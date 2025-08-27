Perú

Magaly Medina confiesa que invitó a Gisela Valcárcel a su programa porque creyó en su sinceridad: “Busca solidaridad en base a mentiras”

Le retira su apoyo. Después de solidarizarse con la conductora por un supuesto maltrato en América Televisión, Medina la acusó de manipular hechos y difundió imágenes que contradecían la versión inicial

Ana Morocho

Ana Morocho

Magaly Medina que creyó en Gisela Valcárcel y ofreció su programa para que haga su descargo.

Luego de solidarizarse con Gisela Valcárcel por el presunto maltrato que habría sufrido en América Televisión, Magaly Medina utilizó su programa Magaly TV, La Firme para arremeter contra la conductora. Según explicó, en un inicio creyó en la versión de la popular ‘Señito’, pero tras la aclaración del canal, cambió radicalmente su postura.

América TV informó mediante un comunicado que Valcárcel sí accedió al set de grabación y que fue ella misma quien decidió retirarse. Ante ello, Magaly acusó a la animadora de manipular la información y generar confusión, recordando que no solo ella, sino también muchos televidentes, cayeron en la versión inicial que la presentadora difundió.

Magaly Medina no solo se refirió a la versión oficial del canal que desmintió el argumento sostenido por la figura de América Hoy, también mostró imágenes de seguridad del canal donde se le veía dentro del establecimiento. Después de sostener una breve conversación, decidió salir por iniciativa propia sin que el personal impidiera su permanencia. 

Siempre he dicho: ‘a mí no me mientan’. La mentira a mí me parece lo más asqueroso que hay. A mí no me gusta que nadie intente manipularme, que nadie intente obtener un poco de lástima, un poco de conmiseración, de solidaridad en base a mentiras. Es algo que yo no tolero, porque uno cree a las personas y le cree su drama personal pensando que son honestas, pensando que lo que dicen es cierto”, señaló Magaly Medina, quitando su total respaldo a Gisela Valcárcel tras las pruebas mostradas.

Magaly Medina le retira su
Magaly Medina le retira su apoyo a Gisela Valcárcel.

Quitó su apoyo a Gisela Valcárcel

La presentadora rectificó su posición y criticó que se utilicen argumentos falsos para influir en la opinión pública. “Una vez más mi intuición, mi sexto sentido, me dijo que analizara un poco esto”, dijo Magaly, resaltando que notó incongruensias en la versión de Gisela Valcárcel conforme pasaron las horas.

“Sin embargo, yo soy una persona vehemente. Me dejo llevar por lo que mi corazón en ese momento me dice. Y en ese momento, cuando Gisela Valcárcel sale en un vivo a hablar que no la habían dejado entrar, que la habían botado de la puerta de su canal, que casi, casi la habían agarrado a patada limpia y la habían sacado de ahí, yo dije: ‘Qué terrible, esto es humillante, esto no se le hace a nadie, esto es poco caballeroso, esto no puede ser. Este maltrato no se lo merece nadie, ni ella ni ninguna otra persona’“, explicó Medina sobre las declaraciones que brindó a Infobae Perú.

Magaly Medina cambia de tono y le responde a Gisela Valcárcel: “Me embaucó como una mansa paloma”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La confianza de Magaly Medina en la versión de Gisela Valcárcel fue tal que gestionó con su equipo la posibilidad de invitarla a su espacio televisivo para que relatara en vivo la supuesta humillación.

“Así es como yo declaro públicamente a los medios que me llaman acerca de que me solidarizo con ella e, incluso, le pedí a mi productor que hablara con el productor de América Hoy y le dijera a Gisela que podía entrar a mi programa a hacer pública esta humillación, aparente humillación, como todos lo habíamos tomado. Pues bien, pasaron los momentos y empezaron los comunicados”, dijo bastante fastidiada.

Magaly Medina despotricó contra Gisela
Magaly Medina despotricó contra Gisela Valcárcel por victimizarse.

.

