Día del Niño hoy: actividades gratis, paseos y todo lo que debes de saber para celebrar este 17 de agosto

Día del Niño en Perú. Foto: Andina

Con motivo del Día del Niño, hoy 17 de agosto, Lima se llena de alternativas y propuestas para celebrar, desde actividades gratuitas hasta espectáculos que reúnen a familias en distintos puntos de la ciudad.

Este tercer domingo de agosto, menores de edad podrán acceder a una programación especial en espacios recreativos, culturales y comerciales, como parte de una festividad que cada año dinamiza la agenda nacional.

Algunos lugares ofrecen ingreso libre para niños, respondiendo a una tendencia que busca incentivar la integración familiar y el acceso a actividades culturales en fechas emblemáticas.

En el Perú, también tenemos dos celebraciones más el Día del Niño Peruano y el Día del Niño. (Andina)

El Parque de las Leyendas en Huachipa, organizador del festival Bati Feste, ha preparado una jornada especial dedicada al universo Batman. Las primeras 50 personas que lleguen disfrazadas de personajes vinculados con el héroe tendrán acceso gratuito, mientras que las personas con discapacidad y sus acompañantes también recibirán pase libre al presentar su carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Las tarifas para el público general varían entre S/18 para adultos y S/10 para niños de 3 a 12 años.

Parques zonales

En tanto, todos los parques zonales y clubes metropolitanos de Lima ofrecerán acceso sin costo para niños acompañados de un adulto, con espectáculos infantiles, zonas de juegos y actividades deportivas.

Las familias de diversos distritos podrán disfrutar espacios verdes y propuestas adecuadas a diferentes edades, siguiendo los aforos y restricciones vigentes.

Al interior de un parque zonal, un padre y su menor hijo disfrutan de un día relajo durante un feriado de inicios del 2024. (Andina)

La Catedral de Lima sumará a la jornada de celebración un recorrido gratuito para menores de hasta 12 años. El ingreso está habilitado el domingo 17 de agosto de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., y el lunes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.. El acceso incluye la visita a museos, capillas y criptas, bajo la condición de presentar documento de identidad del menor.

El evento Duomos Costa 21, organizado por la Municipalidad de San Miguel, se realizará desde la 1:00 p.m. en el complejo del mismo nombre. Habrá talleres artísticos, shows en vivo, inflables, juegos y mini granja. Se facilita transporte gratuito para facilitar la llegada de las familias, quienes deben ingresar por la Puerta 3.

Más actividades

El Día del Niño moviliza una cartelera amplia de espectáculos familiares en diversos puntos de la capital. El Teatro Auditorio del Centro Cultural de Jesús María recibe a Peppa Pig y los Pitufos, quienes protagonizan un show lleno de música y baile. Al finalizar, los niños podrán fotografiarse con los personajes. En Miraflores, el Teatro Zona Jazz presenta “Los Tres Chanchitos y el Lobo Feroz”, una versión teatral del clásico cuento infantil.

Para quienes buscan propuestas con mensaje ambiental, la obra “La Tropa Recicladora” de Gloria María Solari se representa en el Teatro Mario Vargas Llosa, con entradas a la venta en Teleticket. Se trata de una propuesta que incentiva en los niños la conciencia ecológica y el valor del reciclaje.

En el rubro circense, el tradicional La Tarumba ofrece el espectáculo “Festejo: lo que somos”, una función especial por el Día del Niño, que busca destacar las raíces culturales peruanas a través de acrobacias y música en vivo. Existen promociones de descuento con tarjetas bancarias y precios especiales ciertos días de la semana, según informó Gestión.

Para quienes prefieren experiencias interactivas, el Centro Comercial Plaza Norte presenta la exhibición “Monstruos Marinos”, una actividad educativa con animatrónicos y realidad virtual. La propuesta se suma a la oferta permanente de eventos para niñas y niños en diversos centros de entretenimiento de la ciudad.

Perú también festeja a sus jóvenes en dos ocasiones adicionales: el segundo domingo de abril, que se designa como el día del niño peruano, y el 20 de noviembre. Foto: Andina

Comercio y tendencias en regalos

La celebración no pasa desapercibida para el sector comercial, que proyecta un crecimiento en ventas de entre 3% y 5% respecto al año anterior.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el desembolso promedio de las familias bordea los S/150 a S/200. En el centro comercial Jockey Plaza, se espera un ticket promedio de S/173 por tienda y una visita total de hasta S/284 por familia.

Los productos más demandados este año incluyen juguetes tecnológicos y ropas con motivos de capibaras, como indican directivos de la Asociación de Empresarios de Gamarra. Las prendas infantiles desde S/9.90 y outfits completos a partir de S/25 se ubican entre los favoritos. Por el lado juguetero, la oferta se concentra en artículos didácticos y tecnológicos, con alta demanda por productos viralizados en redes sociales.

En galerías como Mercado Central y Mesa Redonda, los montos de compra oscilan entre S/20 y S/100, en tanto que el 98% de los juguetes proviene de China. Las promociones bancarias y las ofertas en plataformas virtuales permiten a las familias optimizar sus compras y sumar actividades de entretenimiento durante la jornada.