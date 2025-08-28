Entradas gratis al Parque de las Leyendas para el 30 de agosto, Día de Santa Rosa de Lima: quiénes acceden

El Parque de las Leyendas pondrá a disposición del público entradas gratis para este feriado del 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima. (Composición: Infobae Perú)

El Parque de las Leyendas anunció que este sábado 30 de agosto, feriado nacional en Perú por el Día de Santa Rosa de Lima, los adultos mayores de 60 años a más disfrutarán de ingreso gratuito a sus instalaciones.

Según información difundida por la administración del zoológico, este beneficio aplicará para sus dos sedes, San Miguel y Huachipa, donde además se ofrecerán actividades especiales vinculadas a la festividad religiosa y a la reciente conmemoración del Día del Adulto Mayor.

El acceso sin costo a las instalaciones del Parque de las Leyendas está dirigido a todas las personas que hayan cumplido, al menos, 60 años y puedan presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) válido al momento de ingresar.

Valentina consume más de 100 kilos de hierbas frescas cada día. Foto: Agencia Andina

Este beneficio gratuito se mantendrá tanto el sábado 30 como el domingo 31 de agosto, permitiendo una celebración extendida para quienes forman parte de este grupo etario. El motivo del ingreso sin costo no corresponde exclusivamente a la festividad religiosa, sino que es más bien por el reconocimiento del Día del Adulto Mayor, celebrado en el país durante la presente semana.

Actividades programadas

Ambas sedes del Parque de las Leyendas han organizado eventos especiales durante el feriado. En la sede Huachipa, el sábado 30 de agosto se desarrollará una escenificación de la vida de Santa Rosa de Lima desde las 11:00 a.m., con recreaciones que resaltan su compromiso con los sectores más vulnerables.

Los asistentes podrán participar en un taller para confeccionar cartas de peticiones y agradecimientos, las cuales serán depositadas en un espacio simbólico inspirado en el tradicional pozo de los deseos.

El Parque de las Leyendas pondrá a disposición del público cientos de entradas gratis este feriado 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima. (Composición: Infobae Perú)

En la sede San Miguel, desde el mediodía, la festividad acerca al público la celebración popular en honor a quien es reconocida como la “Primera Santa de América”.

En este entorno también habrá oportunidad de dejar cartas con intenciones personales en el espacio designado de Villa Carmelo. El parque reiteró que el horario de atención, tanto sábado como domingo, es de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., incluso en días feriados.

Festejos exclusivos

El domingo 31, en conmemoración del Día del Adulto Mayor, la agenda incluye presentaciones de danzas folclóricas y actuaciones musicales. Desde las 2:30 p.m., la sede San Miguel ofrecerá un espectáculo de danzas y orquesta digital en el patio central.

Pese a no estar en peligro de extinción, los capibaras enfrentan amenazas por la pérdida de hábitat y la caza ilegal.

Mientras que, en Huachipa, la jornada dominical contará con función de danzas a partir de las 2:00 p.m., seguida por la presentación de una orquesta en la explanada lobos.

Fauna longeva

La celebración no solo abarca experiencias lúdicas, también incluye actividades educativas destacadas por su enfoque hacia la longevidad, el bienestar animal y la sensibilización sobre especies emblemáticas bajo el cuidado del parque, informó el recinto.

Durante el domingo, en la sede San Miguel, desde las 9:30 a.m. se contará con enriquecimiento ambiental para la osa de anteojos Estrella, de 26 años, y posteriormente se realizará una charla educativa sobre las características de esta especia.

Este zoológico del Parque de las Leyendas reúne diversas especies que muestran la riqueza y diversidad de la fauna del Perú. (Crédito: Parque de las Leyendas)

Más adelante, la atención se dirigirá hacia los ejemplares más longevos del parque, como Juanita, papión sagrado de 23 años, y Yayita, cóndor andino, quienes protagonizarán dinámicas ambientales y charlas guiadas por el equipo educativo. Otro segmento especial se realizará en la zona Selva a las 11:00 a.m., donde los monos machines blancos serán estimulados con objetos sorpresa para alentar su curiosidad.

Tarifas generales

El valor habitual de las entradas al Parque de las Leyendas es de 18 soles para adultos y 10 soles para niños de 3 a 12 años en cualquiera de las dos sedes, según el tarifario actualizado.

Existen exoneraciones para personas con discapacidad, guías de turismo registrados y veteranos de guerra que cuenten con la documentación correspondiente.

Un grupo de visitantes al zoológico de la sede San Miguel observa atento al capibara Wilson, que es una de las principales atracciones del recinto de animales.

Para la jornada especial del domingo, los adultos mayores no solo tendrán ingreso gratuito ambos días, sino que, el resto del año, pueden acceder a una tarifa preferencial de solo 4 soles.

La compra de boletos puede realizarse directamente en las boleterías de San Miguel y Huachipa, y toda la información relativa a trámites, requisitos y detalles del evento se encuentra disponible en www.leyendas.gob.pe, la web oficial del parque.

Entrada gratuita al Castillo de Chancay

De ser un castillo en ruinas a recibir 800,000 visitantes al año, su transformación ha sido notable. El turismo y la cultura se unieron para convertirlo en uno de los destinos más visitados del país. (Castillo de Chancay)

Como parte de las opciones para celebrar el feriado por Santa Rosa de Lima, el Castillo de Chancay ofrecerá ingreso gratuito el 30 y 31 de agosto a visitantes que lleven el nombre Rosa o hayan cumplido años en agosto. Para acceder al beneficio es necesario inscribirse a través del WhatsApp 944574095 y presentar un cupón personalizado al momento de ingresar al recinto, donde se desarrollarán actividades de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La programación del castillo incluye tres recorridos temáticos guiados: el Tour de los Exploradores del Mundo, el de los Guardianes del Rey y el de los Viajeros del Tiempo, enfocados en distintas épocas y culturas. Además, los asistentes podrán disfrutar de atracciones como la Casa del Terror, un vestidor de trajes medievales y shows infantiles, sumando áreas de juego preparadas para el público infantil.

Estas iniciativas buscan acercar a las familias a la historia, impulsar el turismo local y fomentar nuevas experiencias culturales en la provincia de Huaral, sumándose a las alternativas gratuitas y de entretenimiento disponibles en Lima por el feriado.