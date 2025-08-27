Nicola Porcella arremete contra Gisela Valcárcel tras su polémica con América TV: “Es por karma y mala persona”

Nicola Porcella arremete contra Gisela Valcárcel tras su polémica con América TV: Amor y Fuego.

El exchico reality Nicola Porcella volvió a generar titulares en Perú, esta vez por sus declaraciones en contra de Gisela Valcárcel, luego de que la conductora denunciara que fue impedida de ingresar a las instalaciones de América Televisión el martes 26 de agosto.

El también llamado “Novio de México” aprovechó una transmisión en vivo para recordar un episodio similar que, según dijo, él mismo había vivido en el pasado.

Nicola Porcella contra Gisela Valcárcel

Nicola Porcella no se quedó callado tras la controversia que involucró a Gisela Valcárcel y América TV. Durante una transmisión en vivo, el actor relató que lo sucedido con la conductora le resultaba familiar, pues años atrás él sufrió una situación parecida.

“Tuve una reunión en un canal, de ahí sacaron a otra señora de un canal, que mi culpa, que esto, que el otro. ¿No sabes todo lo que ha sido? Y yo sigo en mi casa tranquilo, sin moverme. Yo no tengo nada que ver”, comenzó diciendo, dejando entrever que no estaba sorprendido por lo ocurrido.

El exintegrante de 'Esto es Guerra’ aseguró que incluso hubo presiones en su contra cuando trabajaba en televisión peruana:

“Imagínense si yo tuviera el poder de decir en un canal: no está tal persona. Conmigo lo hicieron en un momento, conmigo lo hicieron. Justo lo que pasó hoy día fue lo que me hicieron a mí en un momento y la misma persona. Pero bueno”.

Nicola Porcella: “Es por karma y mala persona”

El momento más contundente de su declaración llegó cuando, sin mencionar directamente a Gisela Valcárcel, lanzó una frase que encendió las redes:

“Y si alguien se ha quedado afuera, es por karma, por mala persona. Y como la verdad yo ya no necesito, el karma se paga. Cuando uno es mala persona, se paga. Todo en esta vida se paga, amigos, todo. Nunca hay que cerrar las puertas a nada”, expresó con firmeza.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una respuesta directa a la llamada “Señito”, con quien habría tenido desencuentros en el pasado.

Nicola Porcella dice no ser soberbio

Frente a quienes lo han criticado de tener una actitud distante o altiva tras alcanzar notoriedad internacional, Nicola Porcella descartó que su postura sea producto de “sobradez”.

“No he venido creído (a Lima). Yo soy muy orgulloso de ser peruano. Yo le debo todo a Esto es Guerra, América, porque al final por ellos me conoció Magda Rodríguez y me conoció Televisa. Pero también sé que hubo gente que no me apoyó cuando yo me fui”, señaló.

El actor sostuvo que, si bien acepta las críticas cuando comete errores, le incomoda que haya quienes buscan perjudicarlo sin motivo.

“Cuando uno comete errores, está bien que hablen de uno. Pero cuando le buscan cinco pies al gato para destruirte, y más como peruano, porque si te conectan a alguien que está hablando de ti, tú como compatriota lo primero que haces es: ‘Voy a defender’. Todo lo contrario, fue destruirme. Entonces, yo no quiero hablar con todo el mundo”, enfatizó.

Su desplante a América TV

El regreso de Nicola Porcella a Perú no estuvo exento de polémica. Durante una visita a las instalaciones de América Televisión, el actor protagonizó un tenso momento con la prensa y con la producción del programa América Hoy.

Cuando un reportero le preguntó si ingresaría al set, Porcella respondió con un tajante: “Con ustedes no”. La frase rápidamente se viralizó en redes sociales, generando debate sobre su relación con ciertos programas de espectáculos.

La escena, transmitida en vivo, mostró a un Nicola más firme y reservado, decidido a elegir cuidadosamente los espacios en los que dará declaraciones públicas.

Nicola Porcella volvió a Perú y no quiso hablar con América Hoy: “No vine a hacer televisión”

Explica su posición frente a la prensa

Posteriormente, Nicola aclaró por qué tomó esa decisión. Fiel a su estilo frontal, aseguró que no tiene la obligación de hablar con todos los medios.

“Yo no tengo por qué hablar con todo el mundo, no tengo la necesidad. Y si voy a hablar con alguien, es con quien yo decida”, explicó.

Con estas palabras, el actor dejó en claro que su relación con la prensa peruana será más selectiva y que no permitirá sentirse presionado por invitaciones o coberturas mediáticas que no le resulten cómodas.

