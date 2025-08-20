Perú

“Los peruanos están mal de la cabeza”: Ibai Llanos sorprendido por el furor del pan con chicharrón en su ‘Mundial de Desayunos’

La votación entre Perú y México en el torneo digital superó el millón y medio de interacciones y desató memes, comentarios y coberturas en medios locales

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Ibai Llanos reconoció la pasión de los peruanos y, entre risas, aseguró que la intensidad de su apoyo fue “una locura máxima”. (Tik Tok: Ibai)

El fenómeno digital que rodea a Ibai Llanos no se limita únicamente a sus transmisiones en Twitch o a su presencia en las plataformas sociales. Su capacidad para movilizar audiencias quedó nuevamente en evidencia tras el desarrollo del llamado 'Mundial de los Desayunos‘, un torneo virtual que enfrenta a dieciséis países en busca del título del mejor desayuno del planeta. En esta ocasión, el duelo entre Perú y México provocó una auténtica oleada de comentarios, memes, reacciones y una votación masiva que superó el millón y medio de interacciones en solo horas.

El creador de contenidos español sorprendió con una declaración inesperada en uno de sus últimos clips publicados el miércoles 20 de agosto: “Los peruanos están mal de la cabeza”, dijo entre risas, mientras reconocía el impacto que el enfrentamiento gastronómico había tenido en territorio andino. Lejos de sonar como un ataque, el comentario apuntaba a la intensidad con la que los usuarios peruanos se involucraron en la votación, generando titulares en la televisión local y discusiones en redes sociales.

El formato del torneo y el impacto en redes

El ‘Mundial de los Desayunos’
El ‘Mundial de los Desayunos’ enfrenta a 16 países en formato de Copa del Mundo, con votaciones abiertas en redes sociales. (Composición: Infobae)

El 'Mundial de los Desayunos' sigue la estructura de una Copa del Mundo: octavos, cuartos de final, semifinales y una gran final. Cada enfrentamiento se decide a través de votaciones en redes sociales, donde los seguidores deben escoger entre dos opciones publicadas por Ibai. Perú participa con su tradicional pan con chicharrón acompañado de camote frito y salsa criolla, mientras que México defiende sus chilaquiles, uno de los platos matutinos más emblemáticos del país.

“Cuidado con Perú. Chicharrón, camote frito y salsa criolla, uno de los desayunos más típicos”, comentó Llanos en un video compartido en Instagram. Su descripción bastó para encender la participación de miles de usuarios peruanos, que no tardaron en convertir la votación en un evento de alcance nacional.

La comunidad digital respondió con entusiasmo. Comentarios como “JA, JA, JA, LOS PERUANOS ESTAMOS LOCOSSSS, pero es que cuando se trata de nuestra gastronomía sacamos las garras”, “Perú tiene la mejor gastronomía del mundo” y “Ni con los mejores chilaquiles le gana al Perú” inundaron las publicaciones del streamer. El tono festivo y competitivo reforzó el carácter de espectáculo, donde cada voto funcionaba como una declaración de orgullo nacional.

La magnitud de la participación llevó a influencers, modelos, deportistas y artistas peruanos a sumarse a la campaña espontánea en defensa del pan con chicharrón. Desde cuentas verificadas hasta perfiles de personas comunes, la consigna fue la misma: impulsar a Perú hacia la siguiente ronda. El fenómeno incluso atrajo la atención de medios televisivos que dedicaron segmentos a explicar el enfrentamiento y a comentar la reacción colectiva.

En su video, Llanos indicó con asombro lo ocurrido: “Esto no para de hablarse en Perú, salió en la televisión y tiene más de un millón y medio de likes. Esos chilaquiles me los hace el mejor cocinero de México y a los peruanos les daba igual. Pero locura máxima en Perú. Perú, locura”. La mezcla de desconcierto y fascinación reveló hasta qué punto el torneo había trascendido su objetivo inicial de entretenimiento.

Más allá del humor y la competencia, el episodio deja en claro la fuerza que la gastronomía tiene como símbolo cultural. Para los peruanos, defender el pan con chicharrón no se redujo a una simple votación virtual, sino a reafirmar un elemento cotidiano que conecta generaciones y que, frente a un público internacional, se presenta como carta de presentación del país.

El creador de contenido español cerró su video con esta frase: “Esos chilaquiles los hace el mejor cocinero de México y a los peruanos les daba igual. Locura máxima en Perú”.

Temas Relacionados

Mundiañ de desayunosIbai Llanospan con chicharróngastronomía peruanaperu-gastronomiaperu-noticias

Últimas Noticias

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

El pronóstico del clima para

MTC reconoce diálogo incompleto con gremios y resta importancia al paro de transportistas en Lima y Callao: “La mesa sigue abierta”

El establecimiento de una mesa técnica con los operadores más representativos desactiva la paralización programada, según la cartera liderada por César Sandoval, pero no descarta una baja parcial de los ‘Chinos’ este jueves 21 de agosto

MTC reconoce diálogo incompleto con

Magaly Medina repostea rating y se queja de programa de Andrea Llosa por bajo “colchón” que recibe

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ compartió ratings en su cuenta de Instagram y cuestionó el bajo arrastre de audiencia que recibe de ‘Andrea’ antes de su espacio.

Magaly Medina repostea rating y

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras: partido en Sao Paulo por octavos vuelta de la Copa Libertadores 2025

Los ‘cremas’ buscarán la hazaña frente el ‘verdao’ en Brasil por la clasificación a los cuartos de final: cayeron por 4-0 en la ida. Conoce los horarios para vibrante duelo

A qué hora juega Universitario

Marcos López logra una mágica aparición inaugural en la Champions League: su primera asistencia con FC Copenhague

Podría decirse que el lateral peruano ha empezado con buen pie la nueva edición del campeonato más prestigioso de Europa. Servicio excelente para el gol de Gabriel Pereira (45′+2)

Marcos López logra una mágica
ÚLTIMAS NOTICIAS
Kicillof busca remontar la campaña

Kicillof busca remontar la campaña en una de las secciones más adversas para el peronismo

La madre de una de las víctimas del derrumbe fatal en Villa Gesell denunció que la echaron de un evento municipal

Un móvil que trasladaba a Emerenciano y César Sena chocó camino a una audiencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

UNICEF y asociaciones de medios impulsan una campaña para frenar la desinformación entre adolescentes

Revés para el Gobierno en el Senado: avanza un dictamen que cambia los DNU para quitarle un poder clave

INFOBAE AMÉRICA
El juez De Moraes amenazó

El juez De Moraes amenazó a los bancos brasileños que acaten las sanciones de Estados Unidos

La trascendencia de Hugo Pratt, el genio italiano-porteño creador de ‘Corto Maltés’

Rescataron a diez crías de guepardo capturadas para el comercio ilegal en Somalilandia

El abogado de Jimmy Lai defendió la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición en Hong Kong

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

TELESHOW
Marixa Balli habló sobre su

Marixa Balli habló sobre su salida de LAM y contó cuáles son sus nuevos proyectos: “Empecé a tener ganas de otras cosas”

“En el barro” alcanzó el número uno en el mundo entre las series de habla no inglesa y se confirmó su segunda temporada

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”

Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela

Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”