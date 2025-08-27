Nicola Porcella rompe su silencio tras desplante a ‘América Hoy’: “Yo decido con quién hablar”

Nicola Porcella sobre América Hoy: “Yo decido con quién hablar”. Infobae Perú / Captura TV - Willax

De regreso en Perú, Nicola Porcella volvió a convertirse en protagonista de titulares, pero no precisamente por sus proyectos artísticos, sino por un gesto que dejó sorprendidos a muchos. El popular ‘Novio de México’, que ha ganado un lugar en la televisión internacional, fue abordado por la prensa en las instalaciones de América televisión. Allí, ante las cámaras, dejó en claro que no aceptaría la invitación para ingresar al set de América Hoy.

Con gesto serio, el exintegrante de Esto es Guerra respondió al reportero que lo esperaba: “Con ustedes no”, una frase que inmediatamente se volvió tendencia en redes sociales y que generó un debate sobre su relación con ciertos programas de espectáculos. La escena, transmitida en vivo, mostró a un Nicola más firme y reservado, decidido a elegir cuidadosamente los espacios donde desea dar declaraciones.

Poco después, el propio Porcella se encargó de explicar los motivos de su postura. Fiel a su estilo frontal, señaló que no tiene la obligación de hablar con todos los medios y que prefiere hacerlo en lugares donde se sienta cómodo y respetado.

“Si uno comete un error lo van a hablar; pero si cometo un error, no si le van a buscar ‘los cinco pies al gato’; ahí ya me molesta. Yo no tengo por qué hablar con todo el mundo, yo no tengo la necesidad de hablar con todo el mundo y si voy a hablar con alguien es con quien yo decida”, sostuvo el actor, dejando en evidencia una línea clara sobre cómo maneja ahora su relación con la prensa.

El episodio también sirvió para que el público recuerde cómo ha cambiado la vida de Nicola Porcella en los últimos años. De ser figura polémica de realitys en Perú, pasó a convertirse en un personaje querido en México, donde participó en exitosos proyectos televisivos. Ese crecimiento personal y profesional parece haberle dado una nueva visión: controlar con mayor cuidado su exposición mediática.

Nicola Porcella es captado junto a Flor Ortola

En paralelo al desplante televisivo, surgieron rumores sobre su vida personal. En las últimas horas, se difundieron imágenes donde se le veía llegando a su casa acompañado de la modelo argentina Flor Ortola, con quien incluso fue captado caminando de la mano. La situación alimentó especulaciones sobre un posible romance entre ambos, lo que rápidamente escaló en la conversación pública.

Sin embargo, Porcella salió al frente para despejar dudas. En diálogo con el programa Amor y Fuego, explicó que no existe ninguna relación sentimental con Flor y que las imágenes fueron malinterpretadas. “Hay solo una buena amistad con Flor”, aseguró con firmeza.

El actor también detalló que la noche en la que fueron captados no estuvieron solos, sino en un grupo más amplio de amigos. “Hemos estado con un montón de gente, no solo los dos. Seguimos la fiesta en mi casa, había más gente, muchos amigos. No, no hay nada”, aclaró el recordado ‘Capitán Histórico de las Cobras’, buscando poner punto final a las especulaciones.

Aun así, la química y cercanía entre ambos sigue siendo tema de conversación en redes sociales, donde muchos seguidores opinan sobre la posibilidad de que en el futuro algo más pueda surgir entre ellos. Por ahora, Nicola prefiere mantener la prudencia y centrar la atención en su vida profesional, dejando claro que su privacidad y las decisiones sobre dónde y con quién hablar le pertenecen únicamente a él.

