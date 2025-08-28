Jean Paul Santamaría defiende a Gisela Valcárcel en medio de críticas: “yo me voy a parcializar siempre con ella”

El cantante sorprendió al confesar que siempre estará del lado de Gisela Valcárcel, resaltando la gratitud y el cariño que siente por la presentadora tras años de apoyo y consejos personales (Latina)

Durante su participación en el programa “¡Ponte en la cola!”, Jean Paul Santamaría respondió preguntas directas sobre la posición que adoptaría en relación con Gisela Valcárcel y su problema con América Televisión.

El cantante y modelo no dudó en dejar claro que para él no existe imparcialidad cuando se trata de la conductora de televisión. Reconoció que la admira profundamente y que su gratitud se debe a razones laborales y personales. Con estas declaraciones, el artista generó reacciones inmediatas en el set y en el público, que no pasó por alto la contundencia de su respaldo.

Lealtad incondicional hacia la presentadora

Santamaría señaló que su vínculo con Gisela Valcárcel es tan cercano que no puede mantenerse neutral, ya que la presentadora marcó su camino en el mundo artístico. (Latina)

Al ser consultado en el programa por Ricardo Rondón, Santamaría admitió que no podía tomar una postura neutral. “Me cuesta porque no puedo ser imparcial, porque obviamente yo me voy a parcializar siempre con Gisela, que es alguien a quien yo quiero mucho”, expresó con firmeza frente a las cámaras.

Sus palabras fueron recibidas con atención por los demás participantes, que recordaron su pasado laboral junto a la reconocida animadora.

El mismo Rondón resaltó que Jean Paul había compartido proyectos con Valcárcel en el pasado. Él mismo lo confirmó y añadió detalles sobre la importancia de esa etapa: “Una persona que me ha dado trabajo y, más allá de la parte laboral, en algún momento ella ha sido alguien que me ha aconsejado también”.

Con este comentario, el intérprete dejó entrever que su vínculo con la presentadora trasciende lo profesional y se ubica en un plano de confianza y aprendizaje personal. Su defensa incluyó una reflexión sobre la capacidad de la conductora para sobreponerse a cualquier situación adversa.

“Obviamente no estoy de acuerdo con lo que haya pasado. Pero igual sé que Gisela, si algo sabe hacer, siempre es salir airosa de cada adversidad”, aseguró.

En el set, la afirmación fue acompañada por la intervención de Ricardo Rondón, quien destacó que la figura televisiva tiene el talento de “darle vuelta a la tortilla” en momentos complicados.

El valor de la gratitud en la carrera artística

Sus declaraciones mostraron cómo el agradecimiento hacia una mentora puede transformarse en un compromiso público de defensa y lealtad incondicional. (Facebook)

Para muchos en redes sociales, este respaldo de Santamaría se convirtió en un ejemplo de cómo los lazos construidos en el mundo del espectáculo marcan la trayectoria de los artistas.

La declaración de que siempre se pondrá del lado de Valcárcel evidenció la importancia de la lealtad en un medio donde las relaciones suelen estar en constante escrutinio.“Son cosas que yo creo que uno no puede dejar de lado”, expresó con énfasis.

Con estas palabras subrayó que el reconocimiento hacia quienes brindan apoyo no se debe olvidar, sobre todo cuando se trata de momentos determinantes en la vida profesional y personal. La gratitud, en su caso, se transformó en un compromiso de defensa pública hacia la presentadora, incluso frente a cuestionamientos.

Una relación marcada por confianza y admiración

Sus palabras evidenciaron que la admiración hacia la presentadora nace de la confianza y del apoyo que recibió en su vida artística y personal. (Facebook)

El momento en el que Jean Paul recordó las ocasiones en que Gisela Valcárcel le ofreció consejos personales generó un eco particular en la conversación. Para el artista, la conductora no solo fue una jefa o una figura de referencia en el trabajo, sino alguien que se interesó por su bienestar y lo guió en circunstancias puntuales.

“Más allá de la parte laboral, en algún momento ella ha sido alguien que me ha aconsejado también”, dijo con sinceridad. Esa revelación colocó a la conductora en un rol distinto al habitual, mostrando que en la industria televisiva pueden existir vínculos basados en confianza y respeto mutuo.

El respaldo absoluto de Santamaría se interpretó como un gesto de reciprocidad hacia quien lo apoyó en etapas anteriores de su carrera. La expresión “siempre me voy a parcializar con Gisela” quedó como una declaración central de la conversación, reflejando la firmeza de su postura y la cercanía que mantiene con la figura más emblemática de la televisión peruana.

En el cierre de la charla, Ricardo Rondón coincidió con la visión del artista y destacó que la trayectoria de Valcárcel se ha caracterizado por la resiliencia. Santamaría reforzó la idea con un “y salir adelante”, reafirmando que la presentadora sabrá enfrentar cualquier circunstancia.