El debut de ‘Mostritos y Pirañas’, el nuevo programa digital de Gisela, que sorprendió con audiencia récord: “La gente no sabe ni quiénes somos”

El nuevo programa digital de GV Play, liderado por la controversial productora y un equipo de periodistas, logró captar hasta dos mil espectadores en su primer día, generando revuelo en redes y en la competencia matutina

Cecilia Arias

Cecilia Arias

Así fue el inicio de 'Mostritos y Pirañas' a través de GV Play, con Macla Villamonte y Romina Delgado en la conducción. Video: GV Play

En medio de la agitación mediática tras el reciente conflicto de Gisela Valcárcel con América TV, el lanzamiento del programa digital ‘Mostritos y Pirañas’ por el canal digital GV Play, consiguió concentrar la atención de miles de espectadores desde su primera emisión, protagonizando así un debut inusual para una propuesta emergente.

La polémica en torno a la imposibilidad de que Valcárcel hablara sobre sus nuevos proyectos en ‘América Hoy’ sirvió para exponer y poner en la mira a la nueva producción, que inició transmisiones el miércoles 27 de agosto a las 9:30 a.m., coincidiendo con el horario del tradicional magazine televisivo matutino, ‘América Hoy’, coproducido entre GV Producciones y América Multimedia.

La transmisión en vivo de ‘Mostritos y Pirañas’ a través del canal GV Play, propiedad de GV Producciones, redefinió la estrategia digital de la compañía liderada por Gisela Valcárcel. El reality news, conducido por Mauricio Aguirre, José Miguel Hidalgo, Macla Villamonte y Romina Delgado, demostró una rápida capacidad de convocatoria.

En palabras de Valcárcel, la apuesta consistía en “producir un programa que considero un aporte para todos”, enfatizando el deseo de acercar el análisis periodístico a un público amplio y conectado.

¿Cuánta fue la audiencia de ‘Mostritos y Pirañas’ en su primer día por streaming?

Durante la jornada inaugural, la audiencia digital superó expectativas, alcanzando entre 1300 y 2000 espectadores simultáneos en su momento de mayor audiencia, una cifra que destaca ante los estándares habituales del streaming nacional, según comentó el creador de contenido Ric La Torre.

¿Cuánta fue la audiencia de ‘Mostritos y Pirañas’ en su primer día por streaming? Video: Tiktok @riclatorrez
El tiktoker opinó que “usualmente, los programas digitales empiezan con 100, con 80, o sea, así de cero, un canal que literalmente lo siguen cuatro mil personas, o sea, nadie. Y ya, ahora, lograr dos mil en tu primera transmisión, para mí, creo que es un buen número.”

La Torre comentó que el momento con mayor pico se dio cuando el panel abordó el conflicto entre Valcárcel y América TV, lo que generó un acalorado debate en las plataformas sociales y en el programa.

“El momento pico se dio cuando al final hablan de Gisela. Personalmente, me parece que la que está llevando la mesa es Macla Villamonte y el resto le falta envolverse y soltarse, pero veremos cómo van los siguientes días”, comentó el influencer.

Macla Villamonte, quien tuvo a cargo la apertura de la transmisión, celebró el recibimiento y bromeó sobre la situación previa de Gisela Valcárcel en televisión nacional: “La gente no sabe ni quiénes somos. La gente no sabe qué hacemos, pero ya somos trending topic”. Además, agradeció el rápido crecimiento en la base de suscriptores: “Ya teníamos cuatro mil suscriptores antes de iniciar el programa”, cifra que consideró alentadora dado el contexto.

¿Quiénes son los conductores de ‘Mostritos y Pirañas’?

El equipo de conducción está conformado por cuatro periodistas y una comunicadora e influencer.

El programa 'Mostritos y Pirañas'
El programa 'Mostritos y Pirañas' es conducido por José Miguel Hidalgo, Romina Delgado, Macla Villamonte y Mauricio Aguirre.
  • José Miguel Hidalgo. Periodista e investigador con una trayectoria en la televisión de más de 15 años. También es profesor universitario desde hace cuatro y se considera un buen norteño. Este es su primera experiencia digital y afirma que “No hay periodismo sin calle”.
  • Romina Delgado. Con experiencia en temas noticiosos e históricos. Ha trabajado en proyectos digitales sobre historia del Perú. Respalda al equipo con su conocimiento en el contexto nacional.
  • Macla Villamonte. Comunicadora egresada de la Universidad de Lima. Locutora radial, conductora y entrevistadora. Creadora del podcast ‘Cuestión de Cuestionar’ y del streaming ‘Jala La Palanca’. Intensa, directa y pasional, aporta su experiencia en radio y podcasting.
  • Mauricio Aguirre. Periodista con 44 años de experiencia especializado en periodismo de investigación, sobre todo en casos de corrupción. Asume por primera vez el rol de conductor tras haber dirigido espacios como ‘Cuarto Poder’ y ‘Punto Final’.
'Mostritos y Pirañas' y la presentación de José Miguel Hidalgo y Mauricio Aguirre en la conducción. Video: GV Play.

¿De qué trata ‘Mostritos y Pirañas’?

El concepto de ‘Mostritos y Pirañas’ se centra en “contar la actualidad sin adornos ni floro”, proponiendo un formato ágil e incluyente, con el objetivo de que “voces distintas se encuentren cada mañana para analizar y explicar lo que pasa en el país, y descubrir qué hay detrás de cada noticia”.

Emitido en vivo por YouTube de lunes a viernes a las 9:30 a.m., el programa se une a la nueva era del entorno digital y la búsqueda activa de nuevas audiencias, buscando consolidarse como una alternativa informativa en un panorama mediático cada vez más diversificado.

