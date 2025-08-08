Perú

Entradas gratis al Parque de las Leyendas para este 17 de agosto: conoce quiénes tienen pase libre

En esta ocasión, el zoológico organiza una jornada especial dedicada a Batman, con actividades y exhibiciones temáticas que incluyen espectáculos, concursos de disfraces, exposiciones de figuras de colección, entre otras propuestas interactivas

Por Alejandro Aguilar

El Parque de las Leyendas
El Parque de las Leyendas ofrece una gran propuesta de actividades para el 17 de agosto - Créditos: Andina.

El Parque de las Leyendas, en su sede Huachipa, será escenario este domingo 17 de agosto del festival Bati Feste dedicado a celebrar el universo de Batman y a reunir a seguidores de todas las edades de este personaje nacido en 1940.

El evento convoca a entusiastas y familias que crecieron con las historias del Caballero de la noche, transformando el espacio en un punto de reencuentro para los fans.

Ingresar gratis al Parque de las Leyendas

Un aspecto destacado de esta jornada es la oportunidad de ingresar gratis al recinto bajo ciertas condiciones. Las primeras 50 personas que lleguen disfrazadas como algún personaje vinculado a Batman tendrán acceso sin costo.

La programación contempla exposiciones de
La programación contempla exposiciones de juguetes, figuras de colección, réplicas, zona artística, merchandising, etc - Créditos: Andina.

Además, las personas con discapacidad podrán ingresar sin pagar con su carné del Conadis y podrán ir acompañadas de una persona, quien también contará con pase libre.

El resto del público podrá comprar entradas a S/18 para adultos, S/10 para niños de entre 3 y 12 años, y S/4 para adultos mayores. Esta tarifa es válida tanto en la sede Huachipa como en San Miguel.

Entre las actividades programadas figuran una muestra inédita de juguetes y piezas de colección inspiradas en Batman, así como una exhibición especial llamada “El legado del murciélago” a cargo de Felipe Sandoval.

El Parque de las Leyendas
El Parque de las Leyendas ofrece entradas gratuitas para el 17 de agosto - Créditos: Andina.

Los asistentes encontrarán réplicas de batimóviles, funkos, esculturas, un museo temático y una zona artística dedicada a Batman. También habrá una sección market con merchandising, productos exclusivos y otros objetos ligados al universo del superhéroe.

La agenda considera conciertos de bandas que interpretarán rock de los años ochenta, presentaciones infantiles y competencias de disfraces en diversas categorías.

Los niños podrán participar en la modalidad Chibi, mientras que los mayores podrán hacerlo en la categoría cosplay. De esa manera, el evento busca ofrecer un espacio de integración, creatividad y homenaje a uno de los iconos más influyentes de la cultura pop mundial.

Parque de las Leyendas: animales

En el Parque de las Leyendas es posible observar animales como jaguar, lobo de mar, jirafa, rinoceronte, boa y cocodrilo, junto a otras especies relevantes. El lugar cuenta también con recintos destacados, como el acuario y el aviario, donde visitantes de todas las edades pueden aprender sobre la vida de distintas especies. Además, el zoológico incorpora un componente cultural con la conservación de áreas arqueológicas representativas de las culturas prehispánicas de la zona.

El zoológico alberga una gran
El zoológico alberga una gran variedad de especies - Créditos: Andina.

En el sector dedicado a la Amazonía, destaca Wilson, un capibara conocido por su simpatía, que comparte su hábitat con especies como gallito de las rocas, sajino, mono maquisapa, venado rojo, lobo de río, oso perezoso de dos dedos, oso de anteojos, oncilla, armadillo y otorongo. En la sede de Huachipa, también se cuida a dos crías de ronsoco como parte del programa de protección de esta especie.

Es importante mencionar que el zoológico, tanto en su sede de San Miguel como Huachipa, brinda entradas sin costo en fechas señaladas a quienes cumplen determinados requisitos, como ocurre en el Día de la Madre, Fiestas Patrias y otras celebraciones.

