One Big Beautiful Bill’, impulsada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, añade una nueva tasa obligatoria por concepto de “integridad de visaequivalente a 250 dólares (aproximadamente 885 soles), adicionales al costo regular para todas las solicitudes de visas temporales, incluyendo turismo, estudios y negocios.

Actualmente, la solicitud de una visa estadounidense de turismo o estudiante (B-1/B-2, F, J o M) tiene un costo aproximado de 185 dólares (alrededor de 655 soles), a los que se sumarán los 885 soles extra, por lo que el nuevo precio será de 1,541 soles aproximadamente.

Este nuevo monto será lo que deberán pagar los peruanos que deseen acceder a visas como las B-1 y B-2, necesarias para hacer turismo en Estados Unidos, o en el caso de los empresarios, para hacer viajes de negocios a ese país.

Este monto se suma a los pagos de procesamiento ya existentes, incrementando a más del doble el precio de este documento indispensable para turistas, empresarios y estudiantes peruanos que desean viajar a ese país próximamente y que aún no hayan tramitado este documento.

Temas Relacionados

VisaEstados UnidosEmbajada Estados Unidosperu-noticicas

Últimas Noticias

SERUMS 2025-II: Cuándo se conocerán los resultados de la evaluación para profesionales de la salud

El programa del Minsa para profesionales en zonas rurales dará inicio a partir de octubre del 2025

SERUMS 2025-II: Cuándo se conocerán

Patricia Gualinga, la lideresa indígena kichwa que hace lío en la ONU y el Vaticano

Protagonista de una sentencia histórica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado ecuatoriano y hoy referente del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas y de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, denuncia el extractivismo, exige que se reconozca el rol de las mujeres en la Iglesia y expresa su escepticismo frente a la COP30

Patricia Gualinga, la lideresa indígena

Melissa Klug cuestiona el rol paternal de Abel Lobatón: “Mis hijas no lo necesitaron”

La empresaria dejó en claro que el exfutbolista nunca estuvo presente en el crecimiento de sus hijas

Melissa Klug cuestiona el rol

1.2 millones de dólares falsos incautados en La Victoria: así operaba el taller clandestino que funcionaba como librería

El operativo del Grupo Terna logró desarticular un taller en La Victoria donde se fabricaban billetes de distintas denominaciones con destino a centros de comercio en Lima

1.2 millones de dólares falsos

Milena Zárate arremete contra Greissy Ortega y expone audio: “Mitómana, manipuladora y cínica”

La cantante colombiana reaccionó con dureza luego de que su hermana Greissy hablara de ella en el programa de Beto Ortiz y difundió un audio inédito

Milena Zárate arremete contra Greissy
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren cómo el cerebro supera

Descubren cómo el cerebro supera los recuerdos que generan miedo

Operativo de seguridad en Boca-Banfield: detuvieron a dos prófugos y demoraron a 50 trapitos

Primavera anticipada: cómo estará el tiempo durante la última semana de agosto en el AMBA

Se incendiaron dos casas en el barrio porteño de Flores

Cómo ayuda el jugo de remolacha a combatir la anemia y proteger el corazón

INFOBAE AMÉRICA
Patricia Gualinga, la lideresa indígena

Patricia Gualinga, la lideresa indígena kichwa que hace lío en la ONU y el Vaticano

Declaró el único sobreviviente del crimen de los “hongos de la muerte”: la asesina de su esposa espera sentencia

El líder de Siria dijo que quiere alcanzar un acuerdo en materia de seguridad con Israel

Netanyahu dijo que Israel retirará tropas del Líbano si Beirut logra desarmar a las milicias de Hezbollah

El increíble caso del niño al que le extrajeron 526 dientes en una sola cirugía

TELESHOW
Nicky Nicole celebró sus 25

Nicky Nicole celebró sus 25 años junto a Lamine Yamal: la foto que confirma la relación

Flor de la V festejó el cumpleaños de sus hijos con una original celebración en Tailandia: “El corazón me explota”

Andrea Pietra: “El divismo en este oficio me molesta y hasta me da vergüenza”

Quién fue el primer salvado por Lali en los Playoffs de La Voz Argentina y aseguró su lugar en la próxima ronda

Crisis y lágrimas en La Voz Argentina durante la actuación de una participante: “No sé qué me pasó”