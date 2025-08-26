Gisela Valcárcel si habría ingresado a América TV, pero fue impedida de promocionar programa digital, según Rodrigo González. Willax TV: 'Amor y Fuego'.

El martes 26 de agosto estaba anunciado con bombos y platillos el esperado regreso de Gisela Valcárcel al set de 'América Hoy’. La noticia generó gran expectativa entre el público y en redes sociales, pues marcaba la reaparición televisiva de la llamada "Diva de la Televisión" tras varios años de ausencia en la pantalla chica.

Sin embargo, lo que parecía un retorno triunfal terminó en un escándalo mediático que aún genera versiones encontradas. Mientras Gisela aseguró que fue impedida de ingresar a las instalaciones de América Televisión por orden del CEO, Rodrigo González, conductor de 'Amor y Fuego’, afirmó que la verdadera razón habría sido otra: la negativa del canal a permitirle promocionar su nuevo proyecto digital en vivo.

Rodrigo González dice que Gisela sí ingresó a América TV

En su programa del 26 de agosto, Rodrigo González, conocido como “Peluchín”, reveló que Gisela Valcárcel sí habría ingresado a América Televisión y hasta llegó a las oficinas de América Hoy. Fue en ese momento, según su testimonio, cuando Armando Tafur, productor del matutino, le informó que no podía usar el espacio para anunciar el estreno de su canal de YouTube, “Mostritos y Pirañas”.

“Me pasan aquí una información de una fuente cercana de América Televisión. Dicen que están las cámaras que van a desmentir esta versión dada por Gisela. Porque, en el set, Armando el productor fue quien le dijo primero que no podía hablar del lanzamiento de su canal de YouTube. Gisela se arrebata y se va a la calle”, relató González.

De acuerdo con su versión, la conductora no habría sido bloqueada en la entrada, como ella afirmó en redes sociales, sino que se retiró tras la negativa de la producción.

Gisela Valcárcel sí ingresó a América TV, pero le impidieron promocionar su programa digital, según Rodrigo González. Captura de TV - Amor y Fuego.

Versiones encontradas

El conductor de 'Amor y Fuego’ insistió en que las declaraciones de Valcárcel no coinciden con la información que llega desde el mismo canal. “La misma gente de su producción ha quedado en shock porque ella salió a decir que no la dejaron entrar, y eso es mentira. No la dejaron salir al aire a promocionar su lanzamiento digital”, señaló.

Además, precisó que la gerencia de América TV habría considerado que la aparición de Gisela en América Hoy desviaría la atención hacia un proyecto que no beneficia al canal. “Decían vuelve Gisela y vuelve Gisela, pero la promoción era para su canal de YouTube. La gerencia no lo permitió porque hay normas que cumplir”, explicó.

El relato de Gisela Valcárcel

Por su parte, Gisela Valcárcel ofreció otra versión de los hechos. Según contó en una trasmisión en vivo en las afueras del canal, cuando estaba lista para ingresar se le informó que no tenía autorización. “Estando en la esquina, lista para entrar, se me dijo que no podía hacerlo. Pregunté la razón, pero nadie sabía responder”, dijo.

La popular “Señito” denunció que la decisión había sido tomada desde la gerencia general de América Televisión, liderada por Fernando Muñiz. “El CEO de América recibió ayer a un hombre (Nicola Porcella), pero hoy prohibió mi ingreso. Eso no es un hecho aislado”, manifestó con evidente molestia.

Gisela Valcárcel no pudo ingresar a América TV | Instagram

¿’América Hoy’ se cancela?

La figura televisiva advirtió que la medida no solo la perjudica a nivel personal, sino también a su productora y al propio programa matutino. “La productora del programa fue prohibida de ingresar a las instalaciones de América Televisión. Si la productora no puede ingresar, por supuesto que el programa no se puede dar”, señaló.

En ese sentido, Valcárcel lamentó las consecuencias laborales que podrían enfrentar sus trabajadores. “Hoy mi equipo se va conmigo”, aseguró, subrayando que no piensa abandonarlos pese a la crisis.

El conflicto promete trasladarse al terreno judicial. La conductora ya adelantó que tomará medidas legales contra América Televisión. “Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de América Hoy terminó y, Fernando, voy donde mi abogado a revisar esto también”, expresó públicamente.

Incluso, lanzó un mensaje directo al CEO del canal: “No creas que estoy sola y sé quién está a tu costado, sé quién es la mujer que está a tu costado viendo este en vivo”.

¿Un pase a otro canal?

Consultada por los reporteros sobre la posibilidad de que 'América Hoy’ migre a otro canal, Gisela respondió con cautela. No confirmó un traslado inmediato, pero dejó abierta la opción de llevar el programa a otra señal. “Todavía no lo sé”, dijo al ser preguntada por un posible pase a Panamericana Televisión.

Por ahora, la incertidumbre rodea el futuro del matutino que conduce su hija, Ethel Pozo, y que estaba bajo la producción de GV Producciones.

¿Qué pasará con América Hoy luego del conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV?

Una disputa con impacto mediático

El enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y América Televisión ha escalado a tal nivel que divide las opiniones del público. Mientras algunos como Beto Ortiz y Magaly Medina respaldan la postura de la conductora, alegando un acto de censura y discriminación, otros coinciden con la versión difundida por Rodrigo González, que apunta a un conflicto por intereses promocionales.

Lo cierto es que lo que iba a ser un esperado regreso terminó en una controversia que expone las tensiones entre figuras de la televisión, productores y directivos en un medio cada vez más competitivo y condicionado por las nuevas plataformas digitales.

