Emanuel Soriano, el niño extrovertido que hoy anhela un cambio en base al arte, la dirección y la docencia

El actor protagoniza la puesta en escena basada en William Shakespeare. (Imágenes: Paula Elizalde / Edición: Carlos Díaz)

El artista de 35 años ha sabido destacar en la escena actoral gracias a su talento y sobre todo a su dedicación. A través de una entrevista con Infobae Perú, Emanuel Soriano contó que aterrizó a esta carrera de manera inesperada, llegando a convertirse en una de sus más grandes pasiones y fuentes de trabajo.

Resaltó que siempre fue un niño introvertido. Sin embargo, a través de la actuación sentía que podía expresarse sin límites. Su madre fue una de las personas que lo impulsó a seguir actuación como hobby, pero fueron sus maestros quienes le hicieron entender que podía dedicarse a ello profesionalmente.

“Siempre digo que la actuación me escogió, después yo la escogí. De chico interpretaba algunos personajes, mi mamá me impulsó a hacerlo porque yo era muy introvertido. Más adelante, protagonicé una obra de teatro en el colegio, esa obra la vio un sacerdote que era director de la televisión pastoral, hicieron una película ‘Domingo Savio’, la protagonicé, y a partir de ahí el profesor de teatro me dijo que debía dedicarme a estudiar actuación profesionalmente”, contó Emanuel.

Emanuel Soriano está estudiando formación de terapia de artes expresivas. Foto: Paula Díaz Elizalde / Infobae Perú

Confiado en los consejos de su profesor, el artista se enrumbó a dar el gran paso. “Estudié con Bruno Odar. Hubo un tiempo que ya no podía seguir, Bruno me dio media beca para continuar, y luego seguí con Alberto Ísola. Entonces, ha sido la confianza de las personas que han sido mis maestros, lo que me han guiado y me ha hecho creer que era bueno en lo que estaba haciendo. A través de sus miradas yo me he encontrado y he encontrado la actuación. Por eso es que me estoy dedicando a ello”, contó Soriano, quien decidió estudiar Ciencias de la Comunicación Audiovisual para fortalecer su vocación.

El haber recibido propuestas de manera constante ha hecho que se aboque solo a la actuación, algo que agradece. Sin embargo, no descarta desempeñar su carrera de comunicador más adelante.

El actor contó que la actuación lo eligió a él y logró desarrollarse gracias a los grandes maestros que tuvo. Además, confesó que no dio por sentado su participación en La Reina del Sur hasta que estuvo en el set de grabación. (Imágenes: Paula Elizalde / Edición: Carlos Díaz)

El despegue de Emanuel Soriano y La Reina del Sur

La carrera de Emanuel Soriano despegó en el 2009, cuando protagonizó la película ‘El premio’, donde interpretó a Álex. El Festival de Cine de Málaga nominó esta cinta, lo que marcó un hito en su desarrollo profesional. En 2010, su colaboración con la productora Michelle Alexander en diversas miniseries aumentó su presencia en el ámbito televisivo peruano.

Emanuel Soriano ha participado en numerosas producciones nacionales. Su participación en la Reina del Sur fue una de las más anheladas. Foto: Paula Díaz Elizalde / Infobae Perú

Participaciones notables incluyen la serie documental ‘Grau, caballero de los mares’ en 2013, donde desempeñó el papel de uno de los marinos del monitor Huáscar. Posteriormente, en 2018, actuó como antagonista en la telenovela ‘Madre por siempre, Colorina’ y en la película de acción ‘Django: Sangre de mi sangre’.

Soriano continuó su ascenso con roles principales en series de Del Barrio Producciones y logró reconocimiento internacional en 2019 con ‘Chapa tu combi’. En 2021, apareció en la tercera temporada de la serie mexicana ‘La Reina del Sur’, como Armando.

Emanuel Soriano en La Reina del Sur 3 es secuestrado. (Telemundo)

Emanuel contó que, como cualquier actor, pasó casting para obtener el papel en una de las series más exitosas de Televisa. Una vez logrado, prefirió no hablar antes hasta tener el guion en sus manos y llegar a grabar.

“La Reina del Sur ha sido uno de los escalones de todo este camino. Fue interesante el casting, yo tengo la concisa de no creerme nada hasta estar haciéndolo. Cuando me dijeron en 10 minutos entras a grabar, ahí ya me puse nervioso y dije: ‘wow, es real, va a pasar’. Estaba muy nervioso, pero cuando estás en el escenario tienes que trabajar con lo que tienes. Si estás nervioso, trabaja con eso y utilízalo a tu favor, y eso hice”, contó Emanuel sobre la producción protagonizada por Kate del Castillo.

El desafío que busca a la hora de elegir sus personajes

Durante la pandemia, Emanuel Soriano participó en la obra de teatro virtual ‘El compromiso’, junto a Alicia Mercado. En 2022, interpretó a Julio Acosta en ‘Maricucha’, y tuvo una participación especial en ‘Junta de vecinos’.

En esta oportunidad, protagonizó una escena de beso con Fausto Molina, generando revuelo en las redes sociales y felicitaciones de los fans, pues nunca antes en una serie de la televisión peruana se había visualizado el amor entre integrantes de la comunidad LGTBIQ+.

Actor Emanuel Soriano protagonizó una escena de beso con Fausto Molina. (Foto: Instagram y Captura de América Tv)

Respecto a la elección de sus papeles, Emanuel Soriano manifestó a Infobae Perú que su principal objetivo es que su personaje tenga algo que contar y sea lo más humano posible.

“Siempre busco la dificultad de retos a la hora de interpretar el personaje. He hecho antagonistas muy puntuales que he escogido. He hecho protagónicos, pero también me es interesante cuando los personajes les es difícil la historia y lo que está ocurriendo. Me parece interesante cuando les pasan cosas y van ejecutando cosas, que no necesariamente les va bien, pero se van desarrollando. Me gusta que tenga algo que contar o qué decir, más allá de una careta, que tenga tridimensionalidad”, detalló el artista.

El reconocido artista contó que es muy importante para él que el personaje lo inspire y le de la oportunidad de explorar. (Imágenes: Paula Elizalde / Edición: Carlos Díaz)

‘Ricardo III o El sueño del jabalí’

Emanuel Soriano tiene la dicha de no haber dejado de actuar desde que inició su carrera. Su consistente presencia en producciones peruanas demuestra su versatilidad y compromiso con el arte escénico en Perú.

Recientemente, protagonizó la película ‘La pena máxima’, basada en la obra del escritor Santiago Roncagliolo, y ‘Coquito’, una producción biográfica apoyada por el Ministerio de Cultura de Perú.

Emanuel Soriano descubrió su pasión por la actuación cuando era adolescente, gracias a sus maestros. Foto: Paula Díaz Elizalde / Infobae Perú

En 2023, Soriano interpretó a Eduardo en la obra teatral ‘El cuerpo de Giulia-no’, abordando temas misteriosos y emocionales. Siguiendo con línea de obras potentes, Emanuel decidió este año, 2024, iniciar con su participación en la puesta en escena ‘Ricardo III o El sueño del jabalí', basada en la obra de William Shakespeare y dirigida por la argentina Laura Silva.

En esta oportunidad, Emanuel interpreta al protagonista, un hombre rodeado de misterio y violencia. Rey de Inglaterra entre 1482 y 1485, la leyenda lo muestra como una figura torturada, malvada y asesina, capaz de sacrificar a cualquier rival para acceder al poder.

“La obra original es más larga. Esta versión es de una hora y 20, y solo somos 5 actores. Es una versión contemporánea en cuánto a escenografía y vestuario. Es una propuesta super interesante. La adaptación del texto está más basada en los vínculos femeninos con los que tiene Ricardo, que es su esposa, su cuñada y su madre, y la contundencia que tienen a raíz de esta historia”, explicó Soriano, quien añadió que para asumir este personaje buscó darle un sentido a su forma de ser, preguntarse por qué reacciona como lo hace.

Emanuel Soriano protagoniza Ricardo III o El sueño del jabalí.

La dirección y la docencia, una forma de cambiar el mundo

Para el actor, siempre hay una razón de ser, y es importante explorarlo no solo en los personajes sino en nosotros mismos, sobre todo en medio de una situación actual donde se vive el “individualismo extremo”, cada vez más alejados a la comunidad. La idea de enfocarse en la actuación, indica Emanuel, es mucho más que eso. Es por ello que decidió buscar alternativas.

Emanuel Soriano busca generar un cambio en base al arte. Foto: Paula Díaz Elizalde / Infobae Perú

“Ahora estoy llevando una formación de terapia de artes expresivas. Me encanta ser actor y me gustaría abarcar más disciplinas como la dirección y la escritura, pero también la terapia. En un momento pensé estudiar psicología, pero encontré la terapia de artes expresivas, que es una rama muy joven que viene de Suiza. Me metí a estudiar esa profesión, ya estoy en el último año”, cuenta aquel niño extrovertido que buscó redescubrirse a través del arte.

“Con esta terapia descubrí cómo el arte puede sostener, moldear y ayudar a las personas. Porque a veces la conversación se queda en las palabras, pero el arte es producción. Es hacer a través de una pintura, danza, y mucho más. Es importante conectarte con la sensibilidad para saber cómo trasmites. Estoy trabajando desde ese lugar, en una trinchera que dé herramientas a las personas, a demás de la psicología conversacional”, remarcó.

El actor cuenta cómo aporta para generar un cambio y los estudios que está siguiendo para ello. (Imágenes: Paula Elizalde / Edición: Carlos Díaz)

Datos:

Obra: Ricardo III: El sueño del jabalí

Dramaturgia y dirección: Laura Silva (Argentina)

Elenco: Emanuel Soriano, Vera Castaño, Irene Eyzaguirre, Anaí Padilla y Sebastián Rubio.

Entradas a la venta en la boletería del teatro y por Joinnus.

Temporada: Hasta el 21 de julio

Lugar: Teatro Británico: Jr. Bellavista 527, Miraflores