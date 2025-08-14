Perú

Visa para Estados Unidos: peruanos preocupados por obligatoriedad de entrevistas para menores de 14 y mayores de 79 años

Ciertas categorías permanecen exentas de esta obligación, como quienes tramitan visas diplomáticas (A1, A2, A3), funcionarios acreditados y solicitantes que gestionan la renovación de visa de turista

La nueva disposición de las autoridades de Estados Unidos exige entrevistas presenciales para menores de 14 años y mayores de 79 en el proceso de solicitud de visa desde el 2 de septiembre, situación que ha provocado inquietud entre viajeros peruanos. Desde las primeras horas de este jueves 14 de agosto se observó la reanudación de citas y entrevistas en la Embajada de Estados Unidos en Lima, luego de una breve pausa administrativa asociada a feriados en ese país.

La norma, que endurece los procedimientos para acceder a visas estadounidenses, elimina la exención previa para estos rangos de edad. Tanto niños como adultos mayores deberán presentarse ahora en persona en la sede diplomática para responder preguntas relacionadas con su solicitud, a excepción de quienes pertenezcan a determinadas categorías oficiales o renueven visados bajo ciertos criterios.

Opiniones y preocupaciones de los solicitantes

Solicitantes y familiares manifestaron sus posturas a las afueras de la embajada. Canal N recogió el testimonio de una joven: “Yo me acuerdo que también postulé por primera vez, era menor de edad y me la negaron con mi mamá”, relató. Consultada sobre la obligatoriedad actual, añadió: “No creo que sea necesario; son niños. Yo quería viajar por mi cumpleaños a Disney y me la negaron”. Estas declaraciones evidencian la percepción extendida de que el nuevo requisito puede resultar excesivo para los más pequeños.

La medida también afecta a quienes acompañan a personas de edad avanzada. Otra postulante expresó: “No lo veo complicado, pero que venga mi abuelita a la cola no me parece. Debería ser de forma automática”, destacando las dificultades logísticas y de movilidad que representa esta exigencia para muchos adultos mayores.

Algunas voces interpretan la decisión como consecuencia de las políticas de seguridad del actual gobierno estadounidense. Una entrevistada precisó: “Me imagino que es por cuestiones de seguridad en el país de Estados Unidos, pero los mayores de 70 años van a tener un poco de dificultad para venir”. Las limitaciones físicas y de salud aparecen como los principales obstáculos para cumplir con la obligatoriedad.

La Embajada de Estados Unidos en Perú. Foto: Google Maps

Excepciones y procedimiento actual

Reuniones y entrevistas se llevan a cabo bajo estrictos turnos, lo que ha evitado la formación de largas filas, aunque la demanda sigue siendo alta. Cabe indicar que ciertas categorías permanecen exentas de esta obligación, como quienes tramitan visas diplomáticas (A1, A2, A3), funcionarios acreditados y solicitantes que gestionan la renovación de visa de turista de largo plazo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de vencimiento de su documento anterior, siempre que hayan obtenido la visa previa siendo mayores de 18 años.

Medidas de seguridad y consultas adicionales

El endurecimiento de las entrevistas presenciales responde a una tendencia de reforzamiento de controles migratorios y de seguridad. Tanto el proceso de selección como la revisión de antecedentes apuntan a garantizar mayor fiabilidad en el sistema. No obstante, la actualización normativa ha derivado en una serie de interrogantes para quienes enfrentan limitaciones de movilidad, en especial niños acompañados por sus padres y adultos de avanzada edad con dificultades para desplazarse.

La embajada estadounidense en Perú ha comunicado que casos especiales podrán canalizarse a través de mecanismos formales de consulta y atención prioritaria. Usuarios consultados esperan que el procedimiento pueda simplificarse a futuro para quienes requieren atención diferenciada, sin comprometer la seguridad del proceso. Las entrevistas continúan desarrollándose con normalidad en Lima bajo los cronogramas asignados según cada tipo de visa.

