La dura advertencia de Angie Jibaja a Jean Paul y Romina Gachoy: “Si a alguno de mis niños les pasa algo, son responsables”

La exmodelo sorprendió en TikTok al responsabilizar públicamente a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy si algo les ocurre a sus pequeños, desatando una ola de reacciones en el mundo del espectáculo (TikTok.com/@hane_ul3)

Angie Jibaja volvió a la escena pública con un mensaje que no dejó indiferente a nadie. A través de un video difundido en TikTok, advirtió que haría responsables a Jean Paul Santa María y su esposa, Romina Gachoy, si cualquiera de sus hijos sufriera algún daño.

Con un tono serio y visiblemente afectada, describió su preocupación por los trayectos que los menores realizan desde el colegio hasta casa. También habló sobre los medicamentos que recibe y criticó ciertas prácticas escolares que, según ella, humillan a los estudiantes. La publicación desató reacciones inmediatas y abrió un nuevo capítulo en la tensión familiar.

Una advertencia pública

La advertencia de Angie, pronunciada en TikTok, apuntó a la pareja que cuida de sus hijos y encendió debates sobre su seguridad en los trayectos escolares. (Facebook)

En el video, Angie mira directamente a la cámara y articula cada palabra con firmeza. “Si a alguno de mis niños les pasa algo, son responsables Jean Paul Santa María y su esposa”, expresó. La frase, breve, pero contundente, no solo fue una advertencia, sino también un llamado de atención a quienes, según ella, tienen bajo su custodia a los menores.

La preocupación principal de la exmodelo radica en el desplazamiento de sus hijos desde el centro educativo hacia su hogar. Sostiene que la ruta que recorren carece de la protección suficiente y que, por ello, existe un riesgo que no puede ignorarse. Aclaró que no se trata de una acusación ligera, sino de una manifestación pública de su inquietud, motivada por la seguridad de sus pequeños.

El material, que rápidamente circuló en distintas plataformas, captó la atención no solo de sus seguidores habituales, sino también de medios de comunicación y figuras del espectáculo.

Contexto emocional y médico

La exmodelo expuso que sigue bajo supervisión médica, con fármacos que alteran su estado, pero afirmó que sus hijos siguen siendo su prioridad absoluta. (Facebook)

Lejos de limitarse a la denuncia, Angie compartió detalles sobre su situación personal. Admitió que atraviesa un momento delicado en su salud mental y que, bajo supervisión médica, sigue un tratamiento que incluye quetiapina, un antipsicótico recetado para estabilizar el ánimo.

Explicó que este fármaco le genera efectos secundarios notorios: balbuceo, sueño excesivo y dificultades para concentrarse. Según su propio relato, estas condiciones han sido utilizadas por algunos para descalificarla o poner en duda su capacidad como madre. Afirmó que, a pesar de esos síntomas, continúa participando activamente en la vida de sus hijos y preocupándose por su bienestar.

En el video, su tono alternó entre la vulnerabilidad y la determinación. Aceptó que no siempre encuentra comprensión en su entorno, pero insistió en que su prioridad absoluta son sus hijos, a quienes describió como el motor que le da fuerza para sobrellevar los tratamientos y las críticas.

Niños destacados bajo presión

Entre orgullo y molestia, Angie resaltó el buen rendimiento académico de sus hijos y criticó medidas disciplinarias que considera abusivas e injustificadas. (Facebook)

En su intervención, Jibaja también se refirió a la personalidad y logros académicos de sus hijos. Los describió como niños amables, sensibles, humildes y disciplinados. Mencionó que ambos figuran entre los mejores estudiantes de su colegio, lo que les ha permitido obtener becas gracias a su rendimiento académico.

Sin embargo, criticó con dureza ciertas prácticas impuestas por la institución. Señaló que, en ocasiones, se les obliga a copiar frases como “Yo me porto mal y debo ser un niño mejor” miles de veces. Considera que ese tipo de ejercicios no son medidas correctivas legítimas, sino métodos que rozan la humillación.

A su juicio, estas acciones podrían generar un impacto negativo en la autoestima y motivación de los menores. Además, aseguró que sus hijos no han cometido faltas graves que justifiquen sanciones de tal magnitud, lo que refuerza su percepción de injusticia.

La reacción de Romina Gachoy

La respuesta de Romina incluyó críticas por audios enviados por Angie a su hijo mayor, interpretados como señales de alteración y falta de control. (Facebook)

Tras la difusión del mensaje, Romina Gachoy ofreció su propia versión de los hechos. Afirmó que Angie mantiene un comportamiento errático y que, en su opinión, sus declaraciones se originan en un estado emocional inestable.

Gachoy argumentó que la exmodelo ha sido influenciada por personas con intereses particulares y que su objetivo real podría estar vinculado a cuestiones económicas. Además, criticó que Angie enviara audios a su hijo mayor con un tono que, según la uruguaya, evidencia alteración y falta de control.

Estas declaraciones avivaron el debate y generaron reacciones encontradas entre seguidores y detractores de ambas. Mientras unos expresaron respaldo a la advertencia de Jibaja, otros consideraron que sus palabras carecían de sustento y que podrían formar parte de un enfrentamiento personal que ya acumula varios episodios.