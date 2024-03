Salvador del Solar: cómo ejerce su labor de director en ‘Ramón, su reacción cuando lo llaman ‘Don Panta’ y qué opina de la política peruana

El director se encuentra rodando su nueva cinta llamada Ramón, en la cual actúan Emanuel Soriano, Álvaro Cervantes y el mexicano Darío Yazbek, de La Casa de las Flores. El actor también resaltó nuestra cultura y cómo el cine peruano aporta para que ésta sea conocida a nivel internacional. Además, se refirió a quienes priorizan la cartelera de otros países.

Salvador del Solar regresa a la dirección con un ambicioso proyecto al lado de un importante elenco con Emanuel Soriano, Liliana Trujillo, Jely Reátegui, el español Álvaro Cervantes, el mexicano Darío Yazbek (de la serie La Casa de las Flores), entre otros reconocidos actores.

El intérprete de 53 años no solo tiene una vasta trayectoria en cine, teatro y televisión, sino que también ha tenido la oportunidad de estar en la escena política como presidente del Consejo de Ministros del Perú durante el gobierno de Martín Vizcarra y ministro de Cultura durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski.

Actualmente, Salvador del Solar, además de estar enfocado en la actuación, también destaca como director y guionista de ‘Ramón’, cinta que se encuentra en rodaje y está inspirada en la historia de un joven que en medio del confinamiento por la pandemia, encerrado en su departamento, se ve obligado a confrontar la relación que tiene con su padre, con quien no tiene buena comunicación desde hace muchos años.

Salvador del Solar habla de los personajes de Ramón y cómo los dirige. Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

“En ese contexto aparece en el edificio un español (Álvaro Cervantes), también de su edad, 35 años, que venía al Perú por otros motivos y se quedó varado. Tuvo que hacer dos semanas de cuarentena obligatoria en un hotel y luego le prestan un departamento en el mismo edificio. Aquí comienzan a compartir los momentos de confinamiento”, explica Salvador del Solar a Infobae Perú, resaltando que el desarrollo de la historia lo hizo junto a su colega Héctor Galvez.

‘Ramón’ nació hace dos años y ha podido ver la luz después de ganar el premio DAFO, en el Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje de Ficción. Con este importante apoyo económico, además de otras coproducciones, la película de Salvador del Solar inició su rodaje, la cual expondrá varios lugares de nuestro Perú.

“La DAFO, la dirección que es parte del Ministerio de Cultura, es el compromiso del Estado peruano con el audiovisual, que ha sido muy importante en los últimos años, y eso es algo que hay que aplaudir”, indicó el actor, quien resaltó que lamentablemente no es suficiente, pues es necesario que no solo se incentive “a nivel de aportes directos, sino también creando un marco legal”.

El reconocido artista señaló que el ser actor hace que pueda entenderse aún más con los actores, dejándolos fluir y demostrar todo su potencial.

“No es solamente el gobierno, sino también el Poder Legislativo, que cree un marco legal, como sucede en países vecinos. No tenemos que irnos muy lejos, donde hay diferentes incentivos para que se pueda hacer la película, y que se pueda hacer un trabajo de la película, para que el sector audiovisual se potencie”, sentenció.

En ese sentido, el actor señaló que es muy importante lo que existe, pero es también insuficiente cuando lo equiparamos con algunos referentes de la región, y más cuando consideramos que nuestro país es rico en cultura en comparación con otros, “probablemente solo a la altura de México”.

Salvador del Solar señaló que es consciente que existen muchos peruanos que prefieren ver cine internacional, pero señala que es porque no se potencia nuestra propia industria en la cartelera comercial. Resaltó que existe un público consumidor de nuestro arte y lo podemos ver en importantes muestras como el Festival de Cine Latinoamericano de la Universidad Católica.

Salvador del Solar brindó una entrevista a Infobae Perú y habló sobre el proyecto que está rodando, "Ramón". Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

“Hay mucho interés por el cine latinoamericano, que incluye al peruano, porque es un cine en el que cuando lo vemos ocurre algo distinto a cuando vemos películas fundamentalmente norteamericanas, que son las que dominan la cartelera. Es excelente poder verlas, pero nos colocan en una posición de meros espectadores ante una realidad que no es la nuestra, aunque son historias humanas con las que podemos conectar. Cuando vemos cine latinoamericano, nos reconocemos ya no sólo como espectadores, sino que sentimos que somos los protagonistas de esas historias”, indicó el director cinematográfico.

El artista aclara que es importante que el cine sea diverso, de todos los países, pero cuando es predominantemente sólo de fuera y no hay lugar para lo nuestro, “se pierde mucho, y algo grande”.

Salvador del Solar, el director de cine

En el 2015, Salvador del Solar se estrenó como director con ‘Magallanes’, logrando significativos reconocimientos en la 22.ª edición de la Mostra de Cine Latinoamericano de Cataluña. Esta vez regresa con ‘Ramón’, una coproducción de Tondero con la productora española El Deseo, del laureado cineasta Pedro Almódovar.

