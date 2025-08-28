Perú

Jean Paul Santamaría defiende a Gisela Valcárcel en medio de críticas: “yo me voy a parcializar siempre con ella”

El artista manifestó públicamente que se mantendrá del lado de Gisela Valcárcel en cualquier circunstancia, recordando que la presentadora no solo le dio oportunidades de trabajo, sino que también lo aconsejó en momentos clave de su vida

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
El cantante sorprendió al confesar que siempre estará del lado de Gisela Valcárcel, resaltando la gratitud y el cariño que siente por la presentadora tras años de apoyo y consejos personales (Latina)

Durante su participación en el programa “¡Ponte en la cola!”, Jean Paul Santamaría respondió preguntas directas sobre la posición que adoptaría en relación con Gisela Valcárcel y su problema con América Televisión.

El cantante y modelo no dudó en dejar claro que para él no existe imparcialidad cuando se trata de la conductora de televisión. Reconoció que la admira profundamente y que su gratitud se debe a razones laborales y personales. Con estas declaraciones, el artista generó reacciones inmediatas en el set y en el público, que no pasó por alto la contundencia de su respaldo.

Lealtad incondicional hacia la presentadora

Santamaría señaló que su vínculo
Santamaría señaló que su vínculo con Gisela Valcárcel es tan cercano que no puede mantenerse neutral, ya que la presentadora marcó su camino en el mundo artístico. (Latina)

Al ser consultado en el programa por Ricardo Rondón, Santamaría admitió que no podía tomar una postura neutral. “Me cuesta porque no puedo ser imparcial, porque obviamente yo me voy a parcializar siempre con Gisela, que es alguien a quien yo quiero mucho”, expresó con firmeza frente a las cámaras.

Sus palabras fueron recibidas con atención por los demás participantes, que recordaron su pasado laboral junto a la reconocida animadora.

El mismo Rondón resaltó que Jean Paul había compartido proyectos con Valcárcel en el pasado. Él mismo lo confirmó y añadió detalles sobre la importancia de esa etapa: “Una persona que me ha dado trabajo y, más allá de la parte laboral, en algún momento ella ha sido alguien que me ha aconsejado también”.

Con este comentario, el intérprete dejó entrever que su vínculo con la presentadora trasciende lo profesional y se ubica en un plano de confianza y aprendizaje personal. Su defensa incluyó una reflexión sobre la capacidad de la conductora para sobreponerse a cualquier situación adversa.

“Obviamente no estoy de acuerdo con lo que haya pasado. Pero igual sé que Gisela, si algo sabe hacer, siempre es salir airosa de cada adversidad”, aseguró.

En el set, la afirmación fue acompañada por la intervención de Ricardo Rondón, quien destacó que la figura televisiva tiene el talento de “darle vuelta a la tortilla” en momentos complicados.

El valor de la gratitud en la carrera artística

Sus declaraciones mostraron cómo el
Sus declaraciones mostraron cómo el agradecimiento hacia una mentora puede transformarse en un compromiso público de defensa y lealtad incondicional. (Facebook)

Para muchos en redes sociales, este respaldo de Santamaría se convirtió en un ejemplo de cómo los lazos construidos en el mundo del espectáculo marcan la trayectoria de los artistas.

La declaración de que siempre se pondrá del lado de Valcárcel evidenció la importancia de la lealtad en un medio donde las relaciones suelen estar en constante escrutinio.“Son cosas que yo creo que uno no puede dejar de lado”, expresó con énfasis.

Con estas palabras subrayó que el reconocimiento hacia quienes brindan apoyo no se debe olvidar, sobre todo cuando se trata de momentos determinantes en la vida profesional y personal. La gratitud, en su caso, se transformó en un compromiso de defensa pública hacia la presentadora, incluso frente a cuestionamientos.

Una relación marcada por confianza y admiración

Sus palabras evidenciaron que la
Sus palabras evidenciaron que la admiración hacia la presentadora nace de la confianza y del apoyo que recibió en su vida artística y personal. (Facebook)

El momento en el que Jean Paul recordó las ocasiones en que Gisela Valcárcel le ofreció consejos personales generó un eco particular en la conversación. Para el artista, la conductora no solo fue una jefa o una figura de referencia en el trabajo, sino alguien que se interesó por su bienestar y lo guió en circunstancias puntuales.

