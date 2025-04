Violencia psicológica: 7 señales de que eres víctima de este tipo de maltrato emocional en tu relación de pareja

Este tipo de abuso no deja marcas en la piel, pero sí en la mente y en la autoestima de quien lo sufre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente denuncia de Darinka Ramírez por violencia psicológica contra el exfutbolista Jefferson Farfán ha puesto sobre la mesa un tema del cual no se suele hablar lo suficiente. La joven de 25 años acusa al padre de su hija de haberle dicho palabras denigrantes en medio de una discusión, mientras que Farfán niega haber ejercido ningún tipo de violencia hacia ella.

En las relaciones de pareja, la violencia puede manifestarse de diversas formas, siendo la física la más visible y denunciada. Sin embargo, existe otro tipo de maltrato que puede ser igual o incluso más destructivo, aunque muchas veces pase desapercibido: la violencia psicológica. Este tipo de abuso no deja marcas en la piel, pero sí en la mente y en la autoestima de quien lo sufre.

En el Perú, el 48,9 % de mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido violencia psicológica por su esposo o pareja, de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del primer semestre del 2024. La violencia psicológica puede permanecer oculta durante mucho tiempo porque suele confundirse con discusiones comunes o dinámicas propias de la convivencia. No obstante, sus efectos pueden ser devastadores, especialmente si se mantiene en el tiempo. Detectarla es fundamental para romper el ciclo de maltrato y proteger la salud emocional.

7 señales de que eres víctima de violencia psicológica en tu relación de pareja

Una señal de violencia psicológica son las amenazas, que pueden no ser físicas, pero son igualmente dañinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer el maltrato emocional puede ser difícil, sobre todo si se ha normalizado en la relación. Estas son siete señales claras de que podrías estar siendo víctima de violencia psicológica:

1. Tu pareja te desvaloriza constantemente: frases como “no sirves para nada” o “nadie más te va a querer” minan tu seguridad personal. Si tus logros, decisiones o incluso tu apariencia son blanco frecuente de críticas destructivas, puede tratarse de una forma de control emocional.

2. Te hace sentir culpable por todo: cada discusión termina en que tú tienes la culpa, incluso cuando es evidente que no fue así. Este patrón genera confusión y hace que poco a poco dejes de confiar en tu propio juicio.

3. Controla lo que haces y con quién hablas: te exige explicaciones constantes sobre tus actividades, te revisa el teléfono o decide con quién puedes o no hablar. El aislamiento suele ser una estrategia para cortar tus redes de apoyo.

4. Minimiza tus emociones o te hace sentir exagerado/a: cuando expresas cómo te sientes, te responde con frases como “estás loca”, “te lo inventas todo” o “eso no pasó así”. Esta forma de manipulación, conocida como gaslighting, puede hacerte dudar de tu propia percepción.

5. Te amenaza o chantajea emocionalmente: las amenazas pueden no ser físicas, pero igualmente dañinas. Frases como “si me dejas, me mato” o “sin mí no puedes vivir” son intentos de generar miedo y dependencia.

6. Te castiga con el silencio o te ignora como forma de castigo: dejar de hablarte, ignorarte por días o negarte afecto sin motivo claro son formas sutiles de manipulación emocional que buscan hacerte sentir culpable o inseguro/a.

7. Sientes miedo o ansiedad cuando estás con tu pareja: el simple hecho de estar cerca de esa persona te genera incomodidad, tensión o nerviosismo. Si constantemente estás alerta para evitar una reacción negativa, es una señal clara de que estás en una relación tóxica.

¿Qué es la violencia psicológica y cómo afecta la salud mental?

La violencia psicológica desgasta, debilita emocionalmente y puede hacer que la persona dude de su percepción de la realidad (El Peruano)

La violencia psicológica en la pareja se refiere a cualquier conducta verbal o no verbal que tiene como objetivo controlar, manipular, humillar o aislar a la otra persona. Puede incluir insultos, amenazas, chantajes emocionales, desvalorización constante, celos extremos o control sobre decisiones personales.

Quienes son víctimas de este tipo de maltrato suelen experimentar una pérdida progresiva de su autoestima, ansiedad, confusión, tristeza profunda y, en casos más graves, síntomas de depresión o trastorno de estrés postraumático. La violencia psicológica desgasta, debilita emocionalmente y puede hacer que la persona dude de su percepción de la realidad, especialmente si ha sido expuesta a ella durante mucho tiempo.

Aceptar que se está en una relación con violencia psicológica puede ser doloroso, pero es necesario para recuperar el bienestar emocional. Hablar con personas de confianza, acudir a terapia psicológica o buscar orientación profesional puede marcar el inicio de una vida más saludable y libre. Nadie merece vivir con miedo o ser maltratado emocionalmente por la persona que se supone que debe brindarle amor y respeto.