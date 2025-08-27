Perú

Nicola Porcella arremete contra Gisela Valcárcel tras su polémica con América TV: “Es por karma y mala persona”

El actor peruano recordó cómo fue retirado de la televisión y aseguró que la situación de la ‘Señito’ es consecuencia de sus propios actos.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Nicola Porcella arremete contra Gisela Valcárcel tras su polémica con América TV: Amor y Fuego.

El exchico reality Nicola Porcella volvió a generar titulares en Perú, esta vez por sus declaraciones en contra de Gisela Valcárcel, luego de que la conductora denunciara que fue impedida de ingresar a las instalaciones de América Televisión el martes 26 de agosto.

El también llamado “Novio de México” aprovechó una transmisión en vivo para recordar un episodio similar que, según dijo, él mismo había vivido en el pasado.

Nicola Porcella contra Gisela Valcárcel

Nicola Porcella no se quedó callado tras la controversia que involucró a Gisela Valcárcel y América TV. Durante una transmisión en vivo, el actor relató que lo sucedido con la conductora le resultaba familiar, pues años atrás él sufrió una situación parecida.

“Tuve una reunión en un canal, de ahí sacaron a otra señora de un canal, que mi culpa, que esto, que el otro. ¿No sabes todo lo que ha sido? Y yo sigo en mi casa tranquilo, sin moverme. Yo no tengo nada que ver”, comenzó diciendo, dejando entrever que no estaba sorprendido por lo ocurrido.

El exintegrante de 'Esto es Guerra’ aseguró que incluso hubo presiones en su contra cuando trabajaba en televisión peruana:

“Imagínense si yo tuviera el poder de decir en un canal: no está tal persona. Conmigo lo hicieron en un momento, conmigo lo hicieron. Justo lo que pasó hoy día fue lo que me hicieron a mí en un momento y la misma persona. Pero bueno”.

Nicola Porcella: “Es por karma y mala persona”

El momento más contundente de su declaración llegó cuando, sin mencionar directamente a Gisela Valcárcel, lanzó una frase que encendió las redes:

“Y si alguien se ha quedado afuera, es por karma, por mala persona. Y como la verdad yo ya no necesito, el karma se paga. Cuando uno es mala persona, se paga. Todo en esta vida se paga, amigos, todo. Nunca hay que cerrar las puertas a nada”, expresó con firmeza.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una respuesta directa a la llamada “Señito”, con quien habría tenido desencuentros en el pasado.

Nicola Porcella arremete contra Gisela
Nicola Porcella arremete contra Gisela Valcárcel tras su polémica con América TV.

Nicola Porcella dice no ser soberbio

Frente a quienes lo han criticado de tener una actitud distante o altiva tras alcanzar notoriedad internacional, Nicola Porcella descartó que su postura sea producto de “sobradez”.

“No he venido creído (a Lima). Yo soy muy orgulloso de ser peruano. Yo le debo todo a Esto es Guerra, América, porque al final por ellos me conoció Magda Rodríguez y me conoció Televisa. Pero también sé que hubo gente que no me apoyó cuando yo me fui”, señaló.

El actor sostuvo que, si bien acepta las críticas cuando comete errores, le incomoda que haya quienes buscan perjudicarlo sin motivo.

“Cuando uno comete errores, está bien que hablen de uno. Pero cuando le buscan cinco pies al gato para destruirte, y más como peruano, porque si te conectan a alguien que está hablando de ti, tú como compatriota lo primero que haces es: ‘Voy a defender’. Todo lo contrario, fue destruirme. Entonces, yo no quiero hablar con todo el mundo”, enfatizó.

Su desplante a América TV

El regreso de Nicola Porcella a Perú no estuvo exento de polémica. Durante una visita a las instalaciones de América Televisión, el actor protagonizó un tenso momento con la prensa y con la producción del programa América Hoy.

Cuando un reportero le preguntó si ingresaría al set, Porcella respondió con un tajante: “Con ustedes no”. La frase rápidamente se viralizó en redes sociales, generando debate sobre su relación con ciertos programas de espectáculos.

La escena, transmitida en vivo, mostró a un Nicola más firme y reservado, decidido a elegir cuidadosamente los espacios en los que dará declaraciones públicas.