El cineasta cuenta que desde que escribió la historia ya tenía en mente a Emanuel Soriano como su protagonista. Pese a ello, se animó a realizar un casting abierto, sin embargo, ninguno logró convencerlo como lo hizo el actor de 35 años. Respecto al español Álvaro Cervantes y el mexicano Darío Yazbek, señala que tan pronto los conoció, estuvo seguro de que sus personajes calzaban con ellos.

“Terminada esa conversación de alrededor de dos horas, yo estaba convencido de que Álvaro tenía que ser Mateo. Afortunadamente, tras leer el guion, él dijo que estaba encantado con la historia. Ha sido muy lindo, creo que tenemos en Darío Yazbeck, además, un Rodrigo estupendo, pintado para el personaje que tiene. Tiene apariciones limitadas en la película, pero de gran importancia”, explicó.

Emanuel Soriano cuenta con un reconocimiento bien ganado en Perú, mientras que Álvaro Cervantes y Darío Yazbek cuentan con gran trayectoria en sus países, ambos han trabajado en numerosas producciones y han aparecido en plataformas de streaming como Netflix.

Salvador del Solar, actor de 53 años, se muestra agradecido por el cariño que le tiene el público. Infobae Perú

El trabajar con actores de gran talla, cuenta Salvador, hizo que el rodaje fluyera. “No hay otra forma de trabajar. Si tienes actores de ese nivel y no los dejas fluir, ¿para qué los convocas? Siendo actor, sé perfectamente que cuando tienes actores de ese nivel lo que tienes que hacer es simplemente dejarlos estar en la cancha, ver qué cosas vas a trabajar con ellos, qué cosas que te han dado y te ha gustado, y decirles sigamos explorando por ahí. Ver también qué cosas te funciona menos y decirles también. Es un diálogo permanentemente abierto”, expresó a Infobae Perú.

En ningún momento limitó las creatividades, cuenta el director de ‘Ramón’, mucho menos se negó a que los artistas experimenten con sus personajes.

“Son actores de trayectoria y de mucha generosidad. Aparte, han tenido de inmediato una afinidad, una química que no siempre está garantizada, no siempre ocurre, y ha ocurrido. Creo que siendo actor yo, me facilita un poco el proceso a la hora de dirigirlos. Es como si entre actores habláramos un mismo idioma. No todos los directores son actores o están familiarizados con la actuación”, acotó Del Solar.

Salvador del Solar dirige su segunda película, 'Ramón'. Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

No se considera galán

Salvador del Solar es considerado el galán por excelencia. Son muchas las que aún suspiran al recordar su actuación en ‘Pobre Diabla’, una telenovela que protagonizó con Angie Cepeda en 2001 y logró grandes picos de audiencia.

“No siento que se me haya considerado como un galán, la verdad, ni yo mismo me he considerado así. Percibo que he interpretado una diversidad de roles, entre los cuales ha habido el tipo de papel que usualmente se asocia con el galán. Sin embargo, hace un tiempo que no desempeño esos roles. Es parte de nuestra cultura, especialmente en la televisión latinoamericana, muy ligada a la telenovela y con raíces en la radionovela. Esta cultura aún nos influye, con una estructura de personajes que incluye héroes, villanos y galanes. Aunque en mi carrera he interpretado algunos de esos papeles, es importante destacar que no lo digo por falsa modestia”, argumentó.

Respecto a que la gente siga recordándolo por su personaje en ‘Pantaleón y las visitadoras’, pese a sus últimos trabajos realizados a nivel actoral; Salvador del Solar indicó que lejos de molestarlo, tiene “una gratitud inmensa”.

“Han pasado casi 25 años. Hace 25 años estábamos rodando esa película, el año 99. Entonces, ya es un tiempito. Que todavía la gente te diga, ‘Don Panta’, ‘Pantaleón’, creo que es una suerte haber sido parte de un proyecto que dejó huella, con un personaje que sigue siendo recordado. No será para siempre, pero 25 años es bastante”, manifestó.

El actor indicó que nunca se consideró un galán, pues tiene en su haber una serie de papeles que lo han diferenciado. Por otro lado, indicó que es afortunado de que la gente recuerde por su papel en Pantaleón y las visitadoras

¿Qué opina de la política peruana?

El 5 de diciembre de 2016, Salvador del Solar fue nombrado ministro de Cultura por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cargo al que renunció en el 2017 tras el indulto concedido a Alberto Fujimori. Su segunda incursión en la política sería el 11 de marzo de 2019, cuando juramentó como el Presidente del Consejo de Ministros del Perú del gobierno del presidente Martín Vizcarra, en reemplazo de César Villanueva.

Ambas participaciones fueron muy bien recibidas por la mayoría de peruanos. Sin embargo, después de concluir su cargo, Salvador del Solar cuenta que su deseo de generar un cambio no fue fácil.

“Yo no esperé haber tenido la oportunidad. Desde el Ministerio de Cultura y la presidencia del Consejo de Ministros, la oportunidad apareció y yo hice mi mejor esfuerzo en circunstancias que siempre son difíciles. Pero cuando uno ve el bosque completo y no solo los árboles, pues...desde el año 93 o 94 estoy dedicado a lo que es lo mío, que es la actuación, el teatro, la dirección, la escritura, que es desde donde también espero poder ofrecer algún aporte”, concluyó.