“Más allá de la parte laboral, en algún momento ella ha sido alguien que me ha aconsejado también”, dijo con sinceridad. Esa revelación colocó a la conductora en un rol distinto al habitual, mostrando que en la industria televisiva pueden existir vínculos basados en confianza y respeto mutuo.

El respaldo absoluto de Santamaría se interpretó como un gesto de reciprocidad hacia quien lo apoyó en etapas anteriores de su carrera. La expresión “siempre me voy a parcializar con Gisela” quedó como una declaración central de la conversación, reflejando la firmeza de su postura y la cercanía que mantiene con la figura más emblemática de la televisión peruana.

En el cierre de la charla, Ricardo Rondón coincidió con la visión del artista y destacó que la trayectoria de Valcárcel se ha caracterizado por la resiliencia. Santamaría reforzó la idea con un “y salir adelante”, reafirmando que la presentadora sabrá enfrentar cualquier circunstancia.

Temas Relacionados

Jean Paul SantamaríaGisela ValcárcelPonte en la colaJean Paul Santa Maríaperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Designación de Juan Yangali como jefe de la Biblioteca Nacional es un “insulto”, afirma gremio: “Es alfil de Nicanor Boluarte”

El gremio de bibliotecólogos denunció clientelismo y llamó a defender la institución como patrimonio cultural del país. “Yangali no tiene formación en ciencias de la información”, señaló en un comunicado

Designación de Juan Yangali como

Loreto: comunidades indígenas del río Tigre reportan heridos en paro indefinido contra minería ilegal

Los pueblos del Bajo Tigre advierten que la contaminación con mercurio amenaza su vida y piden intervención urgente de las autoridades

Loreto: comunidades indígenas del río

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Piura

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Predicción del clima: estas son

Feriados 2025 en Perú: este es el único día no laborable en lo que resta del año

Aunque el calendario de este año aún incluye varias fechas festivas, el Gobierno peruano solo ha decretado un día libre adicional para lo que resta del año. Conoce cuál es y cómo permitirá formar un esperado fin de semana largo

Feriados 2025 en Perú: este

De Kuélap al Titicaca: Perú se suma a Caminos Andinos, el proyecto que busca atraer más turistas internacionales

La iniciativa de la Comunidad Andina integra 42 destinos en 16 rutas; en el caso de Perú, destacan Kuélap, el Lago Titicaca, Caral, Chan Chan y las playas del norte como parte de la oferta regional al mundo

De Kuélap al Titicaca: Perú
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desde septiembre los jubilados tendrán

Desde septiembre los jubilados tendrán cuenta remunerada y descuentos en supermercados: cómo acceder a los beneficios

Cayó “Hormiga” por el crimen del vecino que se defendió de un robo en su casa y lo mataron de siete tiros

Receta de malfatti sin harina, rápida y fácil

Fuerte choque en el puente Rosario-Victoria: una adolescente fue embestida por un toro y el tránsito estuvo cortado por 10 horas

Mendoza: un colectivo chocó contra un poste de luz y dejó a ocho pasajeros heridos

INFOBAE AMÉRICA
Un turista español provocó indignación

Un turista español provocó indignación en Kenia darle cerveza a un elefante

Netanyahu confirmó negociaciones entre Israel y Siria sobre una zona desmilitarizada y un corredor humanitario para la minoría drusa

Qué son los “cafés de basura”, una estrategia que une reciclaje y comida en la India

Organizaciones latinoamericanas respaldaron el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

Marco Rubio realizará su primera visita oficial a México y Ecuador para reforzar la agenda de seguridad y migración de Estados Unidos

TELESHOW
Se confirmó el elenco de

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa

El abogado Alejandro Cipolla advirtió cómo es la situación judicial de L-Gante: “Hasta que no pague, no va a poder salir del país”

Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro: “Tuve una coach de intimidad”

Charlotte Caniggia fue contundente y apuntó contra Wanda Nara: “Decorado”