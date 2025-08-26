Tipos de violencia familiar: cómo reconocerlos y por qué es importante hablar de ellos

La violencia psicológica es una forma de violencia silenciosa pero profundamente dañina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia familiar es un problema grave y muchas veces silencioso que afecta la salud física, sexual y mental de miles de personas en el Perú y en todo el mundo. Ocurre dentro del entorno del hogar y puede ser ejercida por padres, madres, parejas, hermanos, hijas o cualquier integrante del núcleo familiar. Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), solo en el primer semestre del 2025 se registraron más de 50 mil denuncias por violencia familiar a nivel nacional. Esta cifra refleja una realidad alarmante, pero también nos recuerda la importancia de visibilizar el problema y actuar.

Muchas veces, las personas no se dan cuenta de que están siendo víctimas de violencia, porque no siempre se manifiesta con golpes o agresiones físicas. La violencia familiar adopta distintas formas, y conocerlas es el primer paso para poder enfrentarlas y protegerse.

¿Qué es la violencia familiar?

La violencia familiar es cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a un miembro del grupo familiar. Esta violencia puede ser puntual o sistemática, y siempre implica una relación de poder y control por parte del agresor.

En el Perú, la Ley N.° 30364 establece medidas de prevención, protección y sanción ante la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley reconoce varios tipos de violencia que deben ser identificados y denunciados.

Tipos de violencia familiar

La violencia sexual ocurre cuando se obliga a una persona a mantener relaciones sexuales o realizar actos de carácter sexual en contra de su voluntad (MedlinePlus)

Violencia física: es el tipo de violencia más visible y reconocible. Implica el uso de la fuerza física para causar daño al cuerpo de la víctima. Puede incluir empujones, bofetadas, patadas, quemaduras, uso de objetos para golpear, entre otros. Ejemplo: un padre que golpea a su hijo con un cinturón como castigo o una pareja que agrede físicamente a su cónyuge.

Violencia psicológica o emocional: es una forma de violencia silenciosa pero profundamente dañina. Incluye humillaciones, gritos, insultos, amenazas, chantajes emocionales, manipulación, control excesivo y desvalorización constante. Afecta la autoestima, la confianza y la salud mental de la víctima. Ejemplo: una madre que constantemente le dice a su hija que no sirve para nada o una pareja que aísla a la otra de sus amigos y familiares.

Violencia sexual: ocurre cuando se obliga a una persona a mantener relaciones sexuales o realizar actos de carácter sexual en contra de su voluntad. También incluye el acoso, la coacción, el abuso y la violación dentro del entorno familiar, incluso si existe una relación de pareja o matrimonio. Ejemplo: un esposo que obliga a su esposa a tener relaciones sexuales sin su consentimiento o un familiar que abusa de una menor de edad.

Violencia económica o patrimonial: este tipo de violencia se da cuando una persona controla, limita o retiene el acceso al dinero, bienes o recursos económicos de otra, con el fin de ejercer poder o control. También incluye la destrucción de pertenencias y documentos importantes. Ejemplo: un esposo que no permite a su esposa trabajar ni administrar dinero, o un familiar que obliga a una persona mayor a firmar documentos para apropiarse de sus bienes.

Violencia por negligencia o abandono: implica descuidar de manera intencionada las necesidades básicas de un miembro de la familia, como la alimentación, el abrigo, la educación, la salud o la seguridad. Afecta especialmente a menores, adultos mayores y personas con discapacidad. Ejemplo: un adulto que deja solos a sus hijos por días sin alimentos ni supervisión, o una persona que no cuida a su padre enfermo a pesar de tener la responsabilidad de hacerlo.

¿Por qué es importante hablar de violencia familiar?

La violencia por negligencia afecta especialmente a menores, adultos mayores y personas con discapacidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar de violencia familiar es fundamental porque permite visibilizar una realidad que muchas veces se oculta por miedo, vergüenza o costumbre. Reconocer que la violencia no solo es física, sino también emocional, sexual o económica, ayuda a identificarla y a prevenirla. Además, hablar del tema abre caminos para que las víctimas sepan que no están solas, que tienen derecho a vivir en paz y que existen redes de apoyo y leyes que las protegen. El silencio perpetúa el maltrato; en cambio, alzar la voz puede salvar vidas y transformar hogares en espacios seguros y respetuosos para todos sus miembros.

¿Qué hacer si identificas violencia familiar?

Si tú o alguien que conoces está viviendo alguna de estas formas de violencia, es importante buscar ayuda. En Perú, puedes comunicarte con:

Línea 100 : brinda atención gratuita y confidencial las 24 horas del día.

Centro de Emergencia Mujer (CEM) : ofrece orientación legal, psicológica y social.

Comisarías: puedes presentar una denuncia si tu integridad o la de tus seres queridos está en peligro.