Macla Villamonte cuestiona a Gisela sobre la verdad del escándalo con América TV: “Nos ha dado una clase magistral de marketing”

Macla Villamonte destapa la verdad tras el escándalo entre Gisela Valcárcel y América TV. Video: Mostritos y Pirañas / GV Play

Macla Villamonte, una de las conductoras del nuevo programa ‘Mostritos y Pirañas’, puso en entredicho la versión de Gisela Valcárcel sobre el polémico incidente que la enfrentó con América TV. Tomando la palabra en directo durante el primer episodio, Villamonte señaló sin rodeos que lo sucedido podría responder más a una calculada estrategia de marketing que a un simple malentendido.

La conductora no dudó en contradecir a su productora y jefa: “Dijo que no se le había dejado entrar a las instalaciones de América Televisión. Y no es verdad, como hemos visto ayer todos en Magaly, conectadísimos, que sí se le dejó entrar. Eso es cierto”, aseguró.

Pese a esta aclaración, Villamonte también enfatizó que existió una “falta de respeto” por parte del canal al permitir el ingreso de Valcárcel, mantenerla en espera, maquillada y lista para la entrevista, y solo entonces negarle el acceso al aire, argumentando que sería para evitar la promoción de su nuevo proyecto digital.

“Si tú no querías que ella vaya a dar la entrevista y hablar de este programa, le dices, le das una llamadita, no la haces ir al canal, no la haces entrar al set y cinco segundos antes, cuando ella ya está lista, maquillada y todo, le dices que no, que no puede pasar y que la van a censurar y que ella no puede hablar porque sabemos que va a hablar”, aseguró la popular influencer.

Villamonte fue más allá, interpretando todo el conflicto como una muestra de desconocimiento de la industria televisiva respecto a la naturaleza complementaria de las redes digitales: “Esto se da como reflejo de lo poco que saben los canales de televisión, de las redes sociales y que nos ven como si fueran sus enemigos, cuando nosotros somos sus hermanitos, somos sus aliados”.

Macla Villamonte desmiente a Gisela Valcárcel: "Sí se le dejó entrar. Todos lo vimos en Magaly". Video: Mostritos y Pirañas / GV Play

Macla Villamonte elogia a Gisela Valcárcel: “Nos ha dado una clase magistral de marketing”.

El tratamiento del programa también sirvió para que Macla Villamonte elogiara abiertamente la capacidad de Valcárcel para virar la adversidad en publicidad: “Ayer, Gisela nos ha dado una clase magistral de marketing, porque lo que hizo es hacer que todo el mundo hablara de ella, hacer que todo el mundo hablara de este programa. No habíamos estrenado y ya éramos trending topic”.

Esto se avala con un primer programa marcado por una alta expectativa, reflejada en los entre 1300 y 2000 espectadores simultáneos que se conectaron durante la emisión, una cifra relevante para el entorno digital, según destacó el influencer Ric La Torre al afirmar que “lograr dos mil en tu primera transmisión, para mí, creo que es un buen número”.

Mientras abordaba la controversia, Villamonte no rehuyó el debate interno: “No podemos negar que también ella dijo algo que no era, que es que no la dejaron ingresar. Y aquí no podemos palabrear. Ella dijo que no la dejaron ingresar”. Ante sus compañeros, remarcó: “Aquí yo tampoco les voy a permitir a ustedes mentir u omitir la información. Ella dijo algo que no era”.

Macla Villamonte trata de justificar equivocación de Gisela

En otra intervención, Macla matizó su postura, reconociendo la posibilidad del error involuntario bajo un contexto de molestia: “Yo asada, peores cosas he dicho. Pero uno siempre tiene que decir la verdad. Pero también es cierto que a veces nos equivocamos y decimos cosas que no son porque estamos asados”.

Macla Villamonte elogia a Gisela Valcárcel: "Nos ha dado una clase magistral de marketing". Video: Mostritos y Pirañas / GV Play

Reflexionó sobre el estado emocional de la diva peruana: “Imagínate lo molesta que debe haber estado Gisela de haber recibido esa llamada. Yo también estaría asadísima. Es una falta de respeto a ella. Ahora, que después ella es moscasa y aquí sí viene la astucia de agarrar todo esto para hacer toda una campaña de marketing que nos ha favorecido, ahí yo creo que está la astucia. Pero hay que reconocer que hubo algo que se dijo que no era cierto. Nada más”.

En medio de risas y complicidad, Villamonte cerró su intervención con una súplica a su jefa: “Gisela, no me despidas, por favor. Yo te quiero, no me despidas”, frase que selló el ambiente distendido del equipo pese a la polémica.