Nicola Porcella volvió a Perú
Nicola Porcella volvió a Perú y no quiso hablar con América Hoy: “No vine a hacer televisión”

Explica su posición frente a la prensa

Posteriormente, Nicola aclaró por qué tomó esa decisión. Fiel a su estilo frontal, aseguró que no tiene la obligación de hablar con todos los medios.

“Yo no tengo por qué hablar con todo el mundo, no tengo la necesidad. Y si voy a hablar con alguien, es con quien yo decida”, explicó.

Con estas palabras, el actor dejó en claro que su relación con la prensa peruana será más selectiva y que no permitirá sentirse presionado por invitaciones o coberturas mediáticas que no le resulten cómodas.

Nicola Porcella rompe su silencio
Nicola Porcella rompe su silencio tras desplante a magazine de la mañana. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Temas Relacionados

Nicola PorcellaGisela ValcárcelAmérica TVperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Néstor Gorosito habló del controversial caso de U. de Chile vs Independiente por Copa Sudamericana 2025: “Dios quiera que nos metan a semifinales”

‘Pipo’ espera una “sanción ejemplar” para ambos clubes por los terribles disturbios ocasionados en el estadio Libertadores de América. De igual manera, se aferra a la esperanza de una clasificación directa

Néstor Gorosito habló del controversial

Tres años después del derrumbe, Kuélap logra un 78 % de avance en la restauración de su muralla colapsada

El colapso de abril del 2022 reveló la vulnerabilidad del sitio arqueológico ante las lluvias. Hoy se aplican sistemas de drenaje y metodologías internacionales para garantizar su preservación

Tres años después del derrumbe,

OlimpiaPets 2025: este domingo se realiza el festival gratuito para la adopción de mascotas en el Parque de la Exposición

Este 31 de agosto, Lima será escenario del evento que busca promover la tenencia responsable de mascotas y recaudar apoyo para animales rescatados. Habrá competencias, ferias, campañas veterinarias y actividades

OlimpiaPets 2025: este domingo se

Cómo ducharte correctamente y por qué no debes usar esponja al bañarte

Aunque muchas personas consideran la esponja como parte indispensable del baño, los especialistas en dermatología coinciden en que no es recomendable usarla

Cómo ducharte correctamente y por

Vientos huracanados azotan la sierra de Piura: más de 40 viviendas afectadas y seis distritos sin luz

Rachas superiores a los 45 km/h causaron calaminas desprendidas, carreteras bloqueadas y daños en el tendido eléctrico. Pacientes y personal de un centro médico tuvieron que ser evacuados de emergencia por el colapso de su techo

Vientos huracanados azotan la sierra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atraparon a “Dibu”, uno de

Atraparon a “Dibu”, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El ex secretario de Menem defendió al Gobierno de las acusaciones de coimas: “Mientras no haya pruebas concretas, no creo nada”

YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de Argentina, que deberá entregar chats y correos de los últimos dos ministros de Economía

Misterio en Tristán Suárez por el hallazgo del cuerpo de una mujer semi enterrada en su casa

Tragedia en La Plata: un jubilado murió tras cortarse con una motosierra mientras podaba un árbol en su casa

INFOBAE AMÉRICA
Amnistía Internacional repudió la impunidad

Amnistía Internacional repudió la impunidad por los crímenes de lesa humanidad del régimen chino en Xinjiang

Crisis política en Francia: Macron respaldó a Bayrou y pidió responsabilidad a los críticos del presupuesto

El Tribunal Electoral de Bolivia busca un acuerdo de “no agresión” entre los binomios que disputarán el balotaje

Zelensky pidió a Estados Unidos y a sus aliados más presión sobre Rusia para lograr el fin de la guerra

La infraestructura oculta de la IA: anatomía del boom mundial de los centros de datos

TELESHOW
El enojo de Cinthia Fernández

El enojo de Cinthia Fernández luego de que volvieron a cerrar su cuenta de Instagram

Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron: cuál fue su reacción a una famosa escena de “Patito Feo”

Andrés Gil se mostró en público con Cande Vetrano luego de los rumores de infidelidad

La publicación que encendió los rumores de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “No puedo contar nada”

Natalie Weber reveló cómo vencer al cáncer le enseñó a vivir el presente: “No necesito más que esto”