“Gisela Valcárcel usó a América TV para promocionar su ropa y su canal digital”, reveló Magaly Medina

Crónica del escándalo de la ex conductora Gisela Valcárcel contra América TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La tarde del 26 de agosto, Magaly Medina dedicó un extenso bloque de su programa para mostrar, paso a paso, la crónica de lo que hizo Gisela Valcárcel al llegar a América Televisión. Con un archivo de videos que registraron desde su ingreso al canal hasta su aparición en el set de América Hoy, la periodista sostuvo que todo lo ocurrido no fue un acto espontáneo, sino una estrategia con claros fines comerciales.

“El canal le está haciendo publicidad a su ropa, en ese reportaje que lanzaron el 15 de agosto. Eso es publicidad, y eso está prohibido en televisión abierta”, enfatizó Medina mientras analizaba las imágenes de la animadora, quien se mostró sonriente, rodeada de aplausos y cámaras durante su recorrido por los pasillos del canal.

La llamada “Señito” no solo fue recibida como una figura histórica de la televisión, sino también como una marca que buscaba visibilidad. Según Magaly, esa fue la clave de todo el despliegue. “Después, la promoción del jueves decía claramente que ella iba a estar con su canal digital y hasta con uno de sus colaboradores, que además no es aceptado en América Televisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”, cuestionó con dureza.

“Gisela usó América para promocionar su ropa y su canal digital”. - Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La periodista subrayó que no se trataba de un homenaje improvisado ni de un gesto de cariño de sus colegas, sino de un plan que habría sido calculado. “No es que Gisela haya aparecido de improviso. Todo esto estaba planeado, armado, como parte de una estrategia de promoción comercial que el canal permitió”, comentó Medina, dando a entender que la televisora habría puesto su señal al servicio de un interés ajeno al formato habitual de sus programas.

Las imágenes que mostró Magaly fueron reveladoras: primero se ve a Valcárcel llegando a América TV con un grupo que la acompañaba, entre ellos su productor y personal de apoyo; luego, recorriendo pasillos donde la recibían trabajadores del canal; y finalmente, entrando al set de América Hoy, donde generó un ambiente de euforia que se trasladó a la transmisión en vivo.

En ese momento, Medina puso énfasis en un detalle que le resultó llamativo: la exposición directa de la marca personal de Gisela. Para ella, lo que ocurrió dentro del canal fue una clara demostración de cómo se cruzan los límites entre televisión abierta y negocios particulares. “Eso es publicidad encubierta. Están promocionando un negocio personal y, según la ley, eso no debería pasar en un canal nacional”, advirtió.

Además, la conductora remarcó que todo estaba vinculado al lanzamiento de un proyecto digital paralelo. “No solo hablaron de su ropa, sino que también mencionaron su canal digital y hasta apareció uno de sus colaboradores, alguien que ni siquiera forma parte del staff de América. Eso confirma que la estrategia estaba pensada para beneficiarla directamente”, dijo con evidente incomodidad.

Magaly señaló que este tipo de situaciones podrían tener consecuencias legales, pues los contenidos de la televisión abierta están regulados de manera estricta. “Cuando un canal presta su señal para promocionar marcas personales, está vulnerando normas. Y aquí no hablamos solo de un pequeño detalle, sino de toda una puesta en escena”, recalcó.

La polémica también se alimentó con la manera en que Gisela se desenvolvió frente a las cámaras: sonriente, saludando a todos, abrazando al equipo de América Hoy y generando un clima festivo que, según Magaly, sirvió como una “cortina” para disfrazar lo que en realidad estaba ocurriendo.

“Es que todo estaba calculado. Desde el ingreso hasta el ingreso al set, fue un recorrido diseñado para mostrarse, para poner su marca al frente y para recordar que viene con proyectos nuevos. Esa es la verdad detrás de toda esta historia”, concluyó Medina

