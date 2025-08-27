¿Qué pasó realmente con Gisela Valcárcel en América Televisión y quién podría ingresar a conducir ‘América Hoy’?

Aldo Díaz 'Apoteósico' cuenta qué sucedió en América TV con Gisela Valcárcel. Video: Todo se filtra / TikTok @josepastord

Durante la controversia que envolvió a Gisela Valcárcel y su abrupto retiro de América Televisión, el testimonio de Aldo Díaz, conocido como ‘Apoteósico’, ofreció una visión directa sobre los hechos en torno al fallido ingreso de la conductora al set de ‘América Hoy’.

Invitado en el programa ‘Todo se filtra’, Díaz relató que, tras ser convocado para sorprender a Valcárcel, se encontraba en los camerinos en el momento en que la situación se desató.

Según su versión, “Gisela subió las escaleras y en la recepción le dijeron que no podía ingresar. Ella no estuvo adentro”. Esta aclaración desmintió rumores que apuntaban a que la conductora había alcanzado a ingresar al estudio y que la decisión de levantar el programa se habría dado ya en el aire.

El locutor añadió que, tras el incidente, Valcárcel se trasladó a las afueras del canal para realizar la transmisión en vivo en la calle y desde su vehículo, donde comunicó el cierre inmediato del programa matutino y denunció públicamente la restricción.

“Amigos, era eso lo que quería contarles. ‘América Hoy’ deja de salir por América Televisión y, por supuesto, ahora mismo mis abogados tendrán que arreglar eso, pero deja de salir por esta razón: la productora del programa fue prohibida de ingresar a las instalaciones de América Televisión. Si la productora no puede ingresar a las instalaciones...”, afirmó la productora.

Gisela Valcárcel no pudo entrar a América TV y anuncia el retiro inmediato de América Hoy: “Yo tengo un país que me quiere”

En ‘Todo se filtra’, Díaz también dudó de la versión que circulaba sobre una supuesta censura referida únicamente a la promoción del nuevo canal digital de Valcárcel y consideró que “hay otras cosas que están de fondo, ¿no? No hay competencia real de todas maneras entre la señal abierta y (digital)”.

El exlocutor atribuyó el conflicto a factores más complejos, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de que existan grabaciones de seguridad que puedan esclarecer completamente el desarrollo de los hechos.

La versión de América TV y la respuesta de Gisela Valcárcel

La versión ofrecida por Díaz fue puesta en entredicho por el comunicado oficial de América Televisión, que negó haber impedido la entrada de la presentadora.

El documento aseguró: “Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales. En América Multimedia somos respetuosos de la trayectoria profesional de todos nuestros talentos; como también de los acuerdos legales, y esperamos lo mismo de todos nuestros socios de negocio”.

Según la televisora, el ajuste en la agenda de América Hoy respondió al incumplimiento de protocolos comerciales vinculados a GV Producciones. (América TV)

El canal enfatizó que la decisión de suspender la emisión correspondió única y exclusivamente a la productora. A raíz de este pronunciamiento, Gisela Valcárcel emitió su propia respuesta en redes sociales para contradecir la versión del canal, pero también para contradecirse: “Es claro que estuve en las instalaciones de América TV, pero no se me dejó entrar en el programa”.

La conductora insistió en que nunca se le permitió presentarse, y vinculó la controversia con el próximo lanzamiento de su nuevo espacio digital, ‘Mostritos y Pirañas’, a través de GV PLAY: “Sé que el canal digital que mañana estreno ha incomodado. Créanme que lamento que mucha gente extraordinaria y querida, que trabaja hace años en América, estén en medio de patrañas y mentiras que un solo hombre ha creado. A mis compañeros de ese canal, todo mi cariño y respeto”.

Gisela Valcárcel acusa a América TV tras comunicado: IG.

‘Apoteósico’ añadió que tras el primer intento de ingreso, Gisela habría conversado unos minutos en el canal con otros directivos, pero nunca llegó a ubicarse en el set ni a iniciar transmisiones dentro del estudio. Díaz mencionó la posibilidad de que también Cristian Rivero podría haber estado presente para un posible saludo junto a Gisela, aunque nunca lo vio y solo se lo comentaron.

¿Tula Rodríguez sería nueva conductora de ‘América Hoy’?

El episodio abrió especulaciones sobre el futuro inmediato de ‘América Hoy’, con la posibilidad de que el canal reformule el espacio con un nuevo elenco y bajo producción directa de la señal, sin la empresa de Valcárcel.

En ese contexto, Kurt Villavicencio (‘Metiche’) ventiló al aire la versión de que Tula Rodríguez podría sumarse como figura del programa, lo que encendería nuevamente la polémica, dadas las historias personales conocidas entre ambas conductoras.

En sus últimas intervenciones en vivo, Gisela Valcárcel ahondó en la polémica y dejó entrever la ruptura de cualquier vínculo estratégico o institucional con América Televisión: “quién sabe, ese lugar que ocupas quede, dentro de muy poquito, de forma como tú no lo esperaste”, expresó, dirigiéndose al CEO Fernando Muñiz.

'Metiche' señala que Tula Rodríguez estaría voceada para conducir el nuevo 'América Hoy'. Video: Todo se filtra / TikTok @josepastord

Valcárcel confirmó que seguirá con sus proyectos digitales y reiteró su agradecimiento: “No quiero dejar de agradecer a todos por sus comentarios y solidaridad. ¡Gracias a todos!”.

Sin embargo, luego que Gisela se contradijo señalando que sí ingreso al canal, pero que no le permitieron entrar al programa, las críticas contra la conductora empezaron a salir. Magaly Medina, quien fue una de las primeras que se solidarizó, apareció en su programa mostrando imágenes que demuestran que la ‘Señito’ sí estuvo en las instalaciones del canal y que todo se debió a un “berrinche” de parte de Valcárcel.