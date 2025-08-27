Perú

Perú: el pronóstico del tiempo para Piura este 27 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este miércoles 27 de agosto?, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Piura.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 30 grados, la previsión de lluvia será del 6%, con una nubosidad del 24%, mientras que las ráfagas de viento serán de 44 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que lleguen a un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 14 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 9%, con una nubosidad del 25%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 37 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la frontera con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico alcanzando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde se presentan más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaPiuraperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Gisela Valcárcel levantó en vivo ‘América Hoy’ y se llevó a todo su equipo: Magaly Medina advierte consecuencias legales

La figura de Magaly TV: La Firme criticó que la animadora ingresara con cámaras propias al canal y advirtió que ello podría tener implicancias legales para América Televisión

Gisela Valcárcel levantó en vivo

Previsión del clima en Arequipa para antes de salir de casa este 27 de agosto

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Previsión del clima en Arequipa

Clima hoy en Perú: temperaturas para Huancayo este 27 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima hoy en Perú: temperaturas

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Iquitos

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárate antes de salir: conoce

¿Cuál es la temperatura promedio en Lima?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

¿Cuál es la temperatura promedio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo limpiar correctamente las brochas

Cómo limpiar correctamente las brochas de maquillaje después de usarlas

Cómo funciona una freidora de aire y cuáles son sus beneficios a la hora de cocinar

Declaró una testigo clave en el juicio contra la mujer acusada de matar a su hijo de 11 años en Salta

Incendiaron la vivienda del principal acusado por el femicidio de Tamara Fierro en Jujuy

Se negó a declarar el hombre acusado de matar a su padre y esconder el cuerpo en la heladera de su casa en Chaco

INFOBAE AMÉRICA
Benjamín Netanyahu celebró la expulsión

Benjamín Netanyahu celebró la expulsión del embajador iraní en Australia: “Un primer paso y esperemos que no sea el último”

El consumo ambiental de la IA: por qué su huella es menor que la de otras tecnologías

Rusia lanzó nuevos bombardeos contra la ciudad ucraniana de Kherson: al menos 1 muerto y dos heridos

Israel interceptó un misil lanzado desde Yemen que amenazaba el centro del país

Qué es el “pebbling” y por qué se convirtió en tendencia entre los jóvenes

TELESHOW
Luck Ra seleccionó los 5

Luck Ra seleccionó los 5 participantes que seguirán a su lado en La Voz Argentina: quiénes buscan asegurar su lugar

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal