Senamhi y COEN activan alerta roja por riesgo extremo de incendios forestales en Sierra y Selva del 29 al 31 de agosto

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido un aviso de riesgo extremo de incendios forestales que afectará a diversas regiones de la Sierra y la Selva entre el viernes 29 y el domingo 31 de agosto. La institución señala que se esperan condiciones atmosféricas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios, con niveles de riesgo que van de moderado a extremo.
Entre los factores que incrementan la amenaza, Senamhi destaca la ausencia de precipitaciones en varias zonas del país, así como la disminución de la humedad y el incremento de la temperatura diurna. Estas condiciones crean un ambiente propicio para la expansión rápida de los fuegos en áreas con vegetación.
Departamentos y provincias en alerta
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) emitió el aviso n.° 004 sobre Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales, calificando la situación con un nivel de peligro rojo. Según el informe, un total de 19 regiones y sus respectivas provincias podrían verse afectadas, de las cuales cinco se encuentran en alerta roja, ocho en naranja y seis en amarillo.
Sierra:
- Áncash: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay.
- Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Grau.
- Arequipa: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.
- Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcashuamán.
- Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
- Cusco: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
- Huancavelica: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja.
- Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Yarowilca.
- Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli.
Selva:
- Loreto: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena, Ucayali.
- Madre de Dios: Manu, Tahuamanu, Tambopata.
- Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad, Purús.
- San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín, Tocache.
Costa:
- Ica: Chincha, Ica, Nazca, Palpa, Pisco.
- Lima: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón, Yauyos.
- Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana, Talara.
- Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes, Zarumilla.
- Tacna: Candarave, Jorge Basadre, Tacna, Tarata.
- Moquegua: General Sánchez Cerro, Ilo, Mariscal Nieto.
- Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia, Yunguyo.
Nivel de alerta y recomendaciones
El Senamhi ha calificado el aviso con nivel rojo, lo que significa que la atmósfera presentará condiciones que favorecen en gran medida la ocurrencia, expansión y avance de incendios forestales. Por ello, la institución recuerda a la población evitar la quema y la propagación de fuego no deseado y no controlado, incluyendo en bosques, pastizales, malezas, matorrales y otro tipo de vegetación.
Las autoridades recomiendan también extremar precauciones durante actividades al aire libre, mantener equipos de seguridad a la mano y reportar cualquier indicio de incendio a las entidades correspondientes. Este nivel de alerta busca prevenir desastres y minimizar daños a la población y al medio ambiente.
Monitoreo y acceso a información
Senamhi invita a los ciudadanos a consultar su página web, donde se encuentra disponible información detallada sobre pronósticos meteorológicos, avisos, monitoreo hidro-meteorológico, reportes y boletines. Esta plataforma permite conocer el desarrollo de las condiciones atmosféricas en tiempo real y actuar de manera preventiva ante la amenaza de incendios forestales.
Los Avisos de Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales tienen como objetivo indicar las áreas con mayor probabilidad de ocurrencia y los niveles de riesgo, facilitando la toma de decisiones tanto de autoridades como de la población para reducir la exposición y los daños potenciales.