Jean Paul Santamaría denuncia a Angie Jibaja por violencia psicológica e incumplir medidas de protección

El cantante acudió a la comisaría de Barranco para acusar a la modelo de incumplir medidas de protección a favor de sus hijos y lanzar graves mensajes contra él y su pareja, Romina Gachoy

Jean Paul Santamaría acusa a Angie Jibaja de manipular emocionalmente a sus hijos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El conflicto familiar entre Angie Jibaja, Jean Paul Santamaría y Romina Gachoy volvió a ocupar titulares, esta vez con un nuevo episodio que terminó en una denuncia policial. En la última edición de Magaly TV La Firme del 12 de agosto, el programa presentó los detalles de una acusación formal que Jean Paul Santamaría interpuso contra la madre de sus hijos, por presunta violencia psicológica y desobediencia a la autoridad.

De acuerdo con lo expuesto en el espacio de Magaly Medina, Jean Paul acudió a la comisaría de Barranco para alertar a las autoridades de que Angie habría incumplido las medidas de protección dictadas en 2021, que le prohíben mencionar a sus hijos en medios de comunicación o redes sociales, así como emitir comentarios negativos que afecten su percepción del padre.

El detonante habría sido un video en vivo transmitido por Angie, en el que volvió a referirse a la crianza de sus hijos y lanzó graves acusaciones contra Jean Paul y su pareja, Romina. En este material, la modelo conocida como “la chica de los tatuajes” cuestionó que sus hijos se trasladen solos desde el colegio hasta su casa, afirmando que esto ponía en riesgo su seguridad debido a la inseguridad ciudadana.

Nueva denuncia contra Angie Jibaja:
Nueva denuncia contra Angie Jibaja: Jean Paul Santamaría pide sanciones más duras. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Qué dice el reporte policial?

Además, Angie Jibaja hizo una advertencia pública: “Si a uno de mis niños le pasa algo, es directamente culpa de Jean Paul Santamaría y de su esposa”. Sus palabras fueron interpretadas por Jean Paul como un acto de hostigamiento y un intento de manipular emocionalmente a los menores.

El reporte policial al que tuvo acceso Magaly TV La Firme indica que Jean Paul denunció que su expareja habló de “posible abuso” hacia los menores, calificándolo como “narcisista” e incluso instando a uno de ellos a buscar el significado del término en internet.

En otro momento del live, Angie insinuó que los niños serían castigados y “torturados” por haber tenido contacto con ella. Este tipo de declaraciones no serían nuevas. Según el informe mostrado en televisión, el mes pasado Angie Jibaja apareció en un programa chileno de señal abierta, donde nuevamente habló de sus hijos y expresó su frustración por no compartir el día a día con ellos.

Romina Gachoy rompe su silencio
Romina Gachoy rompe su silencio sobre el conflicto con Angie Jibaja: "Quiero paz para los niños". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Incluso se difundieron audios que ella habría enviado a uno de los menores, en los que pedía que cuidara a su hermana, caminara “bajo las sombras” y tuviera precaución con la gente.

Para Jean Paul Santamaría, este tipo de mensajes tienen una carga emocional negativa que afecta directamente la estabilidad emocional de los niños. Por ello, ya en julio pasado había interpuesto otra denuncia por violencia psicológica.

Las medidas de protección que pesan sobre Angie Jibaja son claras: no puede mencionar a sus hijos en redes sociales ni en ningún medio de comunicación, ni difundir imágenes o conversaciones sobre ellos. Sin embargo, según la denuncia, estos lineamientos no se estarían cumpliendo.

Nueva denuncia contra Angie Jibaja:
Nueva denuncia contra Angie Jibaja: Jean Paul Santamaría pide sanciones más duras. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante el programa, Magaly Medina enfatizó que esta situación es un claro ejemplo de cómo los conflictos entre padres pueden escalar hasta niveles que ponen a los menores en el centro de una disputa pública. Con su estilo directo, la conductora señaló que el bienestar emocional de los hijos debería estar por encima de cualquier rencilla personal, y cuestionó la exposición mediática constante de un tema tan delicado.

En defensa de sus hijos, Jean Paul destacó que ellos son “niños sanos, inocentes, nobles y sensibles” y que merecen vivir en un entorno libre de tensiones y mensajes negativos. Según expresó, su único objetivo es garantizar que se cumplan las medidas legales para que los menores puedan crecer en paz, sin ser parte de discusiones mediáticas ni recibir mensajes que los confundan.

Por ahora, el cantante espera que esta nueva denuncia sea elevada y que las autoridades consideren una reestructuración de las medidas de protección, para asegurar que las disposiciones judiciales sean efectivas. “Mis hijos están cansados de tanto abuso”, comentó, insistiendo en que la ley debería actuar con mayor firmeza frente a las infracciones.

Nueva denuncia contra Angie Jibaja:
Nueva denuncia contra Angie Jibaja: Jean Paul Santamaría pide sanciones más duras. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

