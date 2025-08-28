Emanuel Soriano, el éxito de ‘Un robo hasta las patas’ y su lamento ante la falta de salas para ‘Ramón y Ramón’: “Estamos luchándola”

Emanuel Soriano se mostró apenado con las pocas salas para Ramón y Ramón.

La carrera de Emanuel Soriano se encuentra en una etapa de consolidación con proyectos diversos en teatro y cine, incluyendo su primer protagónico comercial en la película “Correcaminos”. El actor peruano, conocido por su versatilidad, alterna ahora una temporada exigente en los escenarios con la obra ‘Un robo hasta las patas’ y el reciente estreno de ‘Ramón y Ramón’, una producción nacional que ha enfrentado limitaciones de exhibición en salas.

En conversación con Infobae Perú, Soriano describe su experiencia en “Un robo hasta las patas” como un reto colectivo. Bajo la dirección de Juan Carlos Fisher y la asistencia de Giuseppe Falla, esta comedia destaca por su exigencia física y por el engranaje del elenco, donde la historia, ambientada en los años 50, sigue a un grupo de ladrones amateurs que planea el “golpe perfecto”: robar un diamante de valor incalculable

“Para todo el elenco ha sido un gran reto y, al mismo tiempo, un gran disfrute. Es una obra que tiene muchas cuestiones físicas, una comedia bastante absurda que yo disfruto un montón”, explicó el actor sobre la versión peruana de la aclamada comedia británica, escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields.

Emanuel Soriano es parte de la obra Un robo hasta las patas.

La obra ha demandado una preparación específica, ya que varias escenas utilizan arneses y requieren una mecánica precisa con escenografía móvil, debido a la incorporación de acrobacias. “Nos tomó muchas sesiones de preparación, casi dos meses, con especialistas y equipo de teatro físico”, relató Soriano.

El actor detalló que el proceso de montaje no se limitó a la creación de los personajes, sino que sumó entrenamiento físico y contantes ensayos. “Primero ensayamos con los productores y luego en el propio teatro, porque esta obra necesita del espacio y de los elementos para funcionar. Sin todo eso, sería muy complicado”, agregó el intérprete, quien también resaltó la buena sintonía entre los integrantes del elenco.

Un robo hasta las patas estará en cartelera hasta septiembre.

“Un robo hasta las patas” se ha presentado durante las últimas semanas con funciones de jueves a domingo. “Estamos ahora en las últimas semanas”, anunció Soriano, quien agradeció el recibimiento del público durante esta temporada. “El público se ríe de principio a fin, y nosotros la pasamos muy bien”, afirmó el actor.

Emanuel Soriano habla sobre su experiencia en Un robo hasta las patas.

‘Ramón y Ramón’ y las pocas salas

En paralelo a esta temporada teatral, Emanuel Soriano mantiene presencia en la pantalla grande con la película “Ramón y Ramón”, dirigida por Salvador del Solar. Este film, que tuvo su paso reciente por el Festival de San Sebastián y la apertura del Festival de Cine de Lima, enfrenta un circuito restringido de exhibición.

“Un poco apenado porque no está en tantas salas, pero estamos luchándola con cada sala. Ahora nos quedan unos horarios en el cine Alcázar y se están llenando totalmente”, relató sobre la situación de la distribución de la película.

Salvador del Solar dirige Ramón y Ramón.

El actor señaló que le gustaría corresponder con el interés que ha mostrado el público de provincias, sobre todo en Huancayo, lugar donde se grabaron escenas de la cinta. “Me encantaría que la película pueda proyectarse en Huancayo, porque parte de la historia se filmó en esa región. La recepción ha sido muy buena y el rodaje fue muy especial, con un equipo muy comprometido”, resumió Soriano, quien espera volver a trabajar con el actor Álvaro Cervantes, coprotagonista de la cinta independiente.

“Nos hemos vuelto grandes amigos. Creamos una gran química y hermandad que se puede ver en la película”, dijo sobre el español.

“Ramón y Ramón” narra un viaje íntimo hacia la identidad y la memoria a través de un hijo que busca reconciliarse con su padre. La película explora el amor propio en medio de heridas familiares no resueltas.

Emanuel Soriano y Álvaro Cervantes protagonizan la película Ramón y Ramón.

Su primer protagónico comercial

Pese a tener experiencia en protagónicos de cintas independientes, Emanuel Soriano no ha tenido la oportunidad de repetir el plato en una cinta comercial, hasta ahora. Se trata de “Correcaminos”, del director americano Barney Elliot.

El actor compartió detalles sobre el desarrollo de la película: “Es una comedia de acción familiar, al estilo Rápidos y Furiosos, algo nunca antes hecho en el cine peruano, con escenas de mototaxis, efectos especiales y un elenco destacado. Jely Reátegui y Ximena Palomino también forman parte del cast principal”, indicó.

El intérprete resaltó su emoción, pues el proceso de realización de “Correcaminos” se extendió varios años debido a la pandemia. “Este proyecto me lo propuso en el 2018 y lo íbamos a grabar el 16 de marzo del 2020, y todo se cayó por la pandemia. Entonces, ha sido todo un reto retomar este proyecto cada año para el equipo de producción. Finalmente, lo retomamos a fines de octubre del 2025, y creo que fue el tiempo necesario para cada uno poder prepararse y asumir mejor el rol que le tocaba”, explicó el artista, resaltando que el trailer dará mucho de qué hablar, por las escenas y efectos especiales.

Emanuel Soriano busca generar un cambio en base al arte. Foto: Paula Díaz Elizalde / Infobae Perú

Respecto a su papel protagónico, Emanuel señaló que lo toma con calma, pues considera que la oportunidad llegó en el momento justo. “Creo que todo llega en el momento que debe llegar. Estoy muy contento con lo que he hecho en mi carrera. Considero que hacer un personaje principal no es sinónimo de éxito, sobre todo cuando he disfrutado mucho de personajes secundarios como el de Montana en Django, donde uno recibe elogios. Entonces creo que cada cosa llega en su momento y disfruto que sea en ‘Correcaminos’, cuando uno ya tiene más herramientas”, señaló.

Emanuel Soriano ha participado en numerosas producciones nacionales. Foto: Paula Díaz Elizalde / Infobae Perú

Finlamente, el intérprete reveló su interés en incursionar en la dirección, aunque en la actualidad este objetivo se encuentra en pausa debido a múltiples compromisos. “Ahora estoy en varios proyectos y no he tenido tiempo de volver a la dirección, pero cada vez me convenzo más de seguir ese camino”, comentó bastante emocionado.

La vida profesional de Emanuel Soriano se extiende también hacia la televisión, aunque por el momento no prevé participar en nuevos proyectos de ese tipo. En el horizonte inmediato del actor están la recta final de la temporada de “Un robo hasta las patas”, las funciones limitadas de “Ramón y Ramón” y la promoción de “Correcaminos”, que se espera estrene en noviembre.

Emanuel Soriano tiene en la mira la dirección. Foto: Paula Díaz Elizalde / Infobae Perú