Perú

¿Por qué mintió Gisela Valcárcel? Crónica del escándalo de la ex conductora contra América TV y cómo fue desmentida por el canal

El paso a paso del drama que Gisela protagonizó a las puertas del canal. Denuncias de humillación, acusaciones al CEO y un comunicado que la desmintió encendieron el mayor escándalo en lo que va del año

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Crónica del escándalo de la ex conductora Gisela Valcárcel contra América TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La mañana del 26 de agosto estalló un nuevo capítulo en la televisión peruana. Lo que debía ser un esperado reencuentro de Gisela Valcárcel con la pantalla de América TV terminó convertido en un verdadero escándalo mediático.

La popular conductora denunció, a través de un en vivo en redes sociales, que le habían cerrado las puertas del canal que fue su casa por más de tres décadas. Sus palabras generaron indignación, apoyo y hasta solidaridad de personajes como Beto Ortiz, Magaly Medina, entre otros, quienes calificaron el hecho como una falta de respeto hacia un ícono televisivo.

Sin embargo, horas más tarde, el relato comenzó a desmoronarse cuando América Televisión difundió un comunicado oficial desmintiendo su versión.

Magaly Medina desmonta a Gisela Valcárcel: la verdad detrás del enfrentamiento con América TV.

La cronología muestra cómo el caso se transformó en una auténtica telenovela. En horas de la mañana, mientras en los estudios de Santa Beatriz se transmitía América Hoy, Gisela grababa un en vivo desde la calle asegurando que la habían “botado” y que no la dejaban ingresar al set.

Molesta, afirmó que se trataba de un “agravio” y responsabilizó al CEO del canal, Fernando Muñiz, a quien acusó de haberla humillado. Su mensaje rápidamente se viralizó y desató una ola de críticas contra América Televisión, que se vio forzado a pronunciarse.

Magaly Medina desmonta a Gisela Valcárcel: la verdad detrás del enfrentamiento con América TV.

Pero según el canal, la historia fue distinta. El comunicado oficial sostuvo que Gisela sí ingresó a las instalaciones, se paseó por los pasillos y estuvo en camerinos, pero que finalmente decidió unilateralmente levantar el programa al no poder promocionar su canal digital y su marca de ropa dentro del espacio.

“No se le prohibió el ingreso. Fue ella quien tomó la decisión de detener la emisión, quebrando obligaciones contractuales”, precisó América.

Magaly Medina desmonta a Gisela Valcárcel: la verdad detrás del enfrentamiento con América TV.

¿Cuál sería el motivo?

El episodio dejó en evidencia la tensión entre la productora de Gisela, GV Producciones, y América TV. Todo apunta a que la molestia surgió porque la rubia pretendía utilizar el espacio de América Hoy para dar vitrina a su nuevo canal digital GBPlay y a su marca de ropa, sin autorización ni pago previo, lo que generó un choque directo con las reglas comerciales del canal.

“En televisión, la publicidad no es gratis, ni siquiera para las estrellas. El canal también vive de eso”, explicó Magaly al recordar que ella misma ha tenido que acatar sanciones y restricciones en su propio espacio.

El impacto de la controversia no solo dañó la imagen de Valcárcel, sino que también levantó dudas sobre su futuro dentro del canal. América dejó entrever que aún esperaba contar con ella para la Teletón, pero después del enfrentamiento público y las acusaciones contra sus directivos, el panorama es incierto. Por ahora, lo único seguro es que el regreso triunfal de la “Señito” terminó en una guerra abierta, donde la verdad de los hechos sigue siendo cuestionada.

Magaly Medina desmonta a Gisela Valcárcel: la verdad detrás del enfrentamiento con América TV.

Magaly Medina indignada por defender a Gisela

Esta contradicción fue lo que más indignó a Magaly Medina, quien desenmascaró el trasfondo: “Gisela no salió a decir que se había molestado porque no la dejaron promocionar su ropa o su canal digital. No, salió a victimizarse en la calle, en la puerta del canal, para dar pena y provocar solidaridad. Eso es manipulación”.

Medina agregó que lo más grave fue la forma en que Valcárcel trató de involucrar temas de género para justificar su rabia. “Ella dijo que era un tema de respeto a las mujeres, cuando en realidad se trataba de un asunto comercial. No puedes disfrazar un berrinche con discursos de igualdad”, sostuvo con firmeza.

Magaly Medina desmonta a Gisela Valcárcel: la verdad detrás del enfrentamiento con América TV.

Durante su intervención, Magaly también criticó la actitud de soberbia que, según ella, mostró la exconductora. “Gisela siempre se ha sentido la reina de América, la reina de la televisión, y cuando le dicen que no, arma un berrinche monumental. No solo se va, sino que se lleva a todo su equipo como si fuera la dueña del canal. Eso no funciona así”, subrayó.

Magaly cerró su exposición con una advertencia directa: “Yo no tolero que se engañe al público. No se puede ganar simpatía mintiendo. La televisión no funciona así, y mucho menos la credibilidad”. Con esas palabras, dejó claro que, más allá de las diferencias personales, lo que más le indignó fue que Gisela intentara arrastrar a la opinión pública con un relato que no se sostenía.

Magaly Medina acusa a Gisela Valcárcel de mentir: "Nos engañó a todos con su victimización".

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel

Magaly Medina dedicó gran parte de su programa a analizar lo ocurrido y a exponer lo que, según ella, fue “una mentira premeditada”. La periodista no dudó en expresar su fastidio: “A mí no me mientan, la mentira me parece lo más asqueroso que hay. No soporto que intenten manipularme para ganar solidaridad con un drama inventado”.

Medina confesó que al inicio también creyó en el testimonio de Gisela y hasta se solidarizó públicamente, pero luego comprobó que la historia no era como la pintó la llamada “Señito”.

Magaly Medina acusa a Gisela Valcárcel de mentir: "Nos engañó a todos con su victimización